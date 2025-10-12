Crimen y Justicia

Qué se sabe del caso de Vicente Cordeyro, el comisario retirado que fue encontrado muerto en un cerro de Salta

El ex titular de la Policía de Investigaciones desapareció el jueves y su cuerpo fue hallado este sábado. Se espera que se conozcan los resultados de la autopsia este domingo a la mañana

Guardar
El hombre había sido reportado como desaparecido el jueves por la tarde (MPF)

Después de que el cuerpo de Vicente Osvaldo Cordeyro (64) fuera encontrado sin vida este sábado, las autoridades de Salta se enfocaron en reconstruir cómo ocurrió la muerte del comisario retirado que había sido reportado como persona desaparecida. Aunque la causa se mantiene bajo reserva, confirmaron que los resultados de la autopsia se darán a conocer este domingo.

Los restos del ex titular de la Policía de Investigaciones fueron encontrados en el cerro Elefante, tras dos días de búsqueda intensa. El operativo, que involucró a más de 135 efectivos de la Policía de Salta, equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y guías civiles, se desplegó en una extensa área de yungas, con apoyo de drones, patrullas y perros rastreadores.

El director de Relaciones Institucionales de la Policía, Flavio Peloc, informó que “a las 6.30 iniciamos la segunda jornada de rastrillaje con más de 135 policías divididos en grupos para cubrir mayor cantidad de terreno y con la colaboración de guías civiles para una búsqueda más ordenada”. Pasadas las 09:00 horas, los investigadores dieron con el paradero de Cordeyro.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la localización del comisario retirado se logró gracias al análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como al rastreo de su teléfono móvil. Previo a que el caso terminara en un desenlace, el último rastro que se había obtenido lo situaba en el centro de la ciudad de San Lorenzo.

El comisario retirado tenía 64
El comisario retirado tenía 64 años y su hija habría sido la última persona de su entorno en verlo con vida

Tal como contaron los familiares del policía retirado, el jueves por la mañana había dejado a su hija de 17 años en el colegio y continuó su trayecto hasta la intersección de las calles Mitre y Güemes. En esa zona dejó estacionado su auto Volkswagen Surán gris y, según las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad, se lo vio caminar solo hacia el cerro.

Las fuentes consultadas subrayaron que el cerro Elefante no era un destino habitual para él, ya que, aunque practicaba fútbol, no solía realizar caminatas ni senderismo en esa zona, dato que fue corroborado por familiares directos ante la Policía. No obstante, las últimas imágenes con vida que se obtuvieron de él, lo mostraban con ropa deportiva y una mochila naranja.

Tras el hallazgo, Peloc confirmó: “Lamentablemente, tenemos que confirmar el hallazgo sin vida del comisario Cordeyro”. Fue así que el cuerpo fue trasladado en helicóptero desde el cerro hasta la base de Aviación Civil, en la zona sur de la capital salteña, y posteriormente derivado a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la Ciudad Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

El procedimiento de rescate se extendió durante varias horas debido a la complejidad del terreno, cubierto de vegetación densa y con sectores de difícil acceso. Por este motivo, explicaron que los informes forenses demorarían un poco más en conocerse, aunque se estipula que las autoridades revelarían los resultados durante la mañana del domingo.

Los operativos del viernes dieron
Los operativos del viernes dieron negativos, hasta que el sábado fueron encontrados sus restos

Durante la conferencia de prensa, los fiscales a cargo, entre ellos Pablo Rivero, evitaron descartar las hipótesis que habrían surgido hasta el momento. Otra fuente de la investigación insistió: “Estamos siguiendo todas las posibilidades; la idea es que se esclarezca la muerte”.

En este sentido, se espera que la autopsia permita delimitar el marco temporal del fallecimiento y establecer si existió o no intervención de terceros. No obstante, fuentes de la investigación precisaron que el cuerpo no presentaría impactos de bala ni heridas de arma blanca a simple vista.

De la misma manera, el área donde se halló el cuerpo permanece preservada y los peritajes continúan, especialmente en una zona de yungas cercana al sector donde se registró un incendio de pastizales el jueves pasado. Asimismo, las tareas investigativas seguirán con un nuevo barrido de cámaras en San Lorenzo y alrededores.

En relación con las versiones que vinculan el hecho a un posible ajuste de cuentas por el pasado de Cordeyro como investigador o por sus declaraciones públicas contra el narcotráfico y el crimen organizado, los investigadores señalaron que el comisario se encontraba retirado y no había participado en operativos recientes contra organizaciones delictivas.

Temas Relacionados

SaltaSan LorenzocomisarioVicente CordeyroMuerteAutopsiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

Se trata de Martín Sebastián Palacio, un hombre de 49 años que partió desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Concordia. Las autoridades investigan qué ocurrió desde la última vez que se contactó con su familia

Lo contrataron para hacer un

Rescataron a dos jóvenes que fueron captadas por una red de trata: les ofrecieron un trabajo en Brasil

La familia de las víctimas denunciaron que no habían regresado a su casa y fueron encontradas antes de que cruzaran la frontera

Rescataron a dos jóvenes que

Un comandante de Gendarmería Nacional fue detenido en Santiago del Estero: llevaba seis kilos de cocaína en una mochila

La Policía de la provincia interceptó al agente en la ruta 16, cerca de la frontera de esa provincia con Salta y Chaco. Con él viajaban dos hombres y un adolescente de 14 años. Los mayores quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia federal

Un comandante de Gendarmería Nacional

Así comunicaron la muerte de Fede Dorcaz, el artista argentino asesinado en México, en el reality del que iba a participar

El joven fue atacado a tiros durante la noche del jueves pasado. Estaba instalado en la capital mexicana desde hacía dos años y se preparaba para competir con su novia, Mariana Ávila, en la nueva temporada de un show televisivo

Así comunicaron la muerte de

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que todos los implicados en el triple femicidio narco fueron ubicados en la escena del crimen

Javier Alonso dio detalles de los últimos avances en la investigación por las muertes de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo

El ministro de Seguridad bonaerense
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lo contrataron para hacer un

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

Rescataron a dos jóvenes que fueron captadas por una red de trata: les ofrecieron un trabajo en Brasil

Contuvieron tres incendios en Córdoba, mientras sigue activo el fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Lorena Giorgio, de Equilibra: “El mayor desequilibrio que enfrenta el Gobierno es en el plano político”

Descuentos agresivos y cuotas sin interés: qué preparan las marcas de ropa para sostener las ventas en octubre

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones en la región ucraniana de Kharkiv: al menos cinco heridos

El poder nutritivo y medicinal del algarrobo, el árbol emblemático de América que ofrece alimento, sombra y ayuda a la salud

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

El hallazgo que revolucionó la medicina: cómo la Isla de Pascua dio origen a un medicamento clave

Un barco chino embistió “deliberadamente” un buque de Filipinas y generó caos en el mar de China Meridional

TELESHOW
Quiénes son los cuatro participantes

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina