El sospechoso mensaje que recibió un amigo de Mariana Lens, la argentina desaparecida en España

Mariana Lens desapareció el 14 de octubre pasado

Ya pasó más de una semana sin novedades del paradero de Paola Mariana Lens, la joven de 26 años oriunda de Villa Devoto que viajó a España tras una propuesta laboral. Mientras la angustia crece día a día, su familia va recibiendo pistas desconcertantes. La última es un mensaje de WhatsApp que provocó nuevas dudas.

El chat en cuestión se dio la madrugada de un día reciente. A las 00:44, un amigo de Mariana le escribió: “Amiga, están todos muy preocupados a un extremo muy fuerte. Haceles una videollamada para que te vean y sepan que estás bien, porque están movilizando a la Policía allá y a mí también me re preocuparon. Háblame apenas veas esto, no cortes, por favor, te lo pido”.

Como la joven no le contestó, su amigo insistió horas más tarde. “Amiga, respondé por favor”, le pidió a las 7:14.

La respuesta que tanto esperaba llegó poco más de una hora después, a las 8:30. Pero no fue un texto que le trajo calma al amigo, sino más incertidumbre.

Desde el número de Mariana le devolvieron: “En este momento necesito tomar distancia de la familia. No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”.

El sospechoso mensaje que recibió un amigo de Mariana

El amigo volvió a escribirle a las 8:57 e insistió: “No estás entendiendo la parte de la Policía, amiga. Se pusieron en contacto con la gorra de allá y te están buscando. Hacé una mini llamada con ellos para que te puedan ver, porque están pensando lo peor, que hay una red de trata de personas y todo”.

Después de este último mensaje, ya no hubo más posibilidad de comunicación con Mariana.

Este chat llegó a la familia, que de inmediato notó la redacción poco habitual en la respuesta supuestamente enviada por ella. Les llamó la atención el tono frío y formal, y sospechan que alguien más podría estar usando sus cuentas, o incluso que alguna herramienta de inteligencia artificial haya fabricado el texto.

El mensaje se suma a una comunicación previa en la que la joven habló con un amigo por teléfono. Aunque en esa ocasión aseguró que estaba bien y que se encontraba en Palma de Mallorca porque había obtenido un trabajo, en la llamada se la escuchó llorando y angustiada.

La charla fue corta y hubo un momento en el que, ante la intensión de su amigo por viajar a Mallorca a verla, incluso pidiéndole la dirección exacta donde estaba, Mariana respondió entre sollozos: “No tenés que hacer esto”.

Desaparecida en Palma de Mallorca: la llamada de la joven con un amigo en la que se la escucha llorar

El amigo le preguntó por el cambio de número. La joven no dio datos y solo repitió: “Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder. No quiero volver a cero”.

El caso

Mariana partió desde Buenos Aires a Palma de Mallorca el 6 de octubre pasado, después de ser contactada para trabajar como niñera para una familia alemana radicada en esa ciudad. Había tenido dos entrevistas previas, con un acuerdo de 300 euros por mes más alojamiento, comidas, gimnasio, curso de idiomas y pasaje, todo bajo un supuesto intercambio cultural. Su plan era ahorrar para luego seguir viaje hacia Andorra y buscar empleo en la temporada de esquí.

Sin embargo, a partir del 14 de octubre se perdió todo contacto, según contó su madre Gabriela en diálogo con Crónica TV: “Tenía una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes”.

Lo que más desconcierta a sus familiares es que, aunque la joven mantiene su cuenta de Instagram activa, bloqueó a sus parientes. Además, al acceder a su correo electrónico, descubrieron que todos los mensajes previos a septiembre habían sido eliminados, por lo que no pudieron encontrar el pasaje.

El pedido de colaboración para encontrar a Mariana

La familia sospecha lo peor: que la joven haya sido engañada por sus supuestos empleadores y ahora esté secuestrada.

"Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es“, denunció la madre.

En comunicación con la Cancillería argentina, Infobae confirmó que el organismo tomó intervención en el caso mientras la investigación sigue en reserva. También se radicó una denuncia por averiguación de paradero en la UFI N°5 de San Martín.