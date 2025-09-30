Triple femicidio narco: encontraron en Quilmes el auto del hombre que fue capturado en Villazón

Triple femicidio narco: encontraron el auto de Víctor Sotacuro en Quilmes

Agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontraron en las últimas horas el auto de Víctor Sotacuro, el hombre que fue capturado en Bolivia por el triple femicidio de Florencio Varela. Ese vehículo, de acuerdo a la investigación, sirvió como vehículo de apoyo en el hecho.

Se trata de un auto Volkswagen Fox de color blanco que, según aseguran fuentes del caso a Infobae, fue encontrado en la zona de Quilmes, donde la banda lo ocultaba.

El vehículo apareció sobr el final de la avenida Cervante, a pocos metros del cruce con la calle Conesa y cerca del ingreso al Club Náutico de Quilmes, en plena ribera quilmeña.

Una fuente cercana a los acusados entregó el dato que permitió hallarlo. El vehículo ya fue preservado en una DDI Quilmes de la Policía Bonaerense y se le realizarán pericias forenses en busca de nuevas evidencias.

Sotacuro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Sotacuro Lázaro fue trasladado el domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia. El Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara, decidió que sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Si bien existía la posibilidad de que lo indagaran el jueves, el peruano de 41 años tendrá la audiencia con el fiscal Arribas este martes, donde dará su versión de los hechos. Esta será de manera virtual, ya que se encuentra detenido en la cárcel de Sierra Chica.

Sotacuro fue capturado el pasado viernes en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca.

Sotacuro, luego de la detención

La Policía de Bolivia lo halló en un hostal ubicado a 600 metros del cruce, después de un rastreo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, encabezado por el fiscal Alberto Mendivil y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca.

La detención se logró luego de intensas tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso. Posteriormente, se organizó el traslado interno a San Salvador de Jujuy.

Con doble nacionalidad peruana y argentina, reside en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Según sus registros comerciales, su principal actividad laboral está vinculada a la venta minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Además, posee habilitación para realizar tareas de reparación de autos y motos.

En el auto iba Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, quien fue detenida ayer luego de aparecer en un canal de televisión.

La mujer quedó bajo custodia policial luego de presentarse ante el fiscal de Homicidios de La Matanza.

El abogado Guillermo Endi, confirmó que la situación de su defendida: “Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”.

Endi sostuvo que la decisión judicial no lo sorprendió. “Tomamos esta decisión como normal, siempre estuvo dentro de las posibilidades. Voy a hablar con la Policía. Va a entregar todo, el teléfono, el auto, todo. Ya le presentamos todo al fiscal”, añadió. Incluso remarcó que la situación podría jugar a favor de su defendida: “Es más, es mejor, porque ella no tenía dónde ir y estaba amenazada”.

Arribas será quien le tome declaración a Ibáñez este martes. El abogado señaló que la mujer se presentó voluntariamente: “Florencia se fue a presentar a las 8 de la mañana a la fiscalía. Vinimos acá para preservar la vida de ella. Ahora está más segura que antes”, comentó a la salida de un canal de TV ubicado en Palermo donde se produjo el arresto.

Previo a ser detenida, Florencia Ibáñez expuso su propia versión en diálogo con TN y se desligó de cualquier vínculo con la trama: “Sí dicen que hicimos de apoyo, eso dicen, pero no es así. Yo estuve en el auto porque es de mi tío. Mi tío es Víctor Sotacuro. Fue un cruce que tuvimos, porque yo también uso el auto, de hecho el Telepase está a mi nombre”.

La mujer relató la secuencia de la noche del 19 de septiembre en que las víctimas llegaron a la casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

Según su testimonio, ella se encontraba en el barrio porteño del Bajo Flores junto a un amigo cuando se cruzaron con Sotacuro. “Mi tío me dijo que tenía que buscar a un pasajero y si le podía dar el auto. Ahí le dije que sí y me explicó que era un amigo del barrio, si lo quería acompañar y yo le dije: ‘Dale, vamos’”, contó.