Crimen y Justicia

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: rechazaron la mayoría de las impugnaciones y confirmaron dónde se realizará el juicio

A pesar de que se extendieron las audiencias preliminares, la fecha de inicio del proceso oral no fue modificada

La jueza Fernández rechazó la mayoría de las presentaciones de la defensa de los acusados

Luego del rechazo emitido este martes por la Justicia respecto de la gran mayoría de las objeciones presentadas por la defensa de los siete acusados por la muerte de Cecilia Strzyzowski, se confirmó que el desarrollo de las audiencias preliminares se volverá a extender, al menos, hasta el 9 de octubre. No obstante, el inicio del juicio no cambió y se mantienen las fechas establecidas a finales de agosto.

La magistrada Dolly Fernández descartó 10 de las 15 impugnaciones solicitadas por los abogados, en las que objetaban una serie de pruebas claves que mostraban a la víctima ingresando con una valija negra al domicilio de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a su esposo César Sena. Sin embargo, los registros no la mostraban en ningún momento saliendo de la vivienda. Esa fue la última vez que se la vio con vida.

Por el contrario, César Sena y Gustavo Obregón fueron tomados por las cámaras cargando una bolsa voluminosa en una camioneta Toyota Hilux blanca a las 17:32 del 2 de junio de 2023. Las imágenes fueron captadas por la cámara externa de un vecino de la familia Sena. Acorde a la acusación, el objeto trasladado correspondería al cuerpo de Cecilia, cubierto en bolsas de consorcio.

El Equipo Fiscal Especial (EFE), compuesto por Juan Martín Bogado, Nelia Velázquez y Jorge Cáceres Olivera, calificó estas imágenes como pruebas contundentes para reconstruir el crimen y las acciones subsiguientes destinadas a ocultarlo.

Otro de los videos mostraba nuevamente a Obregón retirándose de un supermercado portando un paquete de bolsas de consorcio. Según su testimonio, como arrepentido, realizó esa compra siguiendo instrucciones de César Sena. La información fue recabada por el portal Diarionorte, y en respuesta a las objeciones, las autoridades remarcaron la vaidez de los registros, al asegurar que son imágenes obtenidas legalmente y peritados oficialmente.

El juicio inicia a fines de octubre

En la audiencia N° 23 celebrada este martes, se desestimaron además las impugnaciones sobre cuestionamientos técnicos y objeciones a peritos, de acuerdo con lo informado por el portal Primeraedición.

Durante la jornada también se estableció la extensión de la etapa previa al comienzo del juicio, que abarcará también audiencias el 30 de septiembre y el 1; 2; 3; 6; 7; 8 y 9 de octubre, desde las 08.00. En principio, se esperaba que finalicen este viernes 26. Más allá de los recientes cambios, el juicio oral sigue programado para desarrollarse los días 28, 29 y 30 de octubre, y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, iniciando a las 7.

Además de la familia Sena que enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado, en el caso del ex esposo, y partícipes primarios, el matrimonio, se encuentran imputados Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso por encubrimiento agravado. Debido a la gravedad de las acusaciones, sus defensas buscan restringir el alcance de las pruebas que serán admitidas. Todos ellos serán presentados en la sede del Centro de Estudios de la ciudad de la plaza 25 de mayo, en Resistencia, Chaco.

La querella incluye a Sergio Gustavo Briend (por la madre de Cecilia, Gloria Romero), Sonia Valenzuela (Subsecretaría de Género y Diversidad), y los abogados Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez y Sofía Elena Puente. La defensa estará a cargo de la Defensora Oficial Nº 12, María Celeste Ojeda. La próxima semana, en el Centro de Convenciones Gala, se elegirán además a los integrantes del jurado popular, según indicó Diario Chaco de una fuente vinculada al equipo fiscal.

La última vez que se la vio con vida a la mujer de 28 años, fue el 2 de junio de 2023, a las 09.16,frente a la casa de sus suegros en la ciudad de Resistencia.

Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a otras reclusas

