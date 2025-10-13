Crimen y Justicia

Por un paso clandestino y en canoa: cómo ingresó al país el doble femicida de Córdoba

La investigación reconstruye los pasos que realizó el uruguayo Pablo Laurta antes de, presuntamente, asesinar a tiros a Luna Giardina y a Mariel Zamudio

Guardar

Pablo Laurta, capturado este domingo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú (Entre Ríos) por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y el secuestro de su hijo de 5 años, habría ingresado al país por un paso clandestino ubicado inmediaciones a Puerto Yeruá, a la vera del Río Uruguay y a más de 600 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Fuentes policiales indicaron a este medio que el fundador de “Varones Unidos” habría recorrido los 800 metros que separan a la Argentina del país vecino en canoa. Luego, se habría dirigido a Concordia, a 46 minutos en auto, donde se encontró con Martín Sebastián Palacios, el chofer de aplicación que se encuentra desaparecido desde el 7 de octubre pasado. Una cámara de seguridad registró ese momento.

El momento en el que Pablo Laurta toma el auto de aplicación en Concordia

En el Toyota Corolla blanco de Palacios, que apareció incendiado el 9 de octubre, llegó a la ciudad de Córdoba, luego de realizar un recorrido errático.

Los investigadores creen que, antes de ser capturado por la policía de Entre Ríos, en coordinación con la policía de Córdoba, Laurta planeaba salir del país del mismo modo, con P. en su poder. Buscaba llegar en taxi a ese punto del mapa y cruzar a Uruguay de forma ilegal. No pudo llegar: lo atraparon a 200 kilómetros de distancia.

Qué encontraron en la habitación que ocupó en el hotel Berlín

Luego de asesinar a su ex mujer y a su ex suegra, Laurta se alojó, el sábado, junto a su hijo en la habitación 209 del Hotel Berlín de Gualeguaychú. Allí pasaron la noche. El seguimiento de su celular, permitió a los investigadores ubicarlo y detenerlo cuando dejó el cuarto. El nene de 5 años, que lo acompañaba y presenció la secuencia, quedó a resguardo.

Pablo Laurta
Tras la orden judicial, la policía entrerriana requisó la habitación. Allí encontraron una pistola Bersa calibre 380 con dos cargadores y municiones, cinco celulares y varios chips distribuidos entre la cama y una mochila negra.

También hallaron un disco rígido externo que fue embalado para pericia digital, 3400 dólares y 200 mil pesos argentinos dentro de una valija azul, una mira telescópica que habría sido utilizada para vigilar la casa de las víctimas y un collar de perlas dentro de un estuche.

Al mismo tiempo, fuentes del caso confirmaron que encontraron entre sus pertenencias la billetera de Palacios, el chofer desaparecido.

El caso

El sábado por la mañana, en Córdoba, fueron asesinadas a tiros Luna Giardina, de 26 años, y su madre, Mariel Zamudio, de 54. El presunto autor es Pablo Rodríguez Laurta, un uruguayo con denuncias por violencia familiar, la más reciente se registró a comienzos de este año. Tras el doble femicidio, huyó con P. su hijo, quien mañana cumplirá 6 años.

Las víctimas del doble femicidio
El sospechoso fue atrapado en un hotel de Gualeguaychú este domingo, cerca de las 14. P. estaba con él, fue asistido y puesto a resguardo.

De forma simultánea, se investiga la desaparición del chofer Martín Sebastián Palacios, con Laurta se encontró en Corcordia para viajar a Córdoba. Sin embargo, el Toyota Corolla blanco de Palacios apareció incendiado en la zona de las Altas Cumbres.

