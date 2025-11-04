Fiestas temáticas soñadas que terminan en desilusión para los más chicos: las denuncias por estafa contra una organizadora de eventos

Hay una decena de familias damnificadas por la empresa @ponteguapas.ok, especializada en la animación de cumpleaños infantiles

El 24 de octubre debía ser un día inolvidable para Vanina Grossi y su hijo de siete años. Tras 8 meses de planificación, esperaba vivir una tarde de juegos, risas y alegría. Sin embargo, lo que empezó como la organización de una fiesta de cumpleaños soñada terminó con una estafa. Lo más alarmante es que la misma organizadora de eventos también arruinó los festejos de una decena de familias, con sus falsas promesas de entretenimiento.

Todo comenzó el 30 de abril, cuando Vanina contrató por Instagram los servicios de @Ponteguapas.ok, una cuenta manejada por Tatiana Soledad Scotto. La propuesta incluía ambientación, mobiliario infantil, carritos de panchos y pochoclos, animación, glitter party y un taller de lámparas para 40 chicos.

Para “congelar el precio” hasta octubre, Tatiana le pidió el pago total por adelantado. Vanina, confiada, le realizó una transferencia de $470.000. “Ella fue súper dulce y atenta desde el principio. Me mandó fotos, propuestas y opciones de decoración. Todo parecía profesional, nunca sospeché nada”, recordó.

Vanina contrató mesas y sillas para el cumpleaños de su hijo, que nunca le llegaron

Durante los meses siguientes, la comunicación fue fluida. Tatiana respondía rápido y parecía tener todo bajo control. En septiembre, incluso le ofreció sumar mesitas, sillitas y ambientación extra, por lo que Vanina aceptó y transfirió $220.000 adicionales, convencida de que estaba asegurando una fiesta completa.

“Yo había organizado todo con tiempo. No fui improvisada. Tenía todo cerrado desde abril para que nada fallara”, contó. Sin embargo, unos días antes del cumpleaños, comenzó la pesadilla.

El 24 de octubre a la tarde, Vanina esperaba que, como le habían prometido, el equipo llegara dos horas antes con los carritos de comida y la decoración. Pero las horas pasaban y nadie aparecía. “Le escribía y me decía que era la primera vez que le pasaba, que no se podía comunicar con su equipo. Me pedía que esperara”, relató.

Vanina había contratado una ambientación similar a esta, pero nunca la tuvo en la fiesta de su hijo

A las tres de la tarde debía llegar la ambientación, y media hora antes, las animadoras. Pero a las cinco, cuando el cumpleaños ya había empezado, el salón seguía vacío: sin comida, sin música y sin decoración. “Fue desesperante. Yo había pagado todo, y no tenía nada. Mi mamá tuvo que salir corriendo al supermercado a comprar pizzetas y snacks para los chicos”, se lamentó Vanina.

Las animadoras aparecieron 15 minutos después del inicio del festejo, sin materiales ni instrucciones. Una de ellas, según Vanina, confesó que se había enterado del evento ese mismo día a la mañana y que Tatiana no le había entregado a tiempo los elementos para trabajar. “Me dijeron que era algo habitual, que ella terceriza todo y que muchas veces llegan a fiestas donde los padres están furiosos porque nada está preparado”, explicó la mujer.

Después del festejo, Vanina se comunicó con Tatiana para pedirle el reintegro del dinero y la respuesta fue una promesa vacía: “El lunes te deposito”. Nunca lo hizo.

“Le insistí todo el fin de semana, y el lunes me dijo que tenía que esperar que el proveedor le devuelva la plata. Le respondí que ese era su problema, que yo le había pagado a ella, no a su proveedor. Le dije que le iba a mandar una carta documento y me terminó diciendo: ‘Hacé lo que tengas que hacer’. Y nunca más me habló”, recordó indignada.

Fiesta Teen de dos horas y media: esta es una de las propuestas que ofrece Ponte Guapas

La víctima ya presentó denuncias en Defensa del Consumidor y el Ministerio Público Fiscal aportando capturas de pantalla, comprobantes de pago y chats. “Quiero que esta mujer no pueda seguir haciendo esto. No se trata solo del dinero, es el daño emocional de los chicos y la impotencia que te queda”, aseveró.

Los testimonios de más víctimas

Además de Vanina, Infobae contactó a otras tres mujeres damnificadas.

Laura López es una de ellas, quien en febrero de este año contrató una fiesta infantil completa tras recibir la propuesta por Instagram. Lo más sorprendente es que Tatiana la apuró con una “oferta por compra inmediata”: si transfería en el acto, mantenía precio y sumaba descuento. “Caí en su engaño y le pagué el total, que eran $400.000″.

La decisión se apoyaba en lo que venía viendo en su círculo: dos mamás amigas habían contratado semanas antes a la misma persona, y decidió confiar.

Testimonios de damnificadas en Instagram

Cuando Laura asistió al cumpleaños del hijo de su amiga se encontró con el peor escenario: llegada tarde del personal, promesa de tres animadores y presencia de solo dos, y cero stands. En ese instante, la llamó, canceló su evento y exigió la devolución integral.

“La respuesta fue una seguidilla de excusas y ‘bicicleta’; el reintegro nunca llegó, ni siquiera el 50%. Me quedé sin plata y sin fiesta”, resumió. A su otra amiga le pasó lo mismo: quiso cancelar y se quedó sin nada.

Como reacción inmediata, Laura intentó contar su mala experiencia en el Instagram de Ponte Guapa, pero advirtió que la cuenta había cerrado los comentarios.

A diferencia de Laura, Yanina Paola Vinaccia y María Soledad García presentaron la denuncia penal correspondiente por estafa y lograron recuperar el 50% de lo que habían abonado.

Party Spa de dos horas de duración, otra de las propuestas de Ponte Guapas que no fueron cumplidas

Yanina había contratado los servicios de party spa, pijamada y robot led, en junio de 2024, por un total de $216.000. A pesar de que las carpas para la pernoctada llegaron en horario, al día siguiente Tatiana canceló el spa con las nenas ya listas para la celebración.

Mientras que María Soledad había señado con $80.000 para hacer un festejo con temática de “slime” para el cumpleaños de su hijo, en octubre de 2024.

“Días antes del evento, Tatiana intentó por distintos medios que completara el total del monto pactado, el mismo eran $160.000. Una de las excusas fue ofrecerme un descuento tentador, para que, de esta manera, pudiera obtener el mayor monto de dinero posible antes de cancelar el evento. Afortunadamente, no lo hice”, contó la mujer, a quien Tatiana le avisó 10 minutos antes del cumpleaños que no iba a asistir.

María Soledad había señado con $80.000 para hacer un festejo con temática de “slime” y Tatiana se lo canceló el mismo día del cumpleaños

“Me mandó un audio por Whatsapp simulando estar nerviosa porque no se podía contactar con sus empleadas. Las animadoras nunca llegaron y tuve que iniciarle acciones legales para que me devolviera el dinero”, resumió.

En otro frente de conflicto, las damnificadas contaron que Tatiana también habría estafado a empleadas y proveedores: “A las animadoras no les pagaba los eventos; y a los tercerizados no les pasaba la plata. Con una estafa nueva tapaba agujeros de la anterior. Y algunos eventos los hacía bien para sostener las recomendaciones y así poder seguir estafando”, sintetizaron.

Grupos en las redes para denunciar las estafas

Al buscar su nombre en Internet, cualquier usuario puede observar que estos no son casos aislados. Hay decenas de denuncias de otras mamás en grupos de Facebook e Instagram. Todas describen el mismo modus operandi: cobra por adelantado, promete servicios completos y luego desaparece.

Al poner el nombre completo de Tatiana en Google aparecen varios grupos de estafados

Mariana Zanni, por ejemplo, contó que tuvo el cumpleaños de su hijo el sábado 13 de septiembre y que solo le cumplió con la mitad de los servicios que contrató. “La animación fue desastrosa y me cobró $90.000 por un juego de sillas y mesas que nunca trajo. Aún espero que me devuelva la plata, que claramente no lo va a hacer. Ya ni me contesta”, se lamentó.

Por su parte, Gisela Luciani contó que las animadoras llegaron 40 minutos tarde y le cobraron lo mismo. “Un desastre total. Ni juegos hacen. Yo festejé el 9 de agosto”, alertó la mujer.

Pero lo que le sucedió a Estefania Catani fue aún peor: “Al cumpleaños de mi hija no vinieron y tampoco me devolvió la plata”.

Según contó Lucila Barbrich, Tatiana ya “acumula tres 3 denuncias penales” por estafa y varias cartas documentos.

Tatiana Scotto acumula varias denuncias en la justicia por estafa

En esa misma publicación, las víctimas advirtieron que Tatiana sigue operando bajo distintos nombres de usuario, como @ponteguapas.ok, @ponteguapaseventos y @ponteguapasanimaciones para eludir los reclamos y seguir ofreciendo sus servicios.

El descargo de Tatiana

Ante la consulta de Infobae, la mujer solo se limitó a responder por mensaje de Whatsapp. Se excusó de no atender el llamado telefónico por “estar trabajando” y dijo que todas las acusaciones en su contra “son falsas”.

“Hubo cambio de firma. Y muchas de las denuncias son mentira”, señaló Tatiana, sin tener en cuenta que las denunciantes le transfirieron el dinero a ella, y no a otra persona como pretender hacer creer.

Todas las transferencias de las damnificadas son enviadas a Tatiana Soledad Scotto, la supuesta estafadora

“Todos los eventos se realizan perfectamente y millones de mamás están felices”, señaló. Aunque también admitió estar al tanto de la existencia de los grupos donde otras mujeres expresan su enojo.

Y mientras Tatiana se hace desentendida, las denuncias se siguen acumulando.