Crimen y Justicia

La mamá de la joven argentina que era buscada en España recibió un presunto llamado de la Policía y viaja para encontrarse con su hija

Gabriela, mamá de Paola, contó que durante la comunicación le dijeron que la joven se encontraba en buen estado. Este mediodía volará hacia el Viejo Continente para verificarlo en persona

Gabriela, mamá de Paola Mariana Lens, reveló que recibió un llamado de la Policía de España durante el cual le indicaron que su hija, de la que no tenía noticias hace ocho días, estaba con ellos y en buenas condiciones de salud.

De acuerdo al relato de Gabriela, los efectivos no brindaron más detalles. Tampoco le permitieron comunicarse directamente con su hija.

La mujer viajará este mediodía a España para verificar en persona lo que le dicen y poder hablar con Paola, de 26 años.

Noticia en desarrollo

