Balearon una casa en Santa Fe y dos hombres resultaron heridos

Las dos víctimas del ataque a una casa en el barrio Loyola de Santa Fe se encuentran internadas en el Hospital Itarruspe

Un episodio de violencia armada sacudió la ciudad de Santa Fe durante la tarde de ayer miércoles cuando dos personas resultaron heridas producto de una balacera contra una vivienda ubicada en el barrio Loyola Sur, en la zona nororoeste de la capital provincial.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 en la intersección de Hermanos Figueroa y Pasaje Mantovani. El episodio involucró a al menos cuatro hombres, quienes, a bordo de dos motocicletas tipo enduro, abrieron fuego contra una casa particular y escaparon a toda velocidad antes de la llegada del personal de seguridad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Aire Digital, los agresores realizaron una serie de disparos con armas de diferentes calibres. En el lugar del hecho, los peritos recogieron vainas servidas de 9 mm y 22 mm, lo que indica el uso simultáneo de pistolas y posiblemente revólveres o armas cortas de distinto tipo.

Pocos minutos después del tiroteo, los heridos fueron trasladados en vehículos particulares hacia el Hospital Iturraspe, donde recibieron la atención inicial de urgencia.

Las personas afectadas por este incidente fueron identificadas como dos hombres mayores de edad, cuyas identidades se mantendrán bajo reserva mientras avanza la investigación. Uno de ellos, de 18 años, presentó una herida de bala en la mano derecha, sin comprometer huesos ni tendones, según informaron médicos del hospital local.

La Policía de Santa Fe trabajó en el lugar

El segundo herido recibió un disparo en la espalda, a la altura del omoplato. Ambos permanecían bajo observación para descartar lesiones internas de gravedad y fueron derivados a la guardia del centro asistencial por personas allegadas y no por ambulancias del sistema público de emergencias.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, y peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Regional I de Santa Fe, que dispuso medidas de preservación de la escena y toma de declaraciones a testigos. La Policía de Santa Fe se encuentra abocada a la obtención de imágenes de cámaras de seguridad municipales y privadas que puedan haber registrado los movimientos previos y posteriores al ataque.

Atacaron a tiros una casa a metros de una comisaría

En un nuevo hecho de violencia en Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, un adolescente de 16 años fue arrestado luego de ser acusado de protagonizar una balacera contra una vivienda en pleno barrio Centro. Todo sucedió a mediados de septiembre, a metros de una comisaria.

El episodio comenzó cuando un automóvil circuló en sentido contrario por la calle Pueyrredón. Una vez en la intersección con Orsetti, abrieron fuego desde el vehículo. Tal como reconstruyeron los testigos, se efectuaron al menos siete detonaciones contra una vivienda particular. La casa atacada se encuentra a tan solo dos cuadras de la Comisaría 24ª.

Después de la balacera, vecinos alertaron sobre la presencia de un joven sospechoso que, escapando a pie, ingresó en una heladería, ubicada en Los Aromos.

Allí, M. S., de 16 años, fue detenido y habría intentado ocultarse entre los clientes del local. A tan solo cuatro cuadras del domicilio, la Policía encontró una pistola calibre 9 milímetros desechada entre la maleza, que habría sido la utilizada en el hecho, aunque aún se espera los resultados de las pericias.

De esta manera, el adolescente quedó demorado en la Comisaría 16ª, a disposición de la Fiscalía de Menores, que tomará las medidas correspondientes para su situación procesal.