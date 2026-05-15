Buscan a un hombre desaparecido en Neuquén y sospechan que su cuerpo podría estar bajo una pila de basura

La última vez que vieron con vida a Manlio Martínez fue la madrugada del 30 de abril (Gentileza: ANBariloche)

La desaparición de Manlio Martínez mantiene en vilo a una familia de Neuquén y moviliza desde fines de abril a las autoridades locales. Según se sabe, el hombre de 35 años había salido de su vivienda en Colonia Nueva Esperanza, pero nunca más regresó. Las autoridades creen que su cuerpo podría estar en un basural, debajo de los residuos, puesto que día a día grandes máquinas remueven el contenido del predio. “Es como busar una ajuga en un pajar”, aseguraron.

Todo comenzó la noche del 29 de abril, cuando fue visto por última vez en un comercio cercano al basural de El Choconcito, donde adquirió bebidas alcohólicas antes de dirigirse al predio, sitio que frecuentaba para reciclar residuos y en el que, según testimonios, a veces dormía.

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Ante el paso de los días y la falta de noticias, sus familiares radicaron una denuncia por desaparición el pasado 2 de mayo en la Comisaría N° 20. Desde ese momento, la causa quedó bajo la órbita de la fiscal Lorena Juárez, quien ordenó una serie de medidas para dar con su paradero.

De acuerdo con la información publicada por ANBariloche, la División Búsqueda de Personas estableció que un reciclador vio a Martínez durante la madrugada del 30 de abril dentro del basural y aseguró que se encontraba en estado de ebriedad. Por ahora, ese fue el último registro confirmado sobre los movimientos que habría dado.

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Continúan los operativos para encontrar a Manlio Martínez (Gentileza: Diario Río Negro)

Por este motivo, la principal hipótesis de los investigadores apuntaría a que el hombre habría sufrido un accidente en el predio de residuos. Bajo su punto de vista, las enormes máquinas que remueven basura, de entre 20 y 30 toneladas, por lo que representaría un riesgo permanente para quienes se encuentren en esa zona.

En línea con esto, el jefe de la División, Carlos Federico Canavídez, explicó que varias personas afirmaron que Martínez solía quedarse dormido en lugares peligrosos, pero en ocasiones anteriores fue retirado a tiempo antes del paso de la maquinaria. “Una de las hipótesis fuertes es que haya quedado enterrado”, reconoció el subcomisario, quien describió que el operativo de búsqueda es como “buscar una aguja en un pajar”.

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Por el momento, las tareas se concentran desde la denuncia tanto en el basural como en sectores cercanos de la meseta y cañadones, así como en la zona del nuevo cementerio de Colonia Nueva Esperanza. A pesar de esto, los investigadores apuntaron que la búsqueda se complicó más de lo esperado, producto de las recientes lluvias.

De la misma manera, señalaron que la intensidad de los olores en el vertedero dificultó el uso de perros rastreadores. Por este motivo, en la próxima etapa, retroexcavadoras aportadas por BASA removerán amplias áreas del basural con la esperanza de hallar algún indicio.

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La Policía de Neuquén difundió la búsqueda de Manlio Martínez

Por su parte, la familia sostiene otra línea de sospecha. De acuerdo con Noelia Cortés, la pareja de Martínez y madre de sus tres hijos, días antes de la desaparición recordó que él había recibido amenazas tras conflictos con vecinos del barrio.

“Estuvo varios días sin salir porque tenía miedo”, relató Cortés sobre la actitud que había tomado su esposo. Incluso, afirmó que uno de los involucrados llegó a amenazarlo de muerte, pero no está confirmado si la mujer pudo aportar algún nombre o motivo detrás de este conflicto vecinal.

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A pesar de esto, la versión fue incorporada a la investigación judicial y se realizaron entrevistas para analizar esta posibilidad. Los investigadores confirmaron que hasta el momento no han hallado elementos que indiquen una agresión física previa a la desaparición, pero aclararon que esa hipótesis también continúa bajo análisis.

Asimismo, la Policía de Neuquén mantiene activa la búsqueda de Martínez. Para esto, difundieron que se trata de un hombre de 1,70 metros de altura, tez trigueña, cabello de color castaño oscuro, ojos marrones y contextura física delgada. Vestía un buzo con capucha en color negro y bordo, pantalón verde y botas, por lo que pidieron comunicarse al 0299-4413305 si se tuviera noticias de su paradero.

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