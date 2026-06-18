Intento de femicidio en San Juan: un joven roció con alcohol a su pareja, quiso prenderla fuego y fue detenido

El joven detenido en San Juan por intento de femicidio

Un intento de femicidio conmocionó a la ciudad de Jáchal, provincia de San Juan, este miércoles. El caso involucra a un joven de 25 años que fue detenido tras intentar prender fuego a su pareja.

Según información de fuentes judiciales, el agresor, identificado como M. E. M., fue interceptado por la Policía mientras intentaba darse a la fuga.

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El hecho se registró cerca de las 13 horas en una vivienda del barrio Virgen de Fátima. Allí, residía la pareja, cuya convivencia terminó abruptamente marcada por este episodio de violencia extrema. De acuerdo con los primeros datos recabados, una discusión doméstica habría sido el detonante del violento accionar del agresor.

La víctima, una joven de 20 años, sobrevivió al ataque gracias a la rápida reacción de su madre. La intervención fue clave para evitar una tragedia mayor y permitió que la joven pudiera alejarse del agresor y pedir auxilio. El caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Norte, a cargo del fiscal Gastón Salvio, quien dispuso la detención inmediata del sospechoso.

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En poder del detenido se secuestró tanto el frasco de alcohol utilizado como el encendedor con el que habría intentado iniciar el fuego. Estos elementos fueron remitidos como prueba a la investigación judicial, que se orienta en principio hacia la figura de homicidio agravado por el contexto de violencia de género, en grado de tentativa. Además, se investiga una posible amenaza de muerte hacia la víctima, de acuerdo con lo denunciado por los familiares y la propia joven.

Según informó el portal el Tiempo de San Juan, la joven fue contenida por su familia y por personal policial, mientras la Justicia avanza en la calificación legal y las medidas de protección.

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La Policía detuvo al agresor

Un hecho similar se registró hace unas semanas en Salta, cuando un joven de 27 años prendió fuego a su pareja. El atacante permanece prófugo, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para encontrarlo, mientras organizaciones y familiares alertaron por la situación crítica en la que quedó la joven.

El hombre, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había sido liberado semanas antes por la Justicia, pese a los antecedentes de violencia de género y a un pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. Tras protagonizar el intento de femicidio, el hombre se fugo y actualmente continúan con la intensa búsqueda para dar con su paradero.

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De acuerdo con El Tribuno, el presunto agresor había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. En este contexto, la fiscal Claudia Carreras solicitó su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Así, el hombre volvió a agredir a su pareja, rociándola con un líquido inflamable y prendiéndola fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la mujer no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

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El caso quedó bajo investigación de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien coordinó las medidas para esclarecer el hecho. Las tareas de campo están a cargo de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El 8 de junio la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión inicial y ordenó la detención inmediata de Carrizo, declarándolo en rebeldía.