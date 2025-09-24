Crimen y Justicia

Demoraron a dos personas por la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza

La policía localizó a los sospechosos en una vivienda de Florencio Varela. En dicha zona se había activado el celular de una de las mujeres

Guardar
Brenda del Castillo, Morena Verdi
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas en La Matanza

La activación de un celular perteneciente a una de las jóvenes desaparecidas, resultó clave en la investigación que busca dar con el paradero de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. A partir de dicha pista, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires demoraron a dos personas. Los sospechosos fueron encontrados en una vivienda ubicada en la localidad de Florencio Varela, donde el operativo policial se extendió durante la madrugada.

La investigación sobre la desaparición de tres jóvenes mujeres en La Matanza ha incorporado una hipótesis que genera especial inquietud entre los investigadores: la posibilidad de que las chicas hayan asistido a una fiesta que terminó de manera inesperada. Este escenario se suma a otras líneas de trabajo que buscan esclarecer el destino de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, quienes no han dado señales desde el pasado fin de semana.

En el marco de la investigación no solo se analizó el movimiento de la camioneta blanca donde se subieron las jóvenes por última vez, sino también la señal de activación que registró uno de los celulares de las víctimas. Los detectives de la DDI de La Matanza demoraron a dos personas que se encontraban en una vivienda ubicada en cercanía a la antena donde se había detectado la señal.

Según trascendió, en la vivienda ubicada en Florencio Varela se hallaron manchas que serán analizadas por personal de la policía científica. Como parte de los peritajes, también se analiza si la patente de la camioneta blanca estaba adulterada.

Las familias de las jóvenes
Las familias de las jóvenes reclamaron por su aparición

Las autoridades confirmaron que las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes anterior en la rotonda de La Tablada, en la intersección de Monseñor Bufano y Avenida Crovara, dentro del partido de La Matanza. Según la información recabada por la fiscalía, los teléfonos celulares de las tres se apagaron simultáneamente el sábado por la noche, lo que constituye uno de los pocos datos certeros con los que cuentan los investigadores, de acuerdo a fuentes del caso citadas por Infobae.

El fiscal de La Matanza Gastón Duplaá, responsable de la causa, ordenó de inmediato el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Los detectives identificaron que las jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta blanca, según se desprende de sus últimas comunicaciones. Por tal motivo, las cámaras municipales permitieron realizar un seguimiento parcial de su recorrido y de manera paralela, los investigadores analizaron los registros de las antenas de telefonía para rastrear los movimientos.

La pregunta central de la investigación es el destino de las jóvenes tras abordar la camioneta. Personas cercanas a Brenda, Morena y Lara señalaron que solían frecuentar un sitio específico sobre la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores. Por este motivo, la fiscalía solicitó a la Policía de la Ciudad las imágenes de las cámaras ubicadas en la avenida General Paz y en el trayecto hacia esa zona.

El fiscal de la causa
El fiscal de la causa sostuvo que las jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta blanca

La DDI de La Matanza también acudió al Centro Urbano de Monitoreo de CABA para intentar localizar el vehículo o cualquier indicio sobre el paradero de las jóvenes. Mientras tanto, la fuerza de seguridad porteña permanece alerta ante posibles llamados a la línea 134 que puedan aportar información relevante.

En el marco de la investigación, Duplaá solicitó la colaboración de Migraciones y de organismos nacionales como el Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU). Entre las hipótesis que se manejan, no se descarta la posibilidad de un secuestro o incluso un caso de trata de personas.El entorno familiar de las jóvenes ha aportado detalles sobre sus últimos movimientos. Antonio, abuelo de Morena, relató a LN+ que las chicas solían utilizar la aplicación DIDI para trasladarse, pero en esta ocasión decidieron cancelar el viaje porque alguien iba a pasar a buscarlas.

“Ellas supuestamente salían siempre en DIDI, pero dijeron: ‘No, anulalo, que nos vienen a buscar’”, expresó el abuelo, quien también manifestó su incertidumbre: “No sé realmente dónde pueden estar”. Por su parte, Sabrina, madre de una de las jóvenes, declaró que su hija y sus amigas ejercían el trabajo sexual. Según una versión recogida por el mismo canal, las chicas tenían previsto encontrarse con una persona que les entregaría unos 300 dólares a cada una. “Yo escuché que eran unos bolivianos”, afirmó Sabrina a LN+.

Temas Relacionados

La MatanzadesaparecidasFlorencio VarelaBrenda del CastilloMorena VerdiLara Gutiérrez

Últimas Noticias

Enjuiciarán a los tres detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

La hermana de la víctima contó en Cámara Gesell que vio a Aralí tendida en la cama antes de que las llamas comenzaran; al intentar despertarla y no tener respuesta, asumió que estaba dormida

Enjuiciarán a los tres detenidos

Balearon a un adolescente en La Plata e investigan un presunto ajuste de cuentas

El ataque ocurrió en la calle 141 y 45 de la localidad de San Carlos. La víctima estaba armada cuando al momento del ataque. Ahora, se encuentra internado en el Hospital Alejandro Korn

Balearon a un adolescente en

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Un control de rutina en Parque San Vicente, provincia de Córdoba, se tornó violento de una forma totalmente inesperada. En total, detuvieron a tres personas y secuestraron marihuana

Una madre agredió a un

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de un joven que desapareció hace más de dos años en Mendoza

Sebastián Codina Bandes tenía 26 años cuando desapareció en Guaymallén, ahora la Policía detuvo a A. A. R. R., acusado de homicidio simple y secuestró un celular que será clave para la causa

Detuvieron a un sospechoso por

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte Suprema dejó firmes las condenas de hasta 16 años y medio de prisión contra tres personas que ingresaban a la provincia para llevar a cabo distintos hechos delictivos durante la pandemia de Covid-19

Tucumán: ratificaron la condena contra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enjuiciarán a los tres detenidos

Enjuiciarán a los tres detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

El Gobierno eliminó 71 normas comerciales, incluyendo “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de un joven que desapareció hace más de dos años en Mendoza

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

INFOBAE AMÉRICA
Bachelet expresó su agradecimiento tras

Bachelet expresó su agradecimiento tras ser postulada como candidata a la secretaría general de la ONU: “Es un honor”

“La casa está en orden”: Horacio Jaunarena cuenta la transición democrática desde adentro

El dictador Nicolás Maduro amenazó con imponer el “estado de conmoción” en Venezuela ante el cerco naval de EEUU

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

TELESHOW
Lali Espósito anunció su regreso

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”