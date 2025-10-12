Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba

Desde hace varios días que nada se sabe sobre Martín Sebastián Palacio, un conductor de 49 años que había sido contratado para realizar un viaje privado desde Concordia, Entre Ríos, hasta la ciudad de Santa Fe. No obstante, las alarmas se activaron en las últimas horas, luego de que confirmaran que el auto en el que viajó fue encontrado completamente incendiado en la ciudad de Córdoba.

Después de que su familia denunciara haber perdido contacto con el hombre, tras haber avisado que se encontraba en la localidad entrerriana, se inició una investigación que involucró a fuerzas de seguridad de al menos tres provincias. En medio de un trabajo conjunto, se centraron en reconstruir sus movimientos y los de un pasajero cuya identidad aún no ha sido establecida.

El caso comenzó cuando Palacio, originario de Córdoba y residente de la Ciudad de Buenos Aires, aceptó un encargo para realizar un traslado ejecutivo. El lunes anterior había recibido la propuesta de buscar a un cliente en la terminal de ómnibus de Concordia y llevarlo hasta la ciudad de Santa Fe, a cambio de 1.500.000 pesos.

Según el testimonio de su hermana, con quien mantenía comunicación habitual, el conductor le informó sobre los detalles del viaje y el monto acordado. Sin embargo, tras llegar a Concordia, el hombre dejó de responder a las llamadas y mensajes de su familia desde el 7 de octubre.

La Comisaría de Mocoreta lidera la investigación por la desaparición del conductor

Ante la ausencia de noticias, la hermana de Palacio acudió inicialmente a la Policía en Córdoba para denunciar la desaparición, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Decidió entonces trasladarse personalmente a Concordia, donde formalizó la denuncia el martes en la Jefatura Departamental local.

A partir de ese momento, se puso en marcha una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, las imágenes confirmaron que el conductor arribó a la terminal de Concordia y recogió a un hombre que lo esperaba con varias valijas.

Ambos abandonaron la ciudad por la ruta provincial 22 en dirección a Federal, según el registro de las cámaras de la zona. Sin embargo, el viernes, la investigación dio un vuelco cuando se encontró el Toyota Corolla de Palacio completamente calcinado en la ciudad de Córdoba, un dato que fue considerado clave por los investigadores.

Este descubrimiento llevó a las autoridades a profundizar en la hipótesis de que tanto el conductor como su pasajero podrían haber salido de Entre Ríos y llegado a Córdoba, aunque aún no se ha determinado cómo se produjo ese desplazamiento. Por este motivo, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial revisa actualmente las grabaciones de los puestos camineros en puntos estratégicos, como el Túnel Subfluvial y Paso Telégrafo, en busca de pistas que permitan reconstruir el trayecto.

La última vez que tuvieron contacto con él fue el 7 de octubre

Las fuerzas de seguridad mantienen activos los operativos de búsqueda y continúan evaluando todas las hipótesis posibles. En paralelo, las autoridades intentan confirmar la identidad del pasajero que contrató el viaje y reconstruir cómo se habría dado el contacto entre ambos.

Por este motivo, las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para dar con su paradero. Según la información publicada por El Litoral, la descripción física difundida por la policía detalla que Palacio es de tez blanca, tiene ojos marrones y el cabello corto, ondulado y castaño oscuro.

Al momento de su desaparición, vestía una musculosa oscura de algodón, pantalón corto camuflado, medias negras y zapatillas negras con suela blanca. Estos datos han sido compartidos para facilitar su identificación y agilizar cualquier posible avistamiento. Asimismo, confirmaron que tiene un tatuaje tipo tribal en el brazo derecho y otro que cubre la totalidad del brazo izquierdo.

En caso de contar con información relevante para el caso, pidieron que se comuniquen de inmediato con la Comisaría Segunda de Mocoretá al número 3794-124229, o bien se acerquen a la dependencia policial más cercana. Además, se ha puesto a disposición el Sistema Integral de Seguridad (SIS), que puede ser contactado a través del 911 en la capital correntina o el 101 en el interior provincial.