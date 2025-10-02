Encontraron un búnker de drogas mientras investigaban un ataque a tiros en La Plata

Los elementos incautados (Foto: 0221)

Un allanamiento policial realizado en una vivienda de Barrio Aeropuerto, en la ciudad de La Plata, reveló la existencia de un búnker de drogas. Como parte del operativo, un joven de 20 años fue detenido e incautaron estupefacientes y dinero en efectivo.

El operativo se desencadenó luego de que un hombre de 38 años ingresara al Hospital San Martín con una herida de bala en la pierna derecha, tras un incidente registrado el viernes pasado.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el hecho activó una intensa investigación a cargo de los efectivos del Destacamento Aeropuerto. Pese a que la víctima señaló que fue atacada durante un intento de robo en la vía pública, las autoridades manejan diversas hipótesis mientras avanza la causa.

El caso, que expuso la presunta vinculación entre organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas y episodios de violencia armada, mantiene en alerta a los residentes de la zona y a la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 (UFI N° 18) de La Plata, encargada de continuar la investigación judicial.

La denuncia y las primeras indagaciones permitieron a los efectivos identificar una vivienda en calle 601, situada entre 5 y 5 bis, como un posible punto de venta de drogas. Los agentes de la Policía Bonaerense reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento ante la Justicia.

Con orden judicial, el operativo se desplegó en la mañana del lunes. En el lugar, la Policía detuvo a un joven de 20 años, a quien se señala como presunto responsable de la tenencia y comercialización de estupefacientes.

En el domicilio se encontraron 52 gramos de cocaína, 28 gramos de marihuana, una balanza digital, un teléfono celular y 96.000 pesos en billetes. Además, se incautaron dos casquillos de proyectil de arma de fuego, lo que refuerza la conexión entre el tiroteo previo y la actividad narco en ese punto.

El joven arrestado quedó a disposición de la UFI N° 18 de La Plata, que dispuso que comparezca ante la Justicia. Mientras tanto, la investigación continúa abierta para determinar la relación entre la agresión con arma de fuego y la actividad delictiva detectada en el búnker.

Vendían droga a domicilio y los atraparon cuando hacían una entrega

Una secuencia breve, dos movimientos sospechosos y un intento de fuga que terminó frustrado a pocas cuadras. Todo ocurrió en cuestión de minutos en La Plata, la escena incluyó una persecución por varias calles y derivó en la detención de dos hombres, el secuestro de 29 envoltorios de cocaínay la confirmación de un pedido de captura vigente desde 2023.

Todo sucedió en agosto. El operativo comenzó cuando el sol ya caía sobre el barrio San Carlos. Eran las 19:30 y un grupo de efectivos de la delegación Drogas Ilícitas de La Plata llevaba adelante tareas encubiertas en la zona de calle 40 entre 140 y 141. En ese contexto, los investigadores detectaron la llegada de un Ford Ka gris con dos ocupantes que, sin perder tiempo, se detuvo frente a una vivienda.

Fue allí cuando uno de los pasajeros descendió para interactuar brevemente con una persona que salió del domicilio. El contacto fue rápido: un típico “pasamanos”, según describieron fuentes del caso al portal local La Buena Info.

El episodio no terminó ahí. Aguardaron, tomaron nota y decidieron seguir los pasos del vehículo, que retomó la marcha y se desplazó hasta la calle 66 entre 15 y 16. En ese nuevo punto, el acompañante volvió a bajarse del auto y repitió el mismo movimiento: otro intercambio fugaz con un sujeto que lo esperaba en la vereda.

Esta vez, los agentes no esperaron más. Decidieron intervenir. Intentaron frenar la maniobra, pero el conductor del Ford Ka, al notar la presencia policial, pisó el acelerador e intentó escapar. La persecución se extendió por unas cuadras hasta que el vehículo fue alcanzado y finalmente detenido en calle 64 entre 12 y 13. Allí, los uniformados lograron reducir a los dos ocupantes.