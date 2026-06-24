Crimen y Justicia

Cayó “el Messi de los hackers” en España: lo acusan de atacar al Gobierno y amenazar a un periodista

Matheo Enzo Torres Palacios fue señalado por la Justicia federal como “Gov.eth”, quien se atribuyó asaltos digitales a periódicos como Perfil y a bases de datos del Gobierno. Un agente encubierto de la Federal fue el responsable de su arresto

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Indentificaron y localizaron al Hacker “@GOV.ETH”
Torres Palacios en una filmación encubierta

La Policía de España arrestó en Madrid a Matheo Enzo Torres Palacios, acusado por la Justicia federal de ser el mayor hacker de la Argentina. La investigación a cargo del juez Adrián González Charvay, realizada por la Policía Federal, lo señala como la verdadera identidad de “GOV.ETH”, el ciberdelincuente que se atribuyó los ataques a las páginas de Mi Argentina y de la aplicación de la tarjeta SUBE, a fines de 2024, así como los portales de noticias de Perfil y Ámbito Financiero.

No es la única causa en contra de “GOV.ETH”, que recolectó saludos en Instagram de diversas celebridades de la escena trap: un reconocido cantante lo llamó “el Messi de los hackers” en una historia de Instagram. También fue denunciado en el Juzgado Federal N°2 de Sebastián Ramos por amenazar a un periodista que investigaba a sectores digitales vinculados al movimiento libertario que habían sido allanados, también por la PFA.

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A este periodista, un usuario que se identificó como “GOV.ETH” le envió fotos de armas de fuego vía WhatsApp con un número con característica de Miami, con un mensaje —que rápidamente fue borrado— donde intentó que borre sus artículos. Las capturas de ese chat, sin embargo, llegaron a Comodoro Py.

Hackearon sitio oficial del Gobierno
El hackeo al sitio Mi Argentina con la firma del alias del sospechoso

La investigación para capturar al supuesto hacker más famoso de la Argentina fue realizada por el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, que en 2025 logró 21 allanamientos y la detención de 11 personas. Este rastro, aseguran fuentes oficiales, llevó a “GOV.ETH”. Un agente encubierto y un monitoreo de sus actividades digitales llevaron a descubrir su identidad.

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Un informe oficial al que accedió Infobae detalló más acusaciones. El reporte asevera que el acusado “estaba directamente vinculado a la promoción y comercialización de información personal mediante herramientas automatizadas (bots) en Telegram”.

Desde allí, “facilitaba el acceso ilegal y pago (recibiendo tanto pesos argentinos como Bitcoin) a bases de datos privadas extraídas del Renaper y la DNRPA”. Asimismo, “realizaba doxxing activo en plataformas como Doxbin, publicando datos íntimos de víctimas elegidas para el acoso, el amedrentamiento y la extorsión económica o política”.

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