Demoraron a dos personas por la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas en La Matanza

La activación de un celular perteneciente a una de las jóvenes desaparecidas, resultó clave en la investigación que busca dar con el paradero de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. A partir de dicha pista, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires demoraron a dos personas. Los sospechosos fueron encontrados en una vivienda ubicada en la localidad de Florencio Varela, donde el operativo policial se extendió durante la madrugada.

La investigación sobre la desaparición de tres jóvenes mujeres en La Matanza ha incorporado una hipótesis que genera especial inquietud entre los investigadores: la posibilidad de que las chicas hayan asistido a una fiesta que terminó de manera inesperada. Este escenario se suma a otras líneas de trabajo que buscan esclarecer el destino de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, quienes no han dado señales desde el pasado fin de semana.

En el marco de la investigación no solo se analizó el movimiento de la camioneta blanca donde se subieron las jóvenes por última vez, sino también la señal de activación que registró uno de los celulares de las víctimas. Los detectives de la DDI de La Matanza demoraron a dos personas que se encontraban en una vivienda ubicada en cercanía a la antena donde se había detectado la señal.

Según trascendió, en la vivienda ubicada en Florencio Varela se hallaron manchas que serán analizadas por personal de la policía científica. Como parte de los peritajes, también se analiza si la patente de la camioneta blanca estaba adulterada.

Las familias de las jóvenes reclamaron por su aparición

Las autoridades confirmaron que las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes anterior en la rotonda de La Tablada, en la intersección de Monseñor Bufano y Avenida Crovara, dentro del partido de La Matanza. Según la información recabada por la fiscalía, los teléfonos celulares de las tres se apagaron simultáneamente el sábado por la noche, lo que constituye uno de los pocos datos certeros con los que cuentan los investigadores, de acuerdo a fuentes del caso citadas por Infobae.

El fiscal de La Matanza Gastón Duplaá, responsable de la causa, ordenó de inmediato el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Los detectives identificaron que las jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta blanca, según se desprende de sus últimas comunicaciones. Por tal motivo, las cámaras municipales permitieron realizar un seguimiento parcial de su recorrido y de manera paralela, los investigadores analizaron los registros de las antenas de telefonía para rastrear los movimientos.

La pregunta central de la investigación es el destino de las jóvenes tras abordar la camioneta. Personas cercanas a Brenda, Morena y Lara señalaron que solían frecuentar un sitio específico sobre la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores. Por este motivo, la fiscalía solicitó a la Policía de la Ciudad las imágenes de las cámaras ubicadas en la avenida General Paz y en el trayecto hacia esa zona.

El fiscal de la causa sostuvo que las jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta blanca

La DDI de La Matanza también acudió al Centro Urbano de Monitoreo de CABA para intentar localizar el vehículo o cualquier indicio sobre el paradero de las jóvenes. Mientras tanto, la fuerza de seguridad porteña permanece alerta ante posibles llamados a la línea 134 que puedan aportar información relevante.

En el marco de la investigación, Duplaá solicitó la colaboración de Migraciones y de organismos nacionales como el Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU). Entre las hipótesis que se manejan, no se descarta la posibilidad de un secuestro o incluso un caso de trata de personas.El entorno familiar de las jóvenes ha aportado detalles sobre sus últimos movimientos. Antonio, abuelo de Morena, relató a LN+ que las chicas solían utilizar la aplicación DIDI para trasladarse, pero en esta ocasión decidieron cancelar el viaje porque alguien iba a pasar a buscarlas.

“Ellas supuestamente salían siempre en DIDI, pero dijeron: ‘No, anulalo, que nos vienen a buscar’”, expresó el abuelo, quien también manifestó su incertidumbre: “No sé realmente dónde pueden estar”. Por su parte, Sabrina, madre de una de las jóvenes, declaró que su hija y sus amigas ejercían el trabajo sexual. Según una versión recogida por el mismo canal, las chicas tenían previsto encontrarse con una persona que les entregaría unos 300 dólares a cada una. “Yo escuché que eran unos bolivianos”, afirmó Sabrina a LN+.