Crimen y Justicia

Condenaron a un ex comisario de Santa Fe por liderar un sistema de juegos de azar clandestinos

La Justicia sentenció a D. I. B. a prisión y le prohibió ejercer cargos públicos de por vida tras comprobarse su implicación en la gestión de juegos ilegales y cobro de dádivas

Condenaron a un excomisario de Santa Fe por liderar un sistema de juegos de azar clandestinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ex comisario, identificado como D. I. B., fue condenado a tres años y dos meses de prisión e inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos por explotar, administrar y organizar un sistema de juegos de azar clandestinos en Fortín Olmos, al norte de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a la información publicada por el medio local Aire de Santa Fe, el fallo fue dictado por el juez Martín Gauna Chapero en los tribunales de Reconquista, luego de un juicio oral en el que el fiscal Nicolás Maglier representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según la acusación, D. I. B., de 45 años, implementó el sistema ilegal entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, captando apuestas sin contar con la autorización correspondiente. Además, utilizó su posición como jefe policial para recibir dádivas de un funcionario del Gobierno comunal de Tartagal, quien le pagó por servicios de seguridad no habilitados.

El fiscal Maglier subrayó la importancia de la condena, señalando que la pena impuesta se aproxima a la solicitada por la Fiscalía, que era de tres años y seis meses.

Este proceso judicial se enmarca dentro de los Objetivos Priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal, lo que refuerza el compromiso institucional con la erradicación de prácticas ilícitas en la administración pública.

El tribunal consideró a D. I. B. culpable de los delitos de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin autorización, cohecho pasivo y concusión.

La Justicia sentenció a Danilo Iván Barrientos a prisión y le prohibió ejercer cargos públicos de por vida tras comprobarse su implicación en la gestión de juegos ilegales y cobro de dádivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El veredicto pone de manifiesto el uso indebido de su cargo para obtener beneficios personales y facilitar la operación de un sistema ilegal que vulneró tanto la seguridad pública como las normativas vigentes sobre el juego.

Condenaron al ex jefe de la Policía Federal de Mendoza por cobrar coimas

El ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, Dino Enzo Rossignoli, recibió una condena de 6 años de prisión por el cobro de coimas que permitieron la venta ilegal de dólares en cuevas del microcentro de la capital provincial.

Dino Enzo Rossignoli, de 49 años, detenido (Los Andes)

El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mendoza también dispuso la inhabilitación perpetua de Rossignoli para ejercer cargos públicos, tras hallarlo culpable de cohecho pasivo y asociación ilícita. La investigación permitió identificar a los organizadores, “arbolitos”, testaferros y personal de seguridad de los locales que operaban bajo fachadas de joyerías y bares.

Durante los operativos realizados en 2022, la Policía contra el Narcotráfico y la AFIP-DGA allanaron 22 domicilios y presuntas “cuevas”, donde se incautaron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros, además de máquinas de contar dinero, dos armas de fuego y balanzas. En cinco de las siete joyerías inspeccionadas se hallaron “trampas” como paredes falsas y muebles con compartimentos ocultos y cierres electrónicos para esconder dinero.

Junto a Rossignoli, María José Degregorio Flores, identificada como la contadora, fue sentenciada a 2 años y tres meses de prisión condicional y deberá abonar una multa de 32 millones de pesos. Eduardo Ezequiel Fernández Olmedo recibió una condena de un año por cohecho activo.

El arresto de Rossignoli se produjo durante un allanamiento en su vivienda de Godoy Cruz. La Policía Federal Argentina lo apartó de su cargo tras el inicio del proceso judicial, según informó la propia institución en un comunicado. Las medidas judiciales incluyeron también el allanamiento de dos estudios contables y la detención de dos propietarios de joyerías céntricas por evasión fiscal y lavado de dinero.

