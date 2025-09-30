Crimen y Justicia

Desarticularon una banda narco en Córdoba que era dirigida desde la cárcel de Villa María

Una operación conjunta permitió desmantelar una organización dedicada al tráfico de drogas, con conexiones entre internos de la Unidad Penitenciaria N.º 5 y una banda que operaba en Bell Ville y alrededores

Guardar
La banda desarticulada tenía estrechos
La banda desarticulada tenía estrechos vínculos detenidos en la Unidad Penitenciaria N.º 5 de Villa María

Un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación permitió a la Policía Federal Argentina (PFA) desarticular una banda dedicada al narcotráfico en la ciudad cordobesa de Bell Ville. Tras una denuncia anónima, efectivos federales realizaron siete allanamientos que terminaron con el arresto de cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que llegó al despacho del juez Sergio Pinto. A partir de ese momento, la División Unidad Operativa Federal comenzó a rastrear los movimientos y comunicaciones de los sospechosos, lo que llevó a identificar seis domicilios en Bell Ville y una celda en la mencionada unidad penitenciaria, todos vinculados a la estructura criminal.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en estos siete puntos, con la participación de funcionarios judiciales y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes destacaron la coordinación interinstitucional.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron 202 dosis de cocaína, más de 309.000 pesos en efectivo, un automóvil, cinco motocicletas, dos balanzas de precisión, una cámara de seguridad, tres tablets y cinco teléfonos celulares. Además, se secuestraron elementos utilizados para la comercialización y fraccionamiento de sustancias prohibidas, así como material probatorio relevante para la causa. El análisis de los dispositivos electrónicos será determinante para el avance de la investigación.

El material secuestrado en el
El material secuestrado en el operativo realizado en Bell Ville (El Doce.tv)

De acuerdo con la información publicada por El Doce, la banda estaba compuesta por siete personas —cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad— que mantenían un contacto permanente con dos reclusos de la Unidad Penitenciaria N.º 5 de Villa María.

Estos internos actuaban como nexo para la distribución y logística de la venta de cocaína en Bell Ville y zonas aledañas. Uno de los allanamientos se realizó directamente en la celda ocupada por los reclusos señalados, donde se incautaron dispositivos electrónicos y registros escritos relacionados con la red de distribución y la administración de fondos provenientes de la venta de drogas.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, imputados por infracción a la Ley de Drogas, que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes. El futuro de la causa dependerá del peritaje sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados, así como de las próximas indagatorias a los integrantes de la banda. Las autoridades anticiparon que las investigaciones continuarán para determinar posibles ramificaciones de la organización, tanto en otras ciudades como dentro del propio sistema penitenciario.

Desarticularon una banda narco que operaba en varios puntos de Córdoba y detuvieron a 12 personas

Cayó una banda narco que
Cayó una banda narco que operaba en distintos barrios de la ciudad de Córdoba (El Doce.tv)

Hace menos de una semana, una extensa investigación desarrollada durante cinco meses por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) culminó con la desarticulación de una organización criminal que distribuía drogas en diversos barrios de Córdoba.

El procedimiento permitió cerrar cinco puntos de venta y detener a 12 personas vinculadas a la organización criminal, cuyo accionar involucraba kioscos de expendio y la entrega de estupefacientes bajo la modalidad de delivery.

La acción policial se desplegó en los barrios Almirante Brown, Chino y Ciudad de Mis Sueños, donde la presencia del narcotráfico había generado reiterados reclamos vecinales.

Efectivos de la FPA, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, coordinaron diez allanamientos en estos sectores con el objetivo de golpear simultáneamente la estructura logística y comercial de la red delictiva.

El resultado fue el cierre definitivo de cinco kioscos de expendio de drogas y la detención de los principales miembros de la organización.

Entre los aprehendidos figuran cinco hombres y siete mujeres, todos mayores de edad. Varios de ellos presentan antecedentes penales por delitos como uso de armas de fuego, robo y tráfico de estupefacientes.

Durante los procedimientos, los agentes contaron con el apoyo de canes detectores de narcóticos, lo que facilitó la localización y secuestro de sustancias prohibidas. El decomiso incluyó 19.628 dosis de marihuana presentadas en panes y trozos, así como 18 dosis de cocaína y 33 semillas de cannabis sativa. Además, se hallaron dos armas de fuego cortas, dinero en efectivo por un total de $5.216.200 y 800 dólares, junto con un automóvil, una motocicleta y diversos elementos vinculados a la causa.

Temas Relacionados

CórdobaBell VilleNarcotráficoCárcel de Villa MaríaPolicíaMinisterio de SeguridadÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Comienza la etapa final del juicio contra un pastor acusado de explotación laboral y piden 14 años de prisión

El Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata solicitó además el pago de una compensación económica de más de 130 millones de pesos

Comienza la etapa final del

Simularon un allanamiento y robaron valijas repletas de dinero de una financiera en Francisco Álvarez

La banda irrumpió en el complejo empresarial fingiendo ser de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se apoderaron de dinero y objetos de valor. Huyeron tras un tiroteo en el estacionamiento

Simularon un allanamiento y robaron

Indagarán hoy al hombre que fue capturado en Bolivia por el triple crimen en Florencio Varela: su coartada y el bache temporal que debe explicar

También brindará su declaración ante el fiscal la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, Florencia Ibáñez, quien quedó detenida por haber estado en uno de los autos investigados en la causa

Indagarán hoy al hombre que

Balearon a quemarropa a un hombre en La Plata y no descartan ninguna hipótesis

La víctima aseguró que quisieron robarle cuando ingresaba a su casa; sin embargo, no brindó precisiones respecto a la cantidad de agresores o datos que permitan identificar a los presuntos ladrones

Balearon a quemarropa a un

Un hombre tenía un pedido de captura activo en Rosario y cayó por robar un kiosco en Azul

Un joven de 27 años fue identificado por las cámaras de seguridad y al ser indagado en sede judicial se confirmó que tenía captura ordenada por la ley de drogas

Un hombre tenía un pedido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rigen alertas por tormentas y

Rigen alertas por tormentas y vientos en 9 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA

Comienza la etapa final del juicio contra un pastor acusado de explotación laboral y piden 14 años de prisión

Simularon un allanamiento y robaron valijas repletas de dinero de una financiera en Francisco Álvarez

La ANMAT prohibió la distribución y fabricación de instrumentos médicos utilizados para cirugías

Fentanilo contaminado: la defensa de García Furfaro apelará su procesamiento y argumentan que “no había intención de matar”

INFOBAE AMÉRICA
La Yihad Islámica rechazó el

La Yihad Islámica rechazó el plan de paz para Gaza impulsado por Trump y respaldado por Netanyahu

Netanyahu negó haber aceptado un Estado palestino en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Al menos un estudiante muerto, más de 100 heridos y decenas de personas atrapadas tras el derrumbe de un internado en Indonesia

Qué implica el decreto de conmoción en Venezuela que otorga poderes especiales al dictador Nicolás Maduro

El régimen chavista avanza en la activación del estado de conmoción en Venezuela que otorga poderes absolutos a Maduro

TELESHOW
Las fotos de los ganadores

Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están