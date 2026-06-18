Procesaron a la hermana del nene que murió apuñalado cuando intentaba defenderla de una pelea con el novio

Crimen de Emir en La Rioja

La jueza Florencia Alfonso, a cargo del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores de La Rioja, procesó a una pareja por el crimen de un niño de 12 años cometido en 2024.

Los imputados son la media hermana del menor, Brisa Soria y su pareja, Mauricio Vergara (en aquel entonces ella tenía 17 y él 21 años). Ambos están acusados de ser los coautores del homicidio agravado por alevosía de Emir Paz, en la localidad de Vichigasta.

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Por la resolución de la magistrada podría caberle a los dos acusados una pena de prisión perpetua. A esta medida, se sumó la prisión preventiva para ambos y el embargo preventivo sobre sus bienes.

El cuerpo de Emir fue hallado sin vida el 25 de febrero de 2024 en su propia vivienda del barrio San Pablo. Tenía una herida de arma blanca en el cuello y la autopsia determinó que murió por un shock hipovolémico. Los investigadores constataron que la muerte ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada de ese día.

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En un primer momento, la hipótesis apuntó a que se trató de un homicidio en ocasión de robo, pero poco después la investigación se corrió el eje. Las autoridades supieron que el niño —quien estaba bajo el cuidado de la procesada— había recibido la puñalada al intentar defender a su hermana durante una discusión con su novio. Esa versión fue la que finalmente avaló la jueza Alfonso al dictar el procesamiento.

El fallo se apoyó en un cuerpo probatorio que la Fiscalía y la querella consideraron sólido. Los informes forenses de ADN confirmaron la presencia de rastros genéticos de ambos sospechosos en la escena del crimen y en relación con la víctima. A eso se sumó el análisis de más de 100 fojas de registros de comunicaciones, que permitió reconstruir los movimientos de los imputados en las horas posteriores al hecho.

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El caso del nene asesinado en una localidad de La Rioja llega a juicio (Foto: Radiolarioja)

“Las coartadas presentadas por los imputados, quienes intentaron argumentar que se trató de un hecho de robo, fueron totalmente desvirtuadas por pruebas y elementos contundentes”, afirmó el abogado querellante Ricardo Chamia, de acuerdo al portal de noticias Nueva Rioja.

Durante la audiencia indagatoria, la familiar de la víctima—trasladada desde la ciudad de Belén, provincia de Catamarca— brindó una breve declaración, mientras que Vergara optó por guardar silencio, amparado en su derecho constitucional.

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Según indicó Medios Rioja, del proceso participaron el abogado defensor Rafael Ocampo, en representación de Vergara, y la letrada Carolina Elizondo, por parte de Soria. Ahora, la defensa tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Cámara, aunque desde la querella se mostraron confiados en que la medida será ratificada. “Este procesamiento es el resultado que esperaba la comunidad de Vichigasta”, señaló Chamia.

Con esta decisión, la causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio oral. Se espera que en los próximos meses la Justicia riojana fije las fechas para la instancia de debate público, donde también se buscará determinar el móvil preciso del crimen.

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Crimen de Emir en La Rioja

En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo, el letrado se refirió al hecho que terminó con la muerte del niño y apuntó contra Soria. “No sabemos qué desencadena la situación, pero sí que él quiso defenderse. Fue brutal porque ellos quisieron ocultar lo que habían hecho”, explicó Chamia en La Red La Rioja.

“Nunca imaginé tener que escribir esto tan triste con uno de mis niños, mi querido Emir”, había escrito la maestra del nene asesinado tras conocer la noticia. En este contexto, una de las profesoras del niño salió a hablar y manifestó: “Es una aberración lo que sucedió. Por Dios. No solo te mataron físicamente, sino tu alegría, tus ganas de vivir, tu pasión por tu Boca querido, tus sueños, tus deseos, tus proyectos. Dejaron a una familia sin su hijo, a su señor sin su alumno, a sus amigos sin Emir, a su pueblo sin un hermoso adolescente”, decía la publicación en las redes sociales de Lorena Esquivel, la docente que exige justicia con total desconsuelo.

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El crimen movilizó a toda la provincia de La Rioja desde las primeras horas. Esa misma noche los vecinos de Vichigasta y de la localidad de Chilecito salieron a marchar en reclamo de Justicia. La concentración terminó frente a la comisaría de la ciudad y se extendió hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, el padre del niño habló con un medio local y reconoció que por entonces circulaban múltiples hipótesis sobre lo ocurrido, aunque admitió que la familia todavía no tenía certezas. Sobre la línea que apuntaba al novio de su hija, fue cauto: “Al novio de mi hija, nunca lo vi agresivo. No sé qué pasó”, dijo.

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El comisario Hugo Escudero decía sobre lo ocurrido: “Estamos ante un hecho aberrante, que nos indigna y nos duele a todos. No vamos a descansar hasta encontrar al culpable y ponerlo a disposición de la Justicia”.