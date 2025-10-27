Detuvieron a un hombre con una camioneta melliza tras una persecución en Devoto

Un hombre, que viajaba a bordo de una camioneta melliza, fue apresado por la Policía de la Ciudad, luego de una persecución de diez cuadras en el barrio porteño de Villa Devoto, tras detectar que circulaba a alta velocidad e intentó evadir a los agentes, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento, realizado por la División Sustracción de Automotores y Autopartes, terminó con el hallazgo de un arma, municiones, pasamontañas y herramientas habitualmente asociadas a hechos delictivos.

Todo comenzó cuando personal de la fuerza de seguridad realizaba tareas preventivas y observó una Toyota Hilux blanca que transitaba a velocidad elevada. Los oficiales realizaron señales sonoras y lumínicas en reiteradas ocasiones, aunque el conductor se negó a detenerse y, por el contrario, inició una huida, de acuerdo con fuentes directas a las que accedió Infobae.

El seguimiento se extendió por varias calles hasta su desenlace en la intersección de avenida San Martín y Solano López, agregaron. En ese lugar, los efectivos redujeron al sospechoso y procedieron a la revisión del vehículo.

El arma secuestrada a bordo de camioneta melliza en Devoto

Entre los objetos que fueron hallados en la camioneta figuraban un revólver calibre 32 corto Smith & Wesson, cinco balas, un tambor, gas pimienta con la inscripción “Police”, un pasamontañas, un cuello, tres pares de guantes y una significativa cantidad de herramientas, entre ellas tres barretas, una llave francesa, una pinza, dos destornilladores y trece bulones. También fueron hallados un crique, dos mochilas y un cartel acrílico con la leyenda “Municipio de Lanús”. Durante el operativo, se confiscaron además varias llaves de ignición y dos teléfonos celulares.

Sobre la identidad del detenido, las fuentes detallaron que se trata de un ciudadano uruguayo de 38 años. Posteriores verificaciones permitieron advertir que la camioneta que conducía portaba una patente ajena y que el grabado de autopartes en la puerta del lateral izquierdo había sido eliminado, como detallaron voceros policiales en diálogo con Infobae.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Alejandro Ferro y la Secretaría 115 de Karina González, se dispuso la detención del conductor y el secuestro tanto del rodado como de los elementos localizados en su interior.

Ahora, la investigación se orienta a establecer si el sospechoso estaría vinculado a otros hechos de robo cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Feroz persecución sobre la autopista Dellepiane

A plena luz del día y con un importante tráfico sobre la autopista Dellepiane, personal de la Policía de la Ciudad protagonizó una feroz persecución a alta velocidad que culminó con la detención de un menor acusado de robar una motocicleta en el barrio de Villa Crespo. El operativo se desplegó tras activarse el sistema de Alerta Temprana, que detectó el paso del rodado sustraído mediante las cámaras integradas al Anillo Digital.

Ocurrió este miércoles cuando el detector de patentes detectó una Honda NX4 Falcon de color gris, reportada como robada, en la intersección de Olivera y la autopista Perito Moreno.

Inmediatamente, el sistema del Anillo Digital emitió una alerta y los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) iniciaron un seguimiento en tiempo real.

La persecución culminó en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según reportó la fuerza de seguridad, el ladrón, menor de edad, intentó huir a pie tras desprenderse de la moto robada, pero finalmente fue alcanzado y reducido.