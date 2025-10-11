Crimen y Justicia

Tras dos días de búsqueda, encontraron sin vida el cuerpo de un excomisario de la Policía de Salta

El cadáver de Vicente Cordeyro fue hallado en el cerro Elefante de la localidad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la capital provincial. Había desaparecido el jueves. Investigan el caso como “muerte dudosa”

El cuerpo del comisario (retirado) de la Policía de Salta Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, fue hallado sin vida en el cerro Elefante de la localidad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la capital provincial.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae. Los investigadores encontraron el cadáver de Cordeyro este sábado cerca de las 8.30 y ahora buscarán saber qué pasó: en apariencia, el hombre podría haberse quitado la vida. Pero el hecho será investigado en principio como “muerte dudosa”.

Cordeyro había sido denunciado como desaparecido el último jueves. Más de 100 agentes de la policía local lo buscaban desde entonces en cerros y quebradas aledañas al cerro Elefante, donde Cordeyro había sido visto por última vez.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal penal 2 interino Ramiro Ramos Ossorio, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Gabriel González, y el coordinador general de fiscales, Pablo Rivero.

La desaparición del comisario retirado fue reportada por sus familiares. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el hombre había dejado a su hija en una escuela de la zona y desde entonces perdieron contacto.

Se sabía que Cordeyro estaba con su auto, un Volkswagen Surán gris. El auto fue encontrado lejos de la escena del crimen, estacionado en la esquina de Mitre y Güemes, sin signos de violencia y sin pistas para dar con el hombre.

En paralelo a los rastrillajes, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad de la zona. De esta manera, reconstruyeron cuáles fueron los últimos pasos que dio el hombre antes de perder contacto.

Se supo que el policía retirado había dejado a su hija en la esquina de Mitre y Belgrano, que continuó su trayecto por Quirquincho hasta que llegó al camino a Lesser y fue visto mientras tomaba la ruta 28 rumbo a San Lorenzo.

Fuentes de la investigación detallaron a este medio que todavía trabaja personal en la escena del crimen. Se desconoce si cerca del cuerpo de Cordeyro había una nota o algún indicio que pueda acercar a los investigadores a las causas de la muerte.

Noticia en desarrollo...

