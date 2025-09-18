Crimen y Justicia

Investigan la muerte del hermano de un famoso bailarín tras un forcejeo con la Policía de Vicente López

Octavio Buccafusco, de 34 años, sufrió un paro cardíaco. El expediente está caratulado como averiguación de causales de muerte, pero su familia reclama que sea investigado como un homicidio

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Guardar
Investigan la muerte de un joven en manos de la Policía de Vicente López

Octavio “Taby” Buccafusco, de 34 años, padre de una nena de 4 años y hermano de Augusto, un famoso bailarín, murió el 3 de septiembre pasado en Vicente López tras forcejear con la Policía municipal y en un confuso episodio que ahora investiga la Justicia.

Aunque el expediente, en manos del fiscal Alejandro Guevara, permanece caratulado como “averiguación de causales de muerte”, la familia de Octavio reclama que se investigue como un homicidio.

Sin embargo, la autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora, que depende de la Procuración, determinó que el joven murió por un paro cardíaco “que no guardaría relación con el accionar policial”, deslizaron fuentes del caso a Infobae.

Octavio Buccafusco
Octavio Buccafusco

“Los médicos señalaron escoriaciones en rodillas, el rostro y brazos. Son raspones propios de la situación. No hay asfixia, golpes ni rotura pulmonar. Por ahora no hay nexo causal”, señaló un investigador que, además, indicó que el caso estaría esclarecido, aunque resta conocer el resultado de histopatológicos y toxicológicos, estudios complementarios a la necropsia que permitan conocer si la víctima había consumido algún tipo de droga.

“Puede haber una sanción administrativa en cuanto a los efectivos que actuaron, pero no hay elementos para reprocharles una acción penal, pese a lo impactante del video”, remarcaron.

La secuencia, captada por cámaras de seguridad municipales, ocurrió cerca de las 5.30 de la madrugada. “Octavio salió corriendo, muy exaltado de su domicilio. Lo ve una patrulla y, entre incoherencias, dice que había gente en su casa. Nunca habla de robo”, señalaron.

“Queda en resguardo y el agente municipal pide refuerzos. Le pide que no vuelta a ingresar al domicilio. Él hace caso omiso, volvió a entrar, agarra el perro y la bicicleta y sale. Luego, comienza a irse despacio. Los móviles lo siguen. Camina dos cuadras hacia Güemes y Maipú, muy cerca de la dependencia de Drogas de la Policía Bonaerense”.

Octavio, en el suelo descompensado
Octavio, en el suelo descompensado

Según la investigación, “en ese lugar, los efectivos se bajan y se ponen a charlar con él. Le piden que se identifique y él se niega. Cuando intenta irse en bicicleta, uno de los agentes se la retiene. Mientras tanto, otros policías entrevistaron a sus vecinos, quienes aseguraron que nadie había entrado a la vivienda y que, esa noche, el joven había estado gritando y se mostraba agresivo”.

“En un momento, Octavio cambia su actitud e intenta correr para Maipú, dejando la bicicleta y el perro. Es ahí que el personal lo reduce. Se resiste de forma violenta, pero logran esposarlo. Notan que se desvanece, le sacan las esposas, le hacen RCP y llaman a una ambulancia. Llega con vida al hospital, pero minutos después, fallece”, detallaron.

Para la fiscalía es un indicio importante el material secuestrado en la casa del joven: “Grandes cantidades de esteroides anabólicos”. Además, hallaron ampollas con una sustancia que aún no fue determinada.

Al mismo tiempo, remarcaron que su mamá declaró que Octavio estuvo bajo tratamiento psiquiátrico y que tenía antecedentes de consumo de estupefacientes. Por ese motivo, creen que atravesaba un estado de intoxicación que pudo haber desencadenado el paro cardíaco.

La familia apunta a un homicidio

La familia de la víctima
La familia de la víctima exige justicia

La versión aportada por la familia difiere de la brindada por los investigadores. En una presentación que hizo junto a su abogado, Francisco García Maañon, Augusto Boccafusco exigió que se investigue la muerte de su hermano como un homicidio.

“Las imágenes evidencian un accionar policial desmedido, ineficaz y violento que resultó en la muerte de Octavio. El informe policial no refleja lo ocurrido en los videos, las versiones oficiales cambiaron, la Policía intentó manipular el testimonio de la familia y hubo irregularidades en la información sobre el traslado y servicio fúnebre”, enumeró en el documento al que tuvo acceso este medio.

Tras la muerte de Octavio, realizó publicaciones en redes sociales y asegura que le llegaron testimonios e imágenes que probarían que existió exceso en el accionar policial.

Todos estaban viendo en tiempo real cómo mataron a mi hermano“, remarcó. A la vez, puso en duda el momento de la muerte: “Quiero destacar el intento por varios funcionarios de simular que Octavio tenía signos vitales mientras llegaba el SAME. Dado que sabemos que eso es mentira a raíz de lo que revela el video”.

Y sigue: “No solamente no se le practicaron maniobras de reanimación instantáneamente después de detectar que estaba fallecido, sino que demoraron varios minutos para actuar. Lo único que se ve es al perro de mi hermano que, cuando detecta su deceso, se le sienta arriba del pecho en clara señal de angustia”.

De forma contraria a la fiscalía, Augusto asegura que “con el informe de autopsia confirmamos que la muerte se dio por la violencia ejercida. Aunque el informe en cuestión no hace más que corroborar aquello que ostensiblemente se ve en el video: Octavio es reducido vivo, y cuando el personal policial se aleja de él, no tenía signos vitales".

Temas Relacionados

Vicente LópezOctavio Buccafuscoúltimas noticiasFiscal Alejandro Guevara

Últimas Noticias

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

La fiscal Mariela Viceconte, a cargo de la investigación, caratuló el caso como homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio. El impactante último posteo de Laura Lavalle, la madre de la niña fallecida y de su hermanito, quien permanece internado en grave estado

Tragedia en Olavarría: una mujer

Nuevo capo narco: quién es el principal sospechoso detrás de los 350 kilos de droga transportados en avioneta por una ex reina de Bolivia

El hallazgo ocurrió en enero último. Esta semana, Gendarmería arrestó a cinco sospechosos. Sin embargo, uno de los capos de la maniobra, un ex taxista peruano de 43 años, continúa prófugo

Nuevo capo narco: quién es

San Juan: denuncian que un femicida condenado hackeó las redes sociales de su víctima para postear fotos de otras mujeres desnudas

Se trata de Esteban Pacheco, que cumple con una pena a prisión perpetua por asesinar a Leila Rodríguez, su expareja, en 2018. La familia de la víctima lo acusó ante la Justicia por revictimizarla

San Juan: denuncian que un

Un ladrido de perros frustró un robo en Don Torcuato: persecución caliente hasta Villa Urquiza

Cuatro hombres terminaron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad. Su kit de herramientas y el video de la carrera

Un ladrido de perros frustró

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

Ocurrió en un local bailable ubicado en avenida Niceto Vega al 5.600. Los lesionados, de 18 y 26 años, fueron trasladados al hospital Fernández

Batalla campal a la salida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan la muerte del hermano

Investigan la muerte del hermano de un famoso bailarín tras un forcejeo con la Policía en Vicente López

Elisa Carrió: “La clase media le puso un límite al Gobierno”

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Un banco de inversión británico alertó sobre la sustentabilidad del esquema cambiario argentino

INFOBAE AMÉRICA
Designaron al relator del proyecto

Designaron al relator del proyecto de amnistía para los condenados por golpismo que favorece a Jair Bolsonaro en Brasil

Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes paralizan París en una jornada de protestas contra el gobierno

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Donald Trump: “Putin realmente me ha decepcionado”

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

TELESHOW
Nelson Castro recordó el difícil

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias