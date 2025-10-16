Crimen y Justicia

Acusaron a una mujer de matar a su madre y su hermana en Córdoba al provocar un incendio

Las fallecidas fueron identificadas como una de 84 años, y otra de 57, ambas habían sido trasladadas días antes desde un geriátrico a un departamento dentro de la vivienda

La investigación judicial sostiene que la explosión fue provocada de manera intencional por la única sobreviviente del hecho

Un giro inesperado sacudió el caso que conmovió a Río Cuarto. Lo que en un primer momento se presentó como un trágico accidente doméstico, hoy es investigado como un doble homicidio. La Justicia de Córdoba imputó a M. R., de 63 años, por haber provocado intencionalmente la explosión de una garrafa en su vivienda, lo que causó la muerte de su madre, de 84 años, y su hermana, de 57.

El hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando una fuerte detonación destruyó por completo la vivienda que compartían las tres mujeres. La madre murió en el acto, mientras que la hermana menor fue trasladada de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. Rigotti fue la única sobreviviente del incendio, aunque también resultó con quemaduras de consideración.

En las últimas horas, tras recuperarse parcialmente de sus lesiones, el Ministerio Público ordenó su detención bajo la modalidad domiciliaria, en atención a su estado de salud. La mujer permanece ahora bajo el cuidado de familiares y debe someterse a curaciones médicas diarias.

Según reveló el fiscal Daniel Miralles, la investigación permitió descartar la hipótesis de un accidente. “Las pruebas recolectadas nos permiten sostener que existió la intención de causar la explosión”, afirmó en declaraciones al medio local El Doce. Con base en esos elementos, se la acusó formalmente por el delito de doble homicidio calificado por el vínculo.

Las víctimas fueron trasladadas recientemente desde un geriátrico a un departamento dentro de la vivienda donde ocurrió el incendio (Fotos: El Doce)

El contexto familiar fue clave para los investigadores. Poco antes del incendio, Rigotti habría trasladado a su madre y a su hermana desde un geriátrico a un pequeño departamento acondicionado en el interior de su vivienda.

Esa decisión despertó sospechas, ya que ambas mujeres estaban bajo cuidados especiales. Los peritos sospechan que la imputada no habría podido continuar solventando los gastos del hogar de cuidados, y que esa situación económica estaría vinculada al hecho, aunque ese aspecto aún se encuentra bajo análisis.

La vivienda, ubicada en un barrio residencial de Río Cuarto, quedó completamente destruida por la explosión. Las pericias determinaron que la garrafa fue manipulada, aunque todavía resta establecer el mecanismo utilizado para provocar la deflagración. La causa continúa en etapa de instrucción.

La detención de Rigotti reconfigura el caso y coloca el foco en una presunta planificación previa, aunque la defensa aún no emitió declaraciones públicas. Mientras tanto, la acusada deberá permanecer bajo arresto domiciliario, con monitoreo permanente, mientras avanza el proceso judicial que buscará determinar su responsabilidad penal.

Doble femicidio, secuestro de un nene y un cuerpo decapitado: la trama detrás del caso Pablo Laurta

Pablo Laurta fue detenido en el hotel Berlín de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El caso que involucra al uruguayo Pablo Laurta en la provincia de Córdoba generó conmoción en los últimos días, luego de que se confirmara el asesinato de su ex pareja y su ex suegra, el secuestro de su hijo y el hallazgo de un cuerpo decapitado en Concordia, Entre Ríos, que podría ser Martín Sebastián Palacio, el chofer desaparecido. El principal sospechoso del doble femicidio fue detenido tras una intensa búsqueda, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer todas las aristas del hecho.

La secuencia se inició el miércoles 8 de octubre, cuando Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos en su vivienda en Villa Rivera Indarte. Laurta, denunciado reiteradamente por acoso y hostigamiento por parte de su expareja, fue señalado como responsable directo por los familiares y vecinos, que declararon en diálogo con el canal de noticias TN que el acusado solía merodear la zona y vigilaba la casa durante días.

Luego de asesinar a Giardina y a su madre, Laurta huyó con su hijo de cinco años. De inmediato, la Justicia activó el Alerta Sofía, lo que permitió intensificar el operativo de búsqueda en distintas provincias.

Durante el operativo, surgió otro dato: Martín Sebastián Palacio, remisero de San Salvador, Entre Ríos, fue contratado por Laurta para viajar hasta Córdoba, tras ingresar al país por un paso clandestino y en canoa. Luego, la desaparición del chofer, su automóvil apareció incendiado en un descampado de Villa Retiro, hecho que también afectó a otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. El vínculo entre Laurta y Palacio fue reforzado por registros de cámaras de seguridad en Concordia, donde aparecen juntos antes del viaje.

