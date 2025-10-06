Detuvieron a un guardiacárcel de un penal de Córdoba por intentar ingresar droga

Los dos envoltorios de estupefacientes y los dos celulares que el efectivo penitenciario intentó ingresar en el penal de Villa María (El Doce.tv)

La seguridad en el sistema penitenciario de Córdoba quedó expuesta este sábado tras el arresto de un guardia que intentó introducir elementos prohibidos al Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María. El incidente fue detectado durante el control de ingreso regular de personal.

Según voceros judiciales y penitenciarios citados por ElDoce.TV, el episodio ocurrió durante un control estándar que incluyó escáner de pertenencias y body scanner corporal, recursos clave en los procedimientos de prevención. El guardia adoptó una actitud evasiva, hecho que motivó una revisión minuciosa por parte de sus compañeros de turno.

El Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María donde sucedieron los hechos

Durante el control, los agentes hallaron dos envoltorios plásticos con una sustancia sospechosa y dos celulares ocultos entre las pertenencias del trabajador. El reporte fue elevado de inmediato a superiores, lo que derivó en la intervención de la FPA. Técnicos de la fuerza, mediante reactivos químicos, confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína. Aunque la cantidad exacta no se informó, las autoridades judiciales subrayaron la gravedad del intento de ingreso, calificado como delito según la legislación actual.

El guardia fue arrestado e imputado por tenencia de estupefacientes, según la ley vigente sobre drogas ilícitas. Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba comunicaron la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

El caso fue notificado a la Dirección de Prevención, la División de Investigaciones y la Fiscalía de turno, organismos que ahora avanzan con el análisis del hecho. La investigación busca establecer si el agente actuó junto a internos u otras personas ajenas al penal. Una de las líneas abre la posibilidad de vínculos con estructuras que operan desde las cárceles mediante celulares introducidos irregularmente.

Desarticularon una banda narco en Córdoba que era dirigida desde la cárcel de Villa María

Hace una semana, un operativo del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular una banda dedicada al narcotráfico en la ciudad de Bell Ville, con la detención de siete personas y el secuestro de pruebas clave en la investigación.

Según información de El Doce, la organización mantenía contacto permanente con dos reclusos de la Unidad Penitenciaria N.º 5 de Villa María, quienes coordinaban la distribución y logística de la venta de drogas en Bell Ville y zonas cercanas. Uno de los allanamientos se realizó en la celda de estos internos, donde se incautaron dispositivos electrónicos y registros escritos vinculados a la red y a la administración de fondos.

La investigación se inició tras una denuncia anónima recibida por el juez Sergio Pinto. La División Unidad Operativa Federal identificó seis domicilios y una celda relacionados con la estructura criminal, lo que permitió realizar siete allanamientos simultáneos. En los procedimientos participaron funcionarios judiciales y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes resaltaron la coordinación interinstitucional.

Durante los operativos, los agentes secuestraron 202 dosis de cocaína, más de 309.000 pesos en efectivo, un automóvil, cinco motocicletas, dos balanzas de precisión, una cámara de seguridad, tres tablets y cinco teléfonos celulares, además de elementos utilizados para la comercialización y fraccionamiento de estupefacientes. El análisis de los dispositivos electrónicos será clave para el avance de la causa.

El material secuestrado en el operativo realizado en Bell Ville (El Doce.tv)

Los detenidos, cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Federal e imputados por infracción a la Ley de Drogas.