Detuvieron a tres ciudadanos chilenos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio

Todo comenzó cuando los sospechosos vieron a la Policía de la Ciudad en la intersección de las calles Tacuarí y Venezuela, durante un control vehicular. El auto en el que se desplazaban tenía pedido de captura y la patente adulterada

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos luego de una persecución que terminó sobre la 9 de Julio

Tres ciudadanos chilenos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de una persecución que se inició en el barrio porteño de Monserrat y culminó con un choque sobre la avenida 9 de Julio, a metros de Carlos Calvo.

El hecho se registró durante la tarde de este lunes, cuando el personal de la Comisaría Vecinal 1B intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 2008 gris que presentaba una patente adulterada.

El vehículo estaba estacionado en la intersección de Tacuarí y Venezuela. Al advertir la presencia policial, los tres hombres se subieron al auto y emprendieron la huida.

La maniobra disparó una alerta inmediata a través de la frecuencia policial y, en cuestión de minutos, se organizó un operativo cerrojo para interceptar a los sospechosos.

El auto en el que
El auto en el que escapaban tenía la patente adulterada y un pedido de secuestro activo por robo en Avellaneda

La fuga, que se extendió por varias cuadras del centro porteño, tuvo su desenlace en el cruce de Carlos Calvo y 9 de Julio, donde el vehículo en fuga impactó contra una moto de la Policía de la Ciudad.

Luego del choque, los ocupantes descendieron del auto e intentaron continuar con la huida a pie, pero fueron interceptados a pocos metros por los agentes policiales.

Uno de los tres detenidos
Uno de los tres detenidos es menor de edad y los tres son de nacionalidad chilena

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el rodado no solo tenía el dominio modificado, sino que además registraba un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido un día antes en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda.

Dentro del automóvil, la Policía de la Ciudad halló herramientas de efracción, entre ellas destornilladores y palancas, que fueron secuestradas para la causa.

En el interior del vehículo
En el interior del vehículo fueron halladas herramientas de efracción como destornilladores y palancas

Debido al operativo que se desplegó para lograr las detenciones de los sospechosos, el centro porteño registró una gran congestión de tránsito en sentido hacia la zona del barrio de Constitución.

El auto en el cual se desplazaban los ciudadanos chilenos quedó subido a la dársena que está en medio de la avenida 9 de Julio y, producto de eso, se redujo la calzada en dos carriles.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Un detenido con una camioneta melliza

Lo detuvieron con a bordo de camioneta melliza en Devoto

Un hombre, que viajaba a bordo de una camioneta melliza, fue apresado por la Policía de la Ciudad, luego de una persecución durante 10 cuadras en el barrio porteño de Villa Devoto, tras detectar que circulaba a alta velocidad y luego de que intentara evadir a los agentes, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Todo comenzó cuando personal de la fuerza de seguridad realizaba tareas preventivas y observó una Toyota Hilux blanca que transitaba a velocidad elevada. Los oficiales realizaron señales sonoras y lumínicas en reiteradas ocasiones, aunque el conductor se negó a detenerse y, por el contrario, inició una huida.

El seguimiento se extendió por varias calles hasta su desenlace en la intersección de avenida San Martín y Solano López, agregaron. En ese lugar, los policías redujeron al sospechoso y procedieron a la revisión del vehículo.

Entre los objetos que fueron hallados en la camioneta figuraban un revólver calibre .32 corto Smith & Wesson, cinco balas, un tambor, gas pimienta con la inscripción “Police”, un pasamontañas, un cuello, tres pares de guantes y una significativa cantidad de herramientas, entre ellas tres barretas, una llave francesa, una pinza, dos destornilladores y trece bulones. También hallaron un crique, dos mochilas y un cartel acrílico con la leyenda “Municipio de Lanús”.

Durante el operativo, se confiscaron además varias llaves de ignición y dos teléfonos celulares. Sobre la identidad del detenido, las fuentes detallaron que se trata de un ciudadano uruguayo de 38 años.

La camioneta que conducía portaba una patente ajena y el grabado de autopartes en la puerta del lateral izquierdo había sido eliminado.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Alejandro Ferro y la Secretaría 115 de Karina González, se dispuso la detención del conductor y el secuestro tanto del rodado como de los elementos localizados en su interior.

