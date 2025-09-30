Crimen y Justicia

Indagarán hoy al hombre que fue capturado en Bolivia por el triple crimen en Florencio Varela: su coartada y el bache temporal que debe explicar

También brindará su declaración ante el fiscal la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, Florencia Ibáñez, quien quedó detenida por haber estado en uno de los autos investigados en la causa

Luego de ser capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca, Víctor Sotacuro Lázaro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Este hombre es el dueño del Volkswagen Fox blanco, clave en la secuencia de los asesinatos. De igual forma, el vehículo aún no fue secuestrado.

Sotacuro Lázaro fue trasladado el domingo desde la provincia de Jujuy hacia Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia. El Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara, decidió que sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Si bien existía la posibilidad de que lo indagaran el jueves, el peruano de 41 años tendrá la audiencia con el fiscal Arribas este martes, donde dará su versión de los hechos. Esta será de manera virtual, ya que se encuentra detenido en la Cárcel de Sierra Chica.

Así trasladaban este domingo a Víctor Sotacuro, detenido por el triple femicidio narco: salía desde Jujuy rumbo al penal de Ezeiza

Sotacuro Lázaro fue capturado el pasado viernes en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde La Quiaca. La Policía de Bolivia lo halló en un hostal ubicado a 600 metros del cruce, después de un rastreo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, encabezado por el fiscal Alberto Mendivil y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca.

La detención se logró luego de intensas tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso. Posteriormente, se organizó el traslado interno a San Salvador de Jujuy.

Con doble nacionalidad peruana y argentina, reside en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Según sus registros comerciales, su principal actividad laboral está vinculada a la venta minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Además, posee habilitación para realizar tareas de reparación de autos y motos.

Su nombre aparece relacionado con un Volkswagen Fox, que habría sido utilizado por dos individuos que participaron en las ejecuciones de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Desentrañar el rol de Sotacuro Lázaro en el caso es clave, debido a que los investigadores creen que el Volkswagen Fox fue el auto de apoyo que acompañó a la camioneta Chevrolet Tracker en la que se subieron las víctimas el 19 de septiembre. Horas más tarde, las matarían.

El vehículo tiene adjudicada otra posible función tras el brutal desenlace: creen que podría haber trasladado a los sicarios o a personas que presenciaron los crímenes.

Incluso, no descartan que él mismo haya estado en el lugar. Por esa razón, extrajeron muestras debajo de sus uñas para cotejar con el ADN de Lara, Morena y Brenda.

Este lunes fue detenida también su sobina, Florencia Ibáñez, quien se presentó ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, y reconocer que aquella noche viajaba dentro del Volkswagen Fox. La mujer fue captada por las cámaras de seguridad. Al respecto, el abogado de ambos, Guillermo Endi, dio la versión de los hechos de la mujer.

Según el relato, Florencia y un amigo llamado Diego utilizaron el vehículo al mediodía para realizar trámites en la capital. Más tarde, el tío les pidió que lo acompañaran a Florencio Varela para buscar a una persona, presuntamente un albañil, en un viaje solicitado por un vecino del barrio, aunque no se aportaron más detalles sobre este último. La mujer pasó la noche en la DDI de La Matanza y también será indagada este martes por el fiscal. La investigación deberá determinar el papel de cada ocupante del vehículo.

El defensor sostiene que existen comprobantes de pago que respaldan el recorrido: el auto cruzó el Peaje Alberti a las 21:02 y el peaje de Dock Sud a las 21:10 del 19 de septiembre, regresando por el mismo peaje a las 00:48. Todos los pagos fueron realizados por Florencia.

El abogado reconoce que no puede precisar las actividades de Sotacuro Lázaro entre la 1:30 y las 5:00 del 20 de septiembre, periodo que coincide con el horario de los asesinatos, cuando el acusado volvió a la Villa 1-11-14.

Durante su detención en Bolivia, el propio Sotacuro Lázaro aportó datos sobre la noche en cuestión. Según fuentes del caso, afirmó que acudió al punto de encuentro y que de la vivienda salieron dos hombres jóvenes, con barbijo, ropa manchada y plástico en las zapatillas. No especificó el destino al que los llevó. Los investigadores observaron que el hombre presentaba heridas en las manos.

El abogado señaló que la mujer se presentó voluntariamente: “Florencia se fue a presentar a las 8 de la mañana a la fiscalía. Vinimos acá para preservar la vida de ella. Ahora está más segura que antes”, comentó.

