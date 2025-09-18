Crimen y Justicia

Video: así fue el forcejeo con la Policía de Vicente López en el que murió el hermano de un famoso bailarín

Octavio Buccafusco falleció de un paro cardíaco en la equina de la avenida Maipú y la calle Güemes. La Justicia investiga si hubo responsabilidad de los agentes en el hecho

Octavio Buccafusco murió tras ser reducido por la Policía en Vicente López

Octavio Buccafusco, de 34 años, murió el pasado 3 de septiembre durante un confuso episodio que involucró a la policía municipal de Vicente López. Todo ocurrió entre las 5:30 y las 7 de la mañana de ese día, cuando la víctima llamó al 911 para alertar de un intento de robo en su casa, ubicada en la localidad de Florida. Según su familia, él esperaba a las autoridades bonaerenses, pero los llegaron al domicilio fueron patrulleros del distrito, quienes lo notaron “nervioso” y lo retuvieron. Luego se dio un intenso forcejeo con él. Y fue en este escenario que la víctima falleció.

La secuencia tuvo lugar en la intersección de la avenida Maipú y la calle Güemes, donde hay una cámara de seguridad que registró lo ocurrido de principio a fin. Capturó desde la llegada de los agentes al lugar, hasta el momento en el que Octavio es reducido, se desvanece y se lo lleva una ambulancia.

Infobae tuvo acceso a todos esos videos -incorporados en esta nota- que por estas horas están siendo analizados por el fiscal Alejandro Guevara, quien investiga el hecho en una causa por “averiguación de causales de muerte”, aunque la familia de la víctima reclama que se investigue como un homicidio.

Octavio Buccafusco murió tras ser reducido por la Policía en Vicente López

La versión aportada por los familiares sostiene que Octavio fue asfixiado por la policía. Su hermano Augusto Buccafusco, un reconocido bailarín, encabeza el pedido de Justicia y en diálogo con la prensa aseguró: “Fue un exceso de las fuerzas, lo asfixiaron”.

“Ellos se le tiraron entre cinco personas encima durante un montón de tiempo, lo cual es imposible que cualquier persona con tres rodillas en la espalda, con el peso del cuerpo, puedan resistir durante 15 minutos. A él lo asfixiaron, por supuesto que lo asfixiaron”, dijo quien es representado por su abogado, Francisco García Maañon.

Sin embargo, su relato difiere de la brindada por los investigadores. “Las imágenes evidencian un accionar policial desmedido, ineficaz y violento que resultó en la muerte de Octavio. El informe policial no refleja lo ocurrido en los videos, las versiones oficiales cambiaron, la Policía intentó manipular el testimonio de la familia y hubo irregularidades en la información sobre el traslado y servicio fúnebre”, se lee en un documento de la causa al que tuvo acceso este medio.

La autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora, que depende de la Procuración, determinó que el joven murió por un paro cardíaco “que no guardaría relación con el accionar policial”, deslizaron fuentes del caso a Infobae.

“Los médicos señalaron escoriaciones en rodillas, el rostro y brazos. Son raspones propios de la situación. No hay asfixia, golpes ni rotura pulmonar. Por ahora no hay nexo causal”, señaló un investigador que, además, indicó que el caso estaría esclarecido, aunque resta conocer el resultado de histopatológicos y toxicológicos, estudios complementarios a la necropsia que permitan conocer si la víctima había consumido algún tipo de droga.

“Puede haber una sanción administrativa en cuanto a los efectivos que actuaron, pero no hay elementos para reprocharles una acción penal, pese a lo impactante del video”, remarcaron.

De forma contraria a la fiscalía, Augusto asegura que “con el informe de autopsia confirmamos que la muerte se dio por la violencia ejercida. Aunque el informe en cuestión no hace más que corroborar aquello que ostensiblemente se ve en el video: Octavio es reducido vivo, y cuando el personal policial se aleja de él, no tenía signos vitales".

En este sentido, tras la muerte de su hermano, el bailarín realizó publicaciones en redes sociales y asegura que le llegaron testimonios e imágenes que probarían que existió exceso en el accionar policial.

Todos estaban viendo en tiempo real cómo mataron a mi hermano“, remarcó. A la vez, puso en duda el momento de la muerte: “Quiero destacar el intento por varios funcionarios de simular que Octavio tenía signos vitales mientras llegaba el SAME. Dado que sabemos que eso es mentira a raíz de lo que revela el video”.

Y sigue: “No solamente no se le practicaron maniobras de reanimación instantáneamente después de detectar que estaba fallecido, sino que demoraron varios minutos para actuar. Lo único que se ve es al perro de mi hermano que, cuando detecta su deceso, se le sienta arriba del pecho en clara señal de angustia”.

