Condenaron a prisión perpetua a un hombre por abusar y matar a su cuñada en Santa Fe

Mario Cena, el condenado por el femicidio de su cuñada en Santa Fe

Un tribunal de la ciudad de Santa Fe dictó prisión perpetua para Mario Andrés Cena, de 36 años, tras hallarlo culpable del femicidio de su cuñada Vanesa Troncoso.

La resolución fue adoptada por un tribunal conformado por el juez Octavio Silva y las juezas Susana Luna y Rosana Carrara. La fiscal Laura Gerard intervino en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y valoró que la condena impuesta guarda correspondencia con “la extrema gravedad del hecho ilícito”. Según indicó Gerard, los familiares de la víctima fueron informados sobre el fallo y manifestaron su conformidad con lo resuelto.

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La acusación formal precisó que el crimen ocurrió durante la tarde del viernes 7 de septiembre de 2024 en una vivienda situada en Pasaje José Doldán y Arenales, en el barrio Punta Norte de Santa Fe, donde residía Troncoso. Cena, quien en ese momento era pareja de la hermana de la víctima, se dirigió al domicilio y perpetró los hechos que derivaron en la condena.

De acuerdo con el relato de la fiscal Gerard, el condenado llegó al domicilio de su cuñada y abusó sexualmente de ella. Posteriormente, le quitó la vida mediante un mecanismo de asfixia. “Aunque la mujer gritó para pedir auxilio, él se aprovechó de la situación de absoluta vulnerabilidad en la que ella estaba al no haber nadie cerca para defenderla”, afirmó la representante del MPA. Este párrafo sintetiza la gravedad de los hechos: Vanesa Troncoso fue asesinada por Mario Andrés Cena en su propia casa, aprovechando la ausencia de testigos, lo que facilitó el ataque y dificultó una posible ayuda inmediata.

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Tras cometer el asesinato, Cena prendió fuego a un colchón sobre el que yacía el cuerpo de la víctima. Según Gerard, esta acción tuvo como objetivo cubrir las huellas del delito y dificultar la investigación posterior. Sin embargo, varios vecinos advirtieron movimientos extraños alrededor de la vivienda y vieron al condenado salir del lugar en una motocicleta.

Estas personas decidieron ingresar por la fuerza a la casa, donde hallaron el cuerpo sin vida de Troncoso y dieron aviso inmediato a las centrales de emergencias 911 y 107. La rápida intervención permitió iniciar las actuaciones judiciales y la recolección de pruebas que, posteriormente, resultaron determinantes en el desarrollo del proceso penal.

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Durante el juicio abreviado, Mario Andrés Cena reconoció su responsabilidad penal como autor del femicidio. Junto a su abogada defensora, aceptó la calificación delictiva, la pena de prisión perpetua y la modalidad abreviada del proceso. De esta forma, se omitió la realización de un juicio oral y público, acortando los plazos de resolución judicial.

Vanesa Troncoso, la víctima

La fiscal Gerard remarcó que la causa fue acompañada en todo momento por los familiares de la víctima, quienes fueron informados de cada avance y dieron su consentimiento tanto a la calificación jurídica como a la pena solicitada. El tribunal consideró fundamental este aval para dar curso al procedimiento abreviado y dictar la sentencia definitiva.

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La decisión de abreviar los procedimientos fue adoptada en función de la contundencia de las pruebas reunidas y el reconocimiento expreso de los hechos por parte de Cena. El tribunal, tras evaluar los elementos presentados y la admisión de culpabilidad, dispuso la pena máxima prevista para este tipo de delitos en el Código Penal argentino.

La sentencia marca el cierre judicial para uno de los casos de femicidio que mayor conmoción generó en la ciudad durante 2024, dejando establecido el compromiso institucional con la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas.

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