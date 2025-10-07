Crimen y Justicia

Ladrones atacaron a un grupo de amigos, los golpearon y apuñalaron a uno de ellos en La Plata

Los delincuentes, de 18 y 33 años, están detenidos por el delito de “tentativa de homicidio”

La cuadra de la calle
La cuadra de la calle 10 entre 48 y 49 del centro de La Plata donde el joven fue apuñalado por dos delincuentes (Google Maps)

Durante la madrugada del último sábado, un episodio de extrema violencia se vivió en la ciudad de La Plata cuando un hombre de 27 años fue atacado por un grupo de delincuentes que lo apuñalaron y golpearon para robarle. La víctima se encontraba junto a otros amigos, que también fueron agredidos.

El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, en la intersección de calle 10 entre 48 y 49, donde la víctima y un grupo de amigos fueron abordados por dos hombres armados, quienes los interceptaron y les pidieron cigarrillos. Tras la negativa, iniciaron una golpiza que escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en un violento asalto.

W. A., según sus iniciales, terminó gravemente herido por varias puñaladas en el pecho y en el abdomen y debió ser sometido a una cirugía de urgencia, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221. Los atacantes utilizaron un elemento punzante similar a un picahielo o abrecartas para agredir al hombre.

Después de la agresión, los sospechosos sustrajeron las pertenencias de la víctima y huyeron rápidamente del lugar. A la escena arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para trasladarlo a un hospital cercano.

Los médicos confirmaron que las heridas presentaban riesgo de vida, especialmente por una lesión en el colon que requirió de una intervención quirúrgica reparadora. Tras la operación, los profesionales indicaron la gravedad de las puñaladas, así como la probabilidad de que existan complicaciones en el proceso de recuperación.

Ante este cuadro, el hombre deberá permanecer en terapia intensiva por lo menos 30 días siempre que el cuadro se mantenga estable. Por su parte, el grupo de personas que lo acompañaba dio aviso al personal del Comando de Patrulla de La Plata, que desplegó un operativo cerrojo que permitió identificar y demorar a los autores en las inmediaciones, gracias a las descripciones proporcionadas.

Los arrestados, F. A. G. de 33 años, y A. E. G. de 18, permanecen imputados como coautores del delito de “tentativa de homicidio” y fueron trasladados para declarar ante las autoridades judiciales competentes. La investigación está en manos del fiscal Patricio Barraza, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 del Departamento Judicial La Plata.

La decisión de dictar prisión preventiva para los imputados fue resuelta por el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, quien consideró que existen suficientes pruebas para sostener la responsabilidad penal de los detenidos y evitar eventuales riesgos procesales.

Un hombre fue apuñalado cuando llegaba a su casa en La Plata, en la noche del sábado, y el atacante permanece prófugo. De acuerdo con los reportes de la policía, el episodio ocurrió en la zona limítrofe entre Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, específicamente en la intersección de las calles 13 y 96. El hecho generó una rápida movilización de las fuerzas de seguridad, aunque hasta este lunes por la madrugada no se habían producido detenciones.

Las autoridades intentan determinar el
Las autoridades intentan determinar el móvil del ataque

Según consignó el portal 0221, la víctima, que arribó a bordo de un Peugeot blanco, fue abordada por un individuo, apenas descendió del vehículo. Un testigo presencial describió: “El chico frenó acá y lo apuñalaron. Fue muy rápido. Por suerte no perdió la conciencia y los vecinos lo contuvieron hasta que llegó la ambulancia”.

Al lugar arribó personal médico que brindó atención a la víctima y dispuso su traslado a un hospital de la zona. Allí lograron estabilizarlo y se encuentra bajo observación. Sin embargo, no trascendió la gravedad exacta de la herida ni la identidad del agredido.

La causa quedó caratulada como “lesiones graves” y permanece bajo investigación de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata. Los primeros indicios sobre el móvil del ataque indicarían que se trató de un intento de robo, mientras que otra de las hipótesis evalúa si existía algún conflicto previo entre la víctima y el atacante.

Dictaron prisión preventiva para dos

El abogado del pastor evangelista

Secta de Montenegro en Bariloche:

Asesinaron de una puñalada a

