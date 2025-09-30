Triple femicidio narco, en vivo: uno por uno, quiénes son los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados el pasado miércoles a la madrugada en un allanamiento en Villa Vatteone, partido bonaerense de Florencio Varela, luego de permanecer cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.
Por el crimen, hasta el momento, hay siete detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27) -estos cuatro ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero-. Mientras que en las últimas horas fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, éste último acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas. Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde serían asesinadas.
Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres mujeres. Tiene pedido de captura internacional.
No es el único buscado. Miguel Ozorio, ladero de “Pequeño J” también está prófugo, al igual que otras cuatro personas cuyos nombres no trascendieron.
Según comunicaron esta mañana en el canal de noticias TN, el encuentro entre las autoridades de la fuerza federal y uno de los fiscales que investiga el triple femicidio narco se desarrollaba en la Fiscalía General de La Matanza.
El auto Volkswagen Fox blanco de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, fue hallado en la noche del lunes en la localidad bonaerense de Quilmes.
Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el vehículo apareció sobre el final de la avenida Cervante, a unos metros del cruce con calle Conesa y cerca del ingreso al Club Náutico de Quilmes, en plena ribera quilmeña.
La investigación por el brutal triple femicidio narco de Florencio Varela cometido diez días atrás continúa con nuevas pistas para hallar a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado por el fiscal Adrián Arribas de ser el ideólogo de las muertes de Brenda, Morena y Lara.
Iara Ibarra: Junto a su pareja, Andrés Maximiliano Parra, fue encontrada limpiando las paredes con lavandina en el lugar del crimen. Ibarra es hermanastra de González Guerrero.
Andrés Maximiliano Parra: Pareja de Iara Ibarra, también detenido por su participación en las tareas de limpieza tras los asesinatos.
Ariel Giménez: Identificado como la persona que cavó el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las víctimas. Fue capturado en la vía pública luego de una denuncia de un chofer de aplicación y de una vecina que lo vio con una pala y ropa embarrada.
Víctor Sotacuro Lázaro: Detenido el último sábado en Villazón, Bolivia, cerca de la provincia de Jujuy. Una cámara de seguridad lo muestra la noche del crimen a bordo de una Volkswagen Fox blanca en Florencio Varela. Se hallaba junto a su sobrina, Florencia, también detenida, y se presume que brindaron soporte logístico.
Magalí Celeste González Guerrero: Acusada de estar presente en la vivienda donde se produjeron los crímenes durante la noche de los hechos.
Miguel Ángel Villanueva Silva: Señalado como el principal colaborador de “Pequeño J” en Argentina, habría facilitado la expansión de la banda y su actividad en la comercialización de droga en Buenos Aires.
Florencia Ibañez: Sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, fue la última arrestada en la causa. Se sospecha que ayudaba en la logística del grupo la noche de los asesinatos.
Luego de ser capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca, Víctor Sotacuro Lázaro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, que investiga los brutales crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Este hombre es el dueño del Volkswagen Fox blanco, clave en la secuencia de los asesinatos. De igual forma, el vehículo aún no fue secuestrado.
La investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) sumó una nueva detenida en las últimas horas. Se trata de Florencia Ibáñez (30), sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los imputados en el caso.