Horror en Dock Sud: una mujer fue atacada a cuchillazos y sartenazos por su pareja en medio de un ataque de celos

Una mujer fue atacada a cuchillazos y sartenazos por su pareja en Dock Sud, en medio de un ataque de celos.

Un domicilio ubicado en el barrio Villa Tranquila, en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda, fue escenario del violento ataque que sufrió una mujer de 44 años este miércoles por parte de su pareja, quien la apuñaló y golpeó con una sartén tras recriminarle sobre su paradero durante el día, en medio de un ataque de celos.

Tras un allanamiento realizado por personal de la Policía Bonaerense en su casa, el agresor quedó detenido e imputado por lesiones y amenazas agravadas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el hecho ocurrió en una finca ubicada en Manuel Estévez, donde la víctima, identificada como Mónica, fue agredida en medio de una fuerte discusión con J.L.R., de 59 años.

Al ser entrevistada por personal de la Policía Departamental de Avellaneda, la mujer relató que, durante una visita al domicilio de su novio, este le exigió explicaciones acerca de su ausencia durante todo el día.

En ese contexto, el hombre reaccionó con violencia y empujó a Mónica, la lanzó al suelo y la agredió con patadas.

Las tres armas blancas secuestradas en el domicilio del agresor

La víctima intentó refugiarse en otra habitación, pero el atacante tomó un cuchillo y, utilizando el mango de madera como arma, le provocó una fractura y otros cortes superficiales en uno de los brazos. No conforme con ello, J.L.R. continuó el ataque y empleó una sartén para golpear a la mujer.

En medio de la desesperación, la víctima logró huir al patio del domicilio, donde limpió la sangre de su rostro y escapó hacia una remisería cercana para pedir auxilio. Posteriormente, se dirigió a la dependencia policial para radicar la denuncia.

La investigación, encabezada por el Gabinete de Investigaciones Complejas y Análisis Criminal (GIACS) de la Policía Bonaerense, derivó en la emisión de una orden de allanamiento solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 (UFIyJ 2) de Avellaneda-Lanús y el Juzgado de Garantías N° 3. El operativo, realizado con apoyo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3a y la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Avellaneda, se realizó en el domicilio del acusado.

Al brindar su declaración ante los uniformados, la denunciante también manifestó que su pareja poseía al menos un arma de fuego en la vivienda, la cual había observado mientras convivían. En el allanamiento realizado en el domicilio del imputado no se hallaron armas de fuego, pero sí permitió identificar otros elementos de interés para la causa, entre ellos tres armas blancas.

Las autoridades notificaron sobre su situación legal a J.L.R., quien fue imputado por lesiones y amenazas agravadas. La fiscal Mercedes Dudan, titular de la UFI N° 2 departamental, avaló las actuaciones y dispuso el envío del sumario ampliatorio a primera hora de este jueves.

Tres de cada diez mujeres no reconocen espontáneamente las agresiones que sufren

Un informe reciente revela que el 30% de las mujeres en Argentina no reconocen de inmediato las situaciones de violencia de género que experimentan, un fenómeno que expone la persistencia de mecanismos sutiles de agresión y la falta de concientización en la sociedad. De acuerdo a las estadísticas de La Casa del Encuentro, entre 2023 y 2024 se registró un femicidio cada 29 horas en el país, con un total de 307 y 283 víctimas en cada año, respectivamente.

El Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres realizado por Fundación Instituto Natura y Avon, con la colaboración de la consultora Quiddity, encuestó a 1.612 personas adultas de Argentina en 2024. El estudio determinó que solo el 27% de la población se atribuye un alto nivel de conocimiento sobre el tema. Mientras tanto, cuatro de cada diez mujeres manifiestan un conocimiento elevado, cifra que baja al 16,2% entre los varones.

Según el informe, la violencia física es la forma más identificada, aunque existen otras variantes menos evidentes, como la violencia verbal, psicológica, económica y sexual. Las investigadoras subrayan que tres de cada diez mujeres no reconocen espontáneamente haber vivido situaciones violentas, pero sí lo hacen al precisar acciones concretas que configuran agresión, como la imposición sobre la vestimenta, control financiero, presión para mantener relaciones sexuales, chantaje emocional o aislamiento social.

La restricción de acceso al dinero es una forma de la violencia de género

La investigación, además, reveló que el 55% de las mujeres encuestadas declara haber sufrido alguna forma de violencia o discriminación por su género, porcentaje que trepa al 87% tras detallar dieciséis tipos de situaciones calificadas como violencia de género. Esto expone un salto de 32 puntos porcentuales motivado por la falta de identificación inmediata de las agresiones.

Entre los principales contextos de riesgo, los actos más reconocidos como formas de violencia incluyen cuestionamientos sobre la apariencia, celos extremos, condicionamientos a la libertad económica y presiones sexuales. Otras manifestaciones frecuentes son el incumplimiento de la cuota alimentaria, el miedo por la integridad física en discusiones y la justificación de conductas agresivas por la vestimenta de la víctima.