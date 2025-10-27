Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre con una camioneta melliza tras una persecución en Devoto

El sospechoso, además, estaba armado y llevaba un pasamontañas y un gas pimienta con la inscripción “Police” entre otros elementos asociados a hechos delictivos

Guardar

Un hombre, que viajaba a bordo de una camioneta melliza, fue apresado por la Policía de la Ciudad, luego de una persecución de diez cuadras en el barrio porteño de Villa Devoto, tras detectar que circulaba a alta velocidad e intentó evadir a los agentes, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento, realizado por la División Sustracción de Automotores y Autopartes, terminó con el hallazgo de un arma, municiones, pasamontañas y herramientas habitualmente asociadas a hechos delictivos.

Todo comenzó cuando personal de la fuerza de seguridad realizaba tareas preventivas y observó una Toyota Hilux blanca que transitaba a velocidad elevada. Los oficiales realizaron señales sonoras y lumínicas en reiteradas ocasiones, aunque el conductor se negó a detenerse y, por el contrario, inició una huida, de acuerdo con fuentes directas a las que accedió Infobae.

El seguimiento se extendió por varias calles hasta su desenlace en la intersección de avenida San Martín y Solano López, agregaron. En ese lugar, los efectivos redujeron al sospechoso y procedieron a la revisión del vehículo.

El arma secuestrada a bordo
El arma secuestrada a bordo de camioneta melliza en Devoto

Entre los objetos que fueron hallados en la camioneta figuraban un revólver calibre 32 corto Smith & Wesson, cinco balas, un tambor, gas pimienta con la inscripción “Police”, un pasamontañas, un cuello, tres pares de guantes y una significativa cantidad de herramientas, entre ellas tres barretas, una llave francesa, una pinza, dos destornilladores y trece bulones. También fueron hallados un crique, dos mochilas y un cartel acrílico con la leyenda “Municipio de Lanús”. Durante el operativo, se confiscaron además varias llaves de ignición y dos teléfonos celulares.

Sobre la identidad del detenido, las fuentes detallaron que se trata de un ciudadano uruguayo de 38 años. Posteriores verificaciones permitieron advertir que la camioneta que conducía portaba una patente ajena y que el grabado de autopartes en la puerta del lateral izquierdo había sido eliminado, como detallaron voceros policiales en diálogo con Infobae.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Alejandro Ferro y la Secretaría 115 de Karina González, se dispuso la detención del conductor y el secuestro tanto del rodado como de los elementos localizados en su interior.

Ahora, la investigación se orienta a establecer si el sospechoso estaría vinculado a otros hechos de robo cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Feroz persecución sobre la autopista Dellepiane

A plena luz del día y con un importante tráfico sobre la autopista Dellepiane, personal de la Policía de la Ciudad protagonizó una feroz persecución a alta velocidad que culminó con la detención de un menor acusado de robar una motocicleta en el barrio de Villa Crespo. El operativo se desplegó tras activarse el sistema de Alerta Temprana, que detectó el paso del rodado sustraído mediante las cámaras integradas al Anillo Digital.

Ocurrió este miércoles cuando el detector de patentes detectó una Honda NX4 Falcon de color gris, reportada como robada, en la intersección de Olivera y la autopista Perito Moreno.

Inmediatamente, el sistema del Anillo Digital emitió una alerta y los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) iniciaron un seguimiento en tiempo real.

La persecución culminó en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según reportó la fuerza de seguridad, el ladrón, menor de edad, intentó huir a pie tras desprenderse de la moto robada, pero finalmente fue alcanzado y reducido.

Temas Relacionados

Policía de la CiudadVilla DevotoPersecuciónCABAúltimas noticias

Últimas Noticias

Tragedia en Misiones: investigan un estremecedor audio que el automovilista envió antes del choque que dejó 9 muertos

Rafael Ortíz, el conductor del Ford Focus que chocó contra el micro, reconoció circular a gran velocidad y describió una maniobra que pudo haber provocado el accidente

Tragedia en Misiones: investigan un

Cristian Graf fue sobreseído por el presunto encubrimiento del homicidio de Diego Fernández Lima en Coghlan

Así lo resolvió el juez Alejandro Litvack, tras la indagatoria al excompañero de la víctima. El fiscal Martín López Perrando apelará el fallo

Cristian Graf fue sobreseído por

Horror en Misiones: un oficial mató a su expareja, también policía, y luego se quitó la vida

La víctima fue identificada como Daiana Raquel Da Rosa, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer. El agresor, Natanael Comes, se disparó tras el femicidio y falleció minutos después en el hospital

Horror en Misiones: un oficial

Atraparon a un hombre que viajaba en un micro de larga distancia con 4 kilos de cocaína pegados al cuerpo

La detención se produjo en un operativo realizado en el kilómetro 1260 de la Ruta 22 en Villa Regina

Atraparon a un hombre que

Falsos pasajeros engañaron a un taxista en Berisso y le robaron toda la recaudación a punta de pistola

Los delincuentes lo amenazaron para que no haga la denuncia y le aseguraron que sabían dónde vivía

Falsos pasajeros engañaron a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Donald Trump volvió a felicitar

Donald Trump volvió a felicitar a Milei por el resultado de las elecciones: “No solo ganó, sino que ganó por mucho”

Benjamin Netanyahu felicitó a Javier Milei, luego de la victoria legislativa: “Te atreviste y ganaste”

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación se desploma casi 10%, a $1.370 para la venta

Tragedia en Misiones: investigan un estremecedor audio que el automovilista envió antes del choque que dejó 9 muertos

Dólar, mercados y acuerdo con EEUU: cuáles son las expectativas de las consultoras locales tras el triunfo del Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
En medio de disturbios, muertes

En medio de disturbios, muertes y denuncias de fraude, el presidente más longevo del mundo volvió a ganar las elecciones

Un láser y un nanopartícula de oro abren la puerta a una nueva forma de fabricar cristales electrónicos

Cómo convertir los plásticos automotrices en un activo circular

Murió el actor del adolescente de “Muerte en Venecia”

A días de la cumbre contra el cambio climático, Brasil autorizó la perforación petrolera en la desembocadura del río Amazonas

TELESHOW
Disfraces, juegos y risas: así

Disfraces, juegos y risas: así fueron las vacaciones de Ángela Leiva en los parques temáticos de Orlando

“Nada ni nadie puede separar lo que siento”: el fuerte mensaje de Mauro Icardi a su hija menor por su cumpleaños

Thelma Fardin festejó sus 33 años entre música y cariño: “Me siento tan querida, tan cuidada”

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”