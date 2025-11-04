Crimen y Justicia

Condenaron a 12 años a un policía de Córdoba por abusar de cinco detenidas en reiteradas ocasiones

Se trata de un sub inspector que desarrollaba tareas en la Departamental Río Cuarto

Alcaidía de Río Cuarto (Google
Alcaidía de Río Cuarto (Google Maps)

Un ex subinspector de la Policía de Córdoba recibió una condena de 12 años de prisión tras ser encontrado culpable por múltiples casos de abuso sexual a mujeres que permanecían detenidas en la alcaidía de la Departamental Río Cuarto. El fallo se conoció este lunes, luego de un proceso judicial llevado adelante en la Cámara Segunda del Crimen de esa ciudad, donde se examinó la situación de cinco víctimas que denunciaron los ataques ocurridos durante el año pasado.

El tribunal concluyó que Daniel Heredia Nas, bajo su condición de funcionario público, cometió los abusos de manera reiterada, aprovechando los momentos en que no era supervisado, para someter a las mujeres bajo amenazas y ofreciendo beneficios como permitirles realizar llamadas telefónicas o entregarles cigarrillos. Dos de las víctimas estaban embarazadas al momento de los abusos gravemente ultrajantes, lo que empeoró la situación.

Según la causa tramitada bajo la supervisión del fiscal Javier Di Santo, los hechos fueron descubiertos a partir de seis denuncias, lo que llevó a que Heredia Nas quedara detenido en mayo de 2024. Las declaraciones testimoniales de las víctimas aportaron detalles sobre la metodología utilizada por el ex policía. En una de las audiencias, una de las mujeres relató: “No se lo deseo a nadie lo que me pasó. Sé que he hecho algunas cosas malas y por eso estaba detenida, pero me trató como basura”, recogió el portal El Doce.

La investigación incluyó grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, pericias médicas forenses y registros de movimientos realizados en el interior de la alcaidía. Todos esos elementos llevaron a que el acusado, durante el juicio, reconociera los hechos ante el tribunal.

El juez Pablo Bianchi dispuso, además de la condena a prisión efectiva, la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público debido a la gravedad de los hechos y la condición de funcionario que tenía al momento de los ataques.

Imputaron a tres efectivos policiales de Córdoba por abuso de poder

Los policías pertenecen al Equipo
Los policías pertenecen al Equipo de Tácticas Especiales Recomendable de Córdoba

Tres integrantes del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba, con base en Deán Funes, fueron formalmente imputados por abuso de poder y agresión física contra un adolescente de 13 años, en el marco de un control policial realizado el pasado 25 de octubre. La decisión fue adoptada por la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje a partir de la denuncia presentada por la madre del menor, quien se enteró del incidente a través de un amigo de su hijo.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que el adolescente fue interceptado por un móvil policial mientras regresaba a su domicilio en bicicleta. Según el comunicado oficial, los agentes redujeron al niño empleando fuerza física, lo que le provocó lesiones en el cuello y la muñeca izquierda. “Los efectivos procedieron a su control, reduciendo al niño mediante el uso de fuerza física y expresiones humillantes, resultando con lesiones en el cuello y en la muñeca izquierda, conforme el certificado médico”, detallaron las autoridades.

El menor habría tenido una breve discusión con un amigo momentos antes del hecho y se retiraba a su casa cuando fue abordado por el personal policial.

Las autoridades judiciales subrayaron que los agentes involucrados no registraron el procedimiento ni solicitaron la identificación del menor, lo que reforzó la hipótesis de una actuación alejada de los protocolos establecidos por la normativa vigente.

Frente a esto, la fiscal Sabrina Ardiles imputó a los tres efectivos “por los supuestos delitos de apremios ilegales en concurso ideal con lesiones leves calificadas y robo contra un menor”. Ahora, se aguarda el resultado de los testimonios recabados y las pericias para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

