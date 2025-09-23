La Plata: un automovilista atropelló a dos personas, se escapó y todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Un conductor atropelló a una motociclista y un peatón y se escapó en La Plata

En San Carlos, un barrio del sur de La Plata, un grave accidente de tránsito ocurrió en calle 143, entre 524 y 525, donde un hombre de 66 años y una mujer de 49 fueron arrollados por un automóvil que circulaba por la zona.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en la cuadra, el conductor del vehículo no se detuvo y abandonó el lugar sin prestar asistencia a las víctimas. La secuencia, difundida por 0221, generó inquietud entre los vecinos, quienes advirtieron la velocidad y la falta de reacción del implicado.

De acuerdo con testigos presenciales en el siniestro ocurrido el pasado domingo por la mañana, el auto involucrado es de color gris y se alejó a alta velocidad, dejando a las dos personas heridas sobre el asfalto, en medio de la sorpresa de quienes transitaban por esa arteria del barrio platense.

Rápidamente, personal del servicio de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a los lesionados, trasladándolos de inmediato a un centro hospitalario. Allí, los profesionales confirmaron que ambos presentaban fracturas de consideración, aunque se mantienen fuera de peligro, indicaron desde 0221.

Las autoridades iniciaron las actuaciones de rigor bajo la carátula de “lesiones culposas”. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 14, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2 y la Defensoría Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata, organismos que avanzan en la recolección de pruebas para identificar al responsable del siniestro. El registro de la cámara de seguridad se transformó en una pieza clave para la investigación y ya es analizado por los equipos judiciales.

Atropelló a un motociclista, huyó y luego se entregó con una insólita explicación

Emiliano Pérez, de 31 años, circulaba en su motocicleta el 7 de agosto cerca de las 18:20 cuando, al llegar a la esquina de San Martín y Pasaje Tavera en Adrogué, fue atropellado violentamente por un Toyota Etios rojo que cruzó la intersección a alta velocidad. El impacto lo arrojó al asfalto y lo desplazó al carril contrario, donde terminó atrapado bajo un Volkswagen Fox que se dirigía en sentido opuesto.

El conductor del Fox detuvo su marcha inmediatamente y prestó auxilio al joven, pero el auto que lo había impactado nunca frenó. Varios vecinos que presenciaron la escena se acercaron rápidamente y se sumaron a las tareas para liberar a Emiliano, quien recordaría después: “Estaba abajo del auto y dije: ‘De acá no salgo, acá me muero’”. Pese a la gravedad del episodio, Pérez sostuvo que nunca perdió la conciencia y que tenía presente cada detalle de lo ocurrido.

Al relatar los hechos, la víctima explicó que el auto lo embistió y le fracturó la tibia y el peroné, arrojándolo a la cinta asfáltica y dejándolo trabado bajo el otro vehículo. Desde ese lugar pedía ayuda mientras los vecinos levantaban el coche para rescatarlo. “No sabemos qué pasó, simplemente que me atropelló y me dejó tirado. Yo venía por mi carril, despacio. No termino de entender qué fue lo que ocurrió”, describió.

Como consecuencia del accidente, el joven terminó con una fractura expuesta de tibia y peroné, además de nueve costillas rotas. Fue derivado en primera instancia al Hospital Lucio Meléndez y luego trasladado a un sanatorio en Lanús, donde permaneció internado durante 20 días, debió someterse a dos operaciones y le colocaron tutores y clavos en la pierna para alinear el hueso.

Durante la internación sufrió una neumonía bilateral provocada por las fracturas costales. Los médicos consideraron la posibilidad de intubarlo pero, finalmente, no fue necesario.

Con movilidad limitada y en pleno proceso de rehabilitación, Pérez afirmó: “Hoy tengo que aprender a caminar de nuevo. Es todo muy lento en este proceso. Cuando salí de abajo del auto me cambió la cabeza totalmente”, expresó en diálogo con El Trece. Tras recibir el alta, pudo salir del hospital.

Desde el día del accidente, la familia de Emiliano inició un intenso reclamo a través de redes sociales y medios de comunicación para ubicar al responsable y solicitó a los testigos que aportaran datos.

Casi un mes después, el conductor del Toyota, un hombre de 66 años insulino-dependiente, se presentó voluntariamente en la comisaría Primera de Almirante Brown. Al justificar su huida, declaró que se asustó tras el incidente y por eso siguió su marcha sin detenerse a asistir a la víctima. Sin embargo, añadió que, tras escapar, realizó la denuncia correspondiente ante su compañía de seguros.

La causa quedó bajo investigación en la UFI 10 de Lomas de Zamora.