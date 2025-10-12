Crimen y Justicia

Video: así fue el momento de la detención del principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

Pablo Laurta fue arrestado en Gualeguaychú, mientras planeaba escaparse a Uruguay con su hijo identificado como P. T. L, de 5 años. También lo investigan por otros dos hechos

Guardar
Así fue el momento de la detención de Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

Luego del brutal doble femicidio que ocurrió el sábado en la ciudad de Córdoba, la Policía de Entre Ríos detuvo este domingo a Pablo Laurta, quien es el principal sospechoso de haber asesinado a Luna Giardina y Mariel Zamudio, para luego escaparse con su hijo identificado como P. T. L. de 5 años.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el operativo se realizó en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde el hombre estaba parando en un hotel junto con el menor. Según presumen los investigadores, Laurta tenía intenciones de cruzar hacia Uruguay, país de donde es oriundo.

El caso generó una intensa búsqueda policial luego de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos de la madre y abuela del niño en una vivienda ubicada en la intersección de San Pedro Toyos y Chimu, dentro de la capital cordobesa. Poco después, la desaparición del niño activó la Alerta Sofía en todo el país e impulsó el despliegue de ambas fuerzas de seguridad para lograr su pronta localización.

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez
Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, el despliegue fue rápido y coordinado, orientado por pistas que señalaban el viaje de Laurta hacia la provincia de Entre Ríos y la posible intención de cruzar la frontera hacia Uruguay.

Las primeras averiguaciones situaron a Laurta en el hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se hospedaba junto al niño. El domingo, efectivos de la policía organizaron un operativo conjunto en esa localidad entrerriana. En las imágenes que encabezan esta nota se puede ver como las autoridades interceptaron al hombre cuando terminaba de desayunar en el hotel y se encontraba con el niño.

Casi no llegó a poner oposición y rápidamente fue reducido por los miembros de la fuerza policial local que estaban de civil.

El presunto femicida y su
El presunto femicida y su hijo fueron encontrados en el Hotel Berlín, de Gualeguaychú

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicaron a Infobae que la aprehensión fue posible gracias a la colaboración entre las jurisdicciones, en un procedimiento que se desarrolló sin que se registraran incidentes.

El fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar, lidera la investigación judicial del caso. Por el momento, el expediente se tramita bajo secreto de sumario y se espera la realización de una conferencia de prensa, anunciada por el ministro de Seguridad entrerriano, Nestor Roncaglia, en las próximas horas. En la zona también se hizo presente el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, mientras se resguardan detalles sensibles del operativo y del proceso judicial.

Las víctimas del doble femicidio
Las víctimas del doble femicidio junto a su Padro Laurta

El principal sospechoso, Laurta, es oriundo del barrio Buceo, en Montevideo, Uruguay. Desde 2010 formaba parte de una empresa enfocada en servicios de marketing online y producción de contenidos junto a otros socios. En la presentación de la compañía, el hombre mencionaba estudios en periodismo y gerencia en la Universidad ORT de su país natal.

Además de su incursión en el área profesional, fue activo militante del colectivo “Varones Unidos”, una agrupación que impulsaba una visión crítica sobre las políticas de género y ponía el acento en cuestiones que, según su postura, afectan particularmente al sexo masculino y suelen quedar relegadas en el debate público.

Pablo Laurta
Pablo Laurta

También lo investigan por otro dos hechos

En las últimas horas, según pudo confirmar este medio, las autoridades también apuntan contra Laurta por otros dos hechos que todavía no fueron esclarecidos. Por un lado, un incendio en una iglesia en la que murieron dos niñas uruguayas y si también está vinculado con la desaparición del chofer de aplicaciones que lo trasladó a Córdoba.

Según pudo corroborar Infobae de fuentes con acceso a la investigación, el 7 de octubre Laurta pidió un Uber para viajar desde Concordia, Entre Ríos, hacia la provincia de Santa Fe. El viaje lo tomó Martín Palacios, de 49 años, conductor de un Toyota Corolla blanco.

El costo del traslado habría sido de 1.500.000 pesos, según relató la hermana del chofer cuando denunció su desaparición. Fue una de las últimas cosas que le dijo antes de perder contacto.

Dos días después de la desaparición, el 9 de octubre, el Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba, cerca de la ruta de las Altas Cumbres. Nada se sabe de Palacios desde que abandonó la terminal de Concordia, lugar donde se lo vio por última vez a través de cámaras de seguridad.

Por otro lado, apenas seis cuadras separan la escena del doble femicidio de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, en el barrio Villa Serrana de la capital cordobesa. Además, ambas tragedias ocurrieron este sábado, con una diferencia de apenas algunas horas.

En el incendio murieron dos niñas de 1 y de 5 años, y dos mujeres resultaron heridas por las quemaduras. Todas formaban parte de una delegación religiosa que estaba de viaje. Eran oriundas de Canelones, Uruguay.

Temas Relacionados

FemicidiosCórdobaEntre RíoPablo LaurtasecuestroDoble femicidioúltimas noticias

Últimas Noticias

Un chofer desaparecido y el incendio fatal de una iglesia: investigan si el presunto femicida de Córdoba cometió más crímenes

Pablo Laurta está detenido y sospechado de haber asesinado a la madre de su hijo y a su exsuegra. El auto de aplicaciones que lo trasladó desde Concordia apareció incendiado y su dueño es buscado intensamente. A pocas cuadras de donde ocurrió el doble femicidio, dos niñas uruguayas perdieron la vida cuando se prendió fuego un templo evangélico

Un chofer desaparecido y el

Quién es el principal sospechoso del doble femicidio y secuestro de su hijo en Córdoba: su militancia en “Varones Unidos”

Pablo Laurta fue detenido este domingo en Gualeguaychú. El hombre militaba en un espacio contra las “denuncias falsas” y se mostraba en redes sociales como un fiel seguidor de Donald Trump y defensor de Johnny Depp

Quién es el principal sospechoso

Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio de la mamá y la abuela

P. T. L., de 5 años, fue hallado en buenas condiciones de salud. Investigan si el detenido asesinó a su expareja y a su exsuegra antes de llevarse a su hijo

Encontraron al nene que era

Los escalofriantes posteos de Luna Giardina antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba

La mujer, de 24 años, había publicado en sus redes una serie de mensajes que reflejaban el miedo y la angustia que vivía por su expareja, Pablo Laurta, detenido en Entre Ríos tras haber intentado escapar con el hijo de ambos

Los escalofriantes posteos de Luna

Cayó la banda de “los carniceros infieles” en Mataderos: robaban carne de un frigorífico para revenderla en negocios del AMBA

La Policía de la Ciudad detuvo a dos empleados y a sus hijos, acusados de sustraer cientos de kilos de achuras y embutidos durante ocho meses. El fraude fue descubierto tras una investigación por pérdidas contables en el establecimiento

Cayó la banda de “los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un chofer desaparecido y el

Un chofer desaparecido y el incendio fatal de una iglesia: investigan si el presunto femicida de Córdoba cometió más crímenes

La Libertad Avanza también pidió reimprimir los afiches que deben exhibirse con los candidatos en cada centro de votación de PBA

Cuánto dinero y cuántos empleos genera el negocio del delivery en Argentina

Qué es el bluetoothing y por qué alarma a las autoridades de salud ante el aumento de los casos de VIH

Quién es el principal sospechoso del doble femicidio y secuestro de su hijo en Córdoba: su militancia en “Varones Unidos”

INFOBAE AMÉRICA
Malba anunció dos nuevas exposiciones

Malba anunció dos nuevas exposiciones centradas en el arte brasileño y caribeño

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

TELESHOW
Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron el sexo de su bebé: “Nos preparamos”

El nuevo estilo dark que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez para el otoño turco: “Un domingo en el Bósforo”

Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”