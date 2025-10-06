Apuñalaron a un hombre cuando llegaba a su casa en La Plata y el agresor se dio a la fuga

La ambulancia que trasladó a la víctima luego de ser apuñalado cuando ingresaba a su casa de La Plata (0221)

Un hombre fue apuñalado cuando llegaba a su casa de La Plata, en horas de la noche del sábado, y la Policía intenta dar con el paradero del agresor. El ataque se produjo en un área limítrofe entre Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, donde la víctima fue abordada por una persona, apenas descendía de su vehículo.

El hecho generó una intensa movilización de fuerzas de seguridad, pero hasta el momento no se registraron detenciones. Según el reporte brindado por el portal 0221, el joven llegaba a bordo de un Peugeot blanco en la zona de 13 y 96.

De acuerdo con el relato de un testigo, todo ocurrió en pocos minutos. “El chico frenó acá y lo apuñalaron. Fue muy rápido. Por suerte no perdió la conciencia y los vecinos lo contuvieron hasta que llegó la ambulancia”, relató.

La intersección de calle 13 y 96 de La Plata donde el joven fue apuñalado (Google Maps)

La causa quedó caratulada como “lesiones graves” y está a cargo de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata. Los primeros indicios apuntan a dos posibles hipótesis. Por un lado, los investigadores buscan determinar si la agresión estuvo vinculada a un intento de robo. Por otro, no descartan que se trate de un conflicto previo, dado que no trascendió si el sospechoso sustrajo alguna pertenencia a la víctima.

En cuanto al estado de salud del joven herido, los médicos que lo atendieron informaron que el paciente fue estabilizado y continúa bajo observación. Aun así, no precisaron la gravedad exacta de la lesión ni tampoco dieron más detalles acerca de su identidad.

Detuvieron a un hombre por un ataque a tiros en La Plata

Hace una semana, un hecho similar se registró en la ciudad, cuando un hombre fue baleado cuando llegaba a su casa. Todo sucedió en la noche del lunes 29 de septiembre. La víctima, de 38 años, recibió un disparo en la pierna y relató que fue atacado durante un intento de robo, pero los investigadores no descartaban ninguna hipótesis debido a las inconsistencias en su relato.

La investigación se intensificó tras el ingreso de la víctima al Hospital San Martín con una herida de bala en la pierna derecha, hecho que activó la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 (UFI N° 18) de La Plata y generó preocupación entre los vecinos por la posible relación entre la violencia armada y la venta de estupefacientes en la zona.

Días después, un allanamiento policial realizado en una vivienda de Barrio Aeropuerto, ubicada en la calle 601, entre 5 y 5 bis, en la ciudad de La Plata, reveló la existencia de un búnker de drogas y resultó en la detención de un joven de 20 años.

Además, permitió incautar 52 gramos de cocaína, 28 gramos de marihuana, una balanza digital, 96.000 pesos en efectivo, un teléfono celular y dos casquillos de proyectil de arma de fuego.

Los elementos incautados (Foto: 0221)

El joven arrestado fue señalado como presunto responsable de la tenencia y comercialización de estupefacientes y quedó a disposición de la UFI N° 18, que dispuso su comparecencia ante la Justicia. La investigación sigue abierta para determinar el vínculo entre la agresión con arma de fuego y la actividad delictiva detectada en el lugar.