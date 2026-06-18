Crimen y Justicia

Procesaron a la hermana del nene que murió apuñalado cuando intentaba defenderla de una pelea con el novio

El crimen ocurrió en una vivienda de La Rioja en 2024 y ahora la causa se prepara para ir a juicio. Emir, de 12 años, falleció de un shock hipovolémico. La pareja intentó hacer pasar el hecho como un robo

Guardar
Google icon
Crimen de Emir en La Rioja
Crimen de Emir en La Rioja

La jueza Florencia Alfonso, a cargo del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores de La Rioja, procesó a una pareja por el crimen de un niño de 12 años cometido en 2024.

Los imputados son la media hermana del menor, Brisa Soria y su pareja, Mauricio Vergara (en aquel entonces ella tenía 17 y él 21 años). Ambos están acusados de ser los coautores del homicidio agravado por alevosía de Emir Paz, en la localidad de Vichigasta.

PUBLICIDAD

Por la resolución de la magistrada podría caberle a los dos acusados una pena de prisión perpetua. A esta medida, se sumó la prisión preventiva para ambos y el embargo preventivo sobre sus bienes.

El cuerpo de Emir fue hallado sin vida el 25 de febrero de 2024 en su propia vivienda del barrio San Pablo. Tenía una herida de arma blanca en el cuello y la autopsia determinó que murió por un shock hipovolémico. Los investigadores constataron que la muerte ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada de ese día.

PUBLICIDAD

En un primer momento, la hipótesis apuntó a que se trató de un homicidio en ocasión de robo, pero poco después la investigación se corrió el eje. Las autoridades supieron que el niño —quien estaba bajo el cuidado de la procesada— había recibido la puñalada al intentar defender a su hermana durante una discusión con su novio. Esa versión fue la que finalmente avaló la jueza Alfonso al dictar el procesamiento.

El fallo se apoyó en un cuerpo probatorio que la Fiscalía y la querella consideraron sólido. Los informes forenses de ADN confirmaron la presencia de rastros genéticos de ambos sospechosos en la escena del crimen y en relación con la víctima. A eso se sumó el análisis de más de 100 fojas de registros de comunicaciones, que permitió reconstruir los movimientos de los imputados en las horas posteriores al hecho.

El caso del nene asesinado en una localidad de La Rioja llega a juicio (Foto: Radiolarioja)
El caso del nene asesinado en una localidad de La Rioja llega a juicio (Foto: Radiolarioja)

“Las coartadas presentadas por los imputados, quienes intentaron argumentar que se trató de un hecho de robo, fueron totalmente desvirtuadas por pruebas y elementos contundentes”, afirmó el abogado querellante Ricardo Chamia, de acuerdo al portal de noticias Nueva Rioja.

Durante la audiencia indagatoria, la familiar de la víctima—trasladada desde la ciudad de Belén, provincia de Catamarca— brindó una breve declaración, mientras que Vergara optó por guardar silencio, amparado en su derecho constitucional.

Según indicó Medios Rioja, del proceso participaron el abogado defensor Rafael Ocampo, en representación de Vergara, y la letrada Carolina Elizondo, por parte de Soria. Ahora, la defensa tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Cámara, aunque desde la querella se mostraron confiados en que la medida será ratificada. “Este procesamiento es el resultado que esperaba la comunidad de Vichigasta”, señaló Chamia.

Con esta decisión, la causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio oral. Se espera que en los próximos meses la Justicia riojana fije las fechas para la instancia de debate público, donde también se buscará determinar el móvil preciso del crimen.

Crimen de Emir en La Rioja
Crimen de Emir en La Rioja

En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo, el letrado se refirió al hecho que terminó con la muerte del niño y apuntó contra Soria. “No sabemos qué desencadena la situación, pero sí que él quiso defenderse. Fue brutal porque ellos quisieron ocultar lo que habían hecho”, explicó Chamia en La Red La Rioja.

“Nunca imaginé tener que escribir esto tan triste con uno de mis niños, mi querido Emir”, había escrito la maestra del nene asesinado tras conocer la noticia. En este contexto, una de las profesoras del niño salió a hablar y manifestó: “Es una aberración lo que sucedió. Por Dios. No solo te mataron físicamente, sino tu alegría, tus ganas de vivir, tu pasión por tu Boca querido, tus sueños, tus deseos, tus proyectos. Dejaron a una familia sin su hijo, a su señor sin su alumno, a sus amigos sin Emir, a su pueblo sin un hermoso adolescente”, decía la publicación en las redes sociales de Lorena Esquivel, la docente que exige justicia con total desconsuelo.

El crimen movilizó a toda la provincia de La Rioja desde las primeras horas. Esa misma noche los vecinos de Vichigasta y de la localidad de Chilecito salieron a marchar en reclamo de Justicia. La concentración terminó frente a la comisaría de la ciudad y se extendió hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, el padre del niño habló con un medio local y reconoció que por entonces circulaban múltiples hipótesis sobre lo ocurrido, aunque admitió que la familia todavía no tenía certezas. Sobre la línea que apuntaba al novio de su hija, fue cauto: “Al novio de mi hija, nunca lo vi agresivo. No sé qué pasó”, dijo.

El comisario Hugo Escudero decía sobre lo ocurrido: “Estamos ante un hecho aberrante, que nos indigna y nos duele a todos. No vamos a descansar hasta encontrar al culpable y ponerlo a disposición de la Justicia”.

Temas Relacionados

Emir PazjuicioLa RiojahomicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron por abuso sexual a un hombre que ya tenía antecedentes por el mismo delito

El detenido ya tenía una sentencia previa por un hecho similar. La Fiscalía solicitó que se imponga una pena unificada de 15 años, pero el Tribunal resolvió condenarlo a 12 años

Condenaron por abuso sexual a un hombre que ya tenía antecedentes por el mismo delito

Intento de femicidio en San Juan: un joven roció con alcohol a su pareja, quiso prenderla fuego y fue detenido

La intervención de la madre de la víctima impidió que se consumara la agresión. El caso está bajo investigación por tentativa de homicidio agravado por violencia de género

Intento de femicidio en San Juan: un joven roció con alcohol a su pareja, quiso prenderla fuego y fue detenido

Desmantelaron un punto de venta de droga en Tandil y detuvieron a una mujer

Personal especializado interceptó un presunto punto de venta en la calle Misiones al 1900, detuvo a una mujer y confiscó cocaína por un valor aproximado de $2,5 millones

Desmantelaron un punto de venta de droga en Tandil y detuvieron a una mujer

Confirmaron la identidad del cuerpo de hallaron flotando en el río Negro: quién era y cuáles fueron las causas de fallecimiento

Un cuerpo encontrado a orillas de la Isla Jordán fue reconocido como el de un hombre que permanecía desaparecido desde el intento de robo y posterior huida

Confirmaron la identidad del cuerpo de hallaron flotando en el río Negro: quién era y cuáles fueron las causas de fallecimiento

Tenía pedido de captura en Bariloche y lo detuvieron tras una persecución que terminó en choque

La Policía de Río Negro interceptó a un sospechoso que circulaba en un vehículo vinculado a varios delitos. El operativo concluyó con el hallazgo de dispositivos electrónicos usados para abrir automóviles

Tenía pedido de captura en Bariloche y lo detuvieron tras una persecución que terminó en choque

DEPORTES

La historia de Cho Gue-Sung, el goleador modelo de Corea del Sur que sorprendió con su mate en el Mundial 2026

La historia de Cho Gue-Sung, el goleador modelo de Corea del Sur que sorprendió con su mate en el Mundial 2026

Lionel Messi, el gran inspirador argentino que quiere ser mejor después de ser el mejor

El equipo de Kansas City que tiene los colores de Boca Juniors en su camiseta y causó furor entre los argentinos en el Mundial

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

TELESHOW

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a pocos meses de las elecciones presidenciales

Brasil recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a pocos meses de las elecciones presidenciales

Ucrania volvió a bombardear la refinería de petróleo de Moscú, clave para el suministro de combustible en Rusia

Taiwán afirmó que espera una venta de armas estadounidenses por un valor de USD 14.000 millones “lo antes posible” frente a la amenaza China

Zelensky destacó “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania tras conversar telefónicamente con Trump y Macron

Narendra Modi reportó “avances significativos” en el tratado entre India y Estados Unidos tras su reunión con Donald Trump