Encontraron asesinada a una mujer en un taller de chapa y pintura y detuvieron a su ex pareja tras una persecución

Detuvieron a un hombre acusado de haber asesinado a su pareja

Una mujer de 28 años fue encontrada asesinada en un taller de chapa y pintura ubicado en un domicilio del barrio porteño de Nueva Pompeya durante el fin de semana. El principal acusado, su ex pareja y padre de sus cuatro hijos, fue detenido ese mismo día en Esteban Echeverría después de intentar escapar de la Policía de la Ciudad.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo de la víctima sucedió en las primeras horas de la mañana del sábado pasado. Todo comenzó cuando el padre del acusado llegó a la vivienda y encontró a los cuatro chicos solos. Eso le llamó la atención.

Lo primero que hizo el hombre fue trasladar a los chicos a la casa de su ex pareja, abuela de los menores, en el conurbano bonaerense. Luego, regresó a la propiedad a ver si podía localizar a su ex nuera. Enseguida notó algo extraño: el galpón donde funcionaba el taller de chapa y pintura se encontraba cerrado. Entonces, usó una amoladora para abrir la puerta y allí encontró el cuerpo sin vida de la mujer.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, que dispuso distintas medidas de urgencia. Investigadores analizaron cámaras de seguridad y detectaron al sospechoso llegando y saliendo minutos después del lugar en el auto de su padre. Además, realizaron un seguimiento de su teléfono celular, lo que permitió reconstruir el recorrido realizado tras el hecho.

Detectives de la División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones de la policía porteña ubicaron al acusado en el partido de Esteban Echeverría. Cuando lo encontraron circulando en el vehículo de su padre, los agentes intentaron interceptarlo. El sospechoso intentó fugarse y se produjo una persecución, que finalizó con su detención a menos de 24 horas del crimen.

El acusado tras ser detenido

Las fuentes revelaron que el acusado y la víctima mantenían “una relación de conflicto de vieja data”. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51 ordenó la detención luego de reunir los registros fílmicos y el resto de la información analizada por los investigadores. Así, el hombre permanece a disposición de la Justicia, acusado del homicidio de su ex pareja.

Intento de femicidio en Dock Sud

Ayer miércoles, en un domicilio del barrio Villa Tranquila, en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, una mujer de 44 años fue atacada por su pareja en medio de una discusión ocasionada por un episodio de celos.

La víctima, identificada como M., relató que había ido al domicilio de su novio, J.L.R., de 59 años, quien empezó a exigirle explicaciones sobre su ausencia durante el día. La discusión subió de tono y el hombre la empujó, la tiró al piso y la agredió con patadas.

En medio del forcejeo, la mujer trató de refugiarse en otra habitación, pero su pareja tomó un cuchillo. Utilizó el mango de madera como arma y le provocó una fractura y cortes en uno de los brazos. Luego, el agresor empleó una sartén y la golpeó en el cuerpo y el rostro.

La víctima consiguió huir al patio de la casa y, tras limpiarse la sangre, escapó hacia una remisería del barrio para pedir ayuda. Luego se presentó en la seccional policial para hacer la denuncia.

Tras las primeras averiguaciones, la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Avellaneda-Lanús solicitó una orden de allanamiento para buscar al atacante, que fue firmada luego por el Juzgado de Garantías N°3.

Efectivos del Grupo Táctico Operativo y la Unidad de Policía de Prevención Local participaron del operativo, que culminó con la detención de J.L.R. y el secuestro de tres armas blancas, aunque no encontraron armas de fuego, a pesar de que la víctima había señalado que su pareja poseía al menos una en la casa.

Para este jueves se esperaba que el acusado sea indagado por la fiscal Mercedes Dudan, a cargo de la causa.