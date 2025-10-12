Crimen y Justicia

Encontraron al nene que era buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio de la mamá y la abuela

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, fue hallado en buenas condiciones de salud. Investigan si el detenido asesinó a su expareja y a su exsuegra antes de llevarse a su hijo

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
Pablo Laurta, detenido, y su
Pablo Laurta, detenido, y su hijo Pedro al cuidado de la Policía de Entre Ríos luego de ser rescatado

La Policía de Entre Ríos encontró este domingo por la tarde a Pedro Rodríguez Laurta (5) y a su padre, Pablo Laurta, quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en Córdoba.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el menor se encuentra en buenas condiciones de salud. Las autoridades los hallaron en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se sospecha que iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo el presunto femicida.

La Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, investiga el caso como un doble crimen seguido por la sustracción del menor.

El sábado la Unidad Judicial Homicidios confirmó el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna, Mariel Zamudio. Las mataron dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

Las víctimas del doble femicidio,
Las víctimas del doble femicidio, Luna Giardina y Mariel Zamudio

El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

La desaparición de menor está vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor”, había comunicado oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, luego de que se activara el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro.

Las primeras pistas condujeron a los pesquisas hacia el hotel Berlín, en Gualeguaychú. Rápidamente se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos.

El presunto femicida y su
El presunto femicida y su hijo fueron encontrados en el Hotel Berlín, de Gualeguaychú

Entre ambas fuerzas interceptaron al supuesto femicida Pablo Laurta mientras esperaba un taxi para cruzar la frontera junto a su hijo.

Se aguarda una inminente conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Nestor Roncaglia, para ampliar la información del hallazgo. En la zona donde se desplegó el operativo también se encuentra su par cordobés, Juan Pablo Quinteros.

Ahora la investigación avanza bajo secreto de sumario.

Quién es Pablo Laurta

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez
Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre

El detenido por el doble femicidio se presentaba en redes sociales como un “militante anti-feminista”. Había creado una cuenta de X llamada “Varones Unidos”, y la definía como un “espacio para el debate de género”.

En la página web de esta cuenta compartió su versión de la disputa por la tenencia del hijo que compartía con Luna Giardina. “El Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, se tituló el artículo.

Según expresó Laurta, su hijo vivió con él en Montevideo hasta que en 2023 viajó a Córdoba y desde entonces “Giardina bloquea al papá de Pedro y desaparece”.

El ahora detenido por el doble femicidio compartió en sus redes sociales la denuncia por violencia de género que hizo contra él la madre de su hijo.

“Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, había relatado la mujer.

Y siguió: “Me echa la culpa de que mi hijo es caprichoso porque yo lo consiento, y que no puedo emitir opiniones respecto a la crianza de mi hijo, no me deja comprar ropa, no me da dinero para que pueda comprarme lo que yo quiera, y dice que yo malgasto el dinero. Desde que estamos en pareja, cuando yo estaba embarazada, me quise separar porque él me insultaba todo el tiempo, me pegaba cachetadas que él decía que no eran golpes porque según él ‘no eran tan fuertes’, e incluso discutimos sobre el nombre que pondríamos a nuestro hijo, y lo eligió él, yo no pude decidir. Luego que nació mi hijo, decidió realizar un ADN porque decía que el niño no era su hijo, pero el resultado fue positivo”.

Temas Relacionados

Pedro Teodoro Rodríguez LaurtaPablo LaurtaFemicidiosCórdobaúltimas noticias

Últimas Noticias

Los escalofriantes posteos de la mujer antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba: ahora buscan a su hijo

Antes del crimen, Luna Giardina había publicado en sus redes una serie de mensajes que reflejaban el miedo y la angustia que vivía por su expareja, Pablo Laurta, quien es el principal sospechoso de los homicidios y de haberse llevado al hijo de ambos

Los escalofriantes posteos de la

Cayó la banda de “los carniceros infieles” en Mataderos: robaban carne de un frigorífico para revenderla en negocios del AMBA

La Policía de la Ciudad detuvo a dos empleados y a sus hijos, acusados de sustraer cientos de kilos de achuras y embutidos durante ocho meses. El fraude fue descubierto tras una investigación por pérdidas contables en el establecimiento

Cayó la banda de “los

Encontraron al nene de 5 años que era buscado tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

El menor identificado con las iniciales P. T. R. fue hallado por la policía luego de que fuera secuestrado por su papá, de nacionalidad uruguaya, quien es el principal sospechoso por los crímenes

Encontraron al nene de 5

“Dejamelo que siempre quise pegarle a uno de estos”: la brutal agresión a un joven por su orientación sexual en Palermo

La víctima, de 24 años, fue atacada por dos sospechosos de 21 y 18, con los cuales se cruzó a la salida de un boliche. Le patearon la cabeza y sufrió una fractura mandibular doble

“Dejamelo que siempre quise pegarle

Mar del Plata: atacó a su exjefe a golpes y cuchillazos tras una discusión laboral y fue detenido

El agresor, de 42 años, le provocó heridas cortantes en el cuello y en la mano derecha. Afortunadamente, las lesiones no revistieron riesgo de vida

Mar del Plata: atacó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los remolinos de polvo

Cómo los remolinos de polvo de Marte pueden poner en jaque a las futuras misiones humanas

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Los escalofriantes posteos de la mujer antes de ser asesinada junto a su madre en Córdoba: ahora buscan a su hijo

Por qué la relación bilateral con EEUU es clave, según uno de los mayores expertos en economía internacional de la Argentina

Estados Unidos lidera el stock de inversión extranjera en Argentina, pero en los últimos años invirtió menos que Suiza y Canadá

INFOBAE AMÉRICA
Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

El vicepresidente palestino se reunió con Tony Blair para discutir “el día después” de la guerra en Gaza

Zelensky conversó con Trump y Macron sobre el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania en medio de los feroces ataques rusos

Un giro en la historia del Endurance de Shackleton: la investigación que cambió el destino del mítico naufragio

TELESHOW
Claudia Villafañe eligió llamativos looks

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud