“A esta hay que matarla y tirarla en el baúl de un Falcon verde”: un docente dejó su cargo después de una denuncia por una frase con alusión a la dictadura

Un profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría dejó su cargo tras la denuncia de una alumna por una frase con alusión a la dictadura

Un profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría renunció después de que una alumna denunciara que expresó: “A esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí”, durante una clase del pasado 5 de junio. La estudiante sostuvo que la discusión surgió por un intercambio académico sobre un tratamiento para el asma y presentó una denuncia ante las autoridades universitarias.

El episodio ocurrió en una clase de tercer año de Medicina destinada a preparar un examen parcial. Según la reconstrucción realizada por el periodista de Policiales, Facundo Kablan, la alumna realizó una observación sobre una actualización de una guía médica y el docente respondió con la frase denunciada. Kablan afirmó que la situación derivó en una presentación académica y luego en la renuncia del profesor.

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La universidad emitió un comunicado institucional de repudio después de reunir testimonios de estudiantes presentes en el aula. Además, el caso motivó pronunciamientos de distintos ámbitos institucionales de Olavarría, mientras permanece abierta la posibilidad de una evaluación judicial sobre los hechos.

La denuncia de la alumna y el origen del conflicto

De acuerdo con el relato difundido por la estudiante, la clase consistía en la resolución de casos clínicos para debatir tratamientos, diagnósticos y razonamientos médicos.

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El conflicto en la clase de Medicina se originó por una discusión académica sobre el tratamiento del asma y una actualización de una guía médica

La alumna explicó que discrepó con el docente sobre el abordaje farmacológico de un caso de asma. Según su versión, ella sostuvo que una actualización de la guía recomendaba sumar formoterol al tratamiento, mientras el profesor consideró suficiente otro esquema terapéutico.

La estudiante afirmó que el intercambio nunca tuvo contenido político ni referencias ideológicas. También sostuvo que la discusión se limitó a criterios médicos.

En ese contexto, aseguró que el profesor respondió con una amenaza de muerte y una alusión al golpe de Estado mediante la referencia a un “Falcon verde”.

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La denunciante decidió mantener su identidad en reserva y presentó el caso ante el Departamento de Alumnos de la facultad.

Kablan agregó que, después de la denuncia, surgieron comentarios de otros estudiantes sobre presuntas expresiones polémicas del profesor en clases anteriores.

Según explicó, algunos alumnos sostuvieron que el docente realizaba divisiones entre estudiantes con referencias políticas. Sin embargo, el periodista aclaró que esos antecedentes no habían derivado en denuncias formales como la presentada en este caso.

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La Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría emitió un comunicado de repudio y pidió registrar el caso en el legajo del docente

El Centro de Estudiantes recibió testimonios de quienes estuvieron presentes en el aula y que esa documentación respaldó la presentación formal elevada a las autoridades académicas.

La respuesta institucional y la renuncia del docente

La Facultad de Ciencias de la Salud difundió un comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” por los hechos denunciados durante la clase del 5 de junio.

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El texto institucional incorporó los pronunciamientos de los distintos claustros como antecedente, solicitó registrar el caso en el legajo del docente e impulsó espacios de formación sobre perspectiva de género, derechos humanos, memoria, verdad y justicia para la comunidad universitaria.

Después de que la denuncia adquiriera estado público, el docente presentó su renuncia

El periodista indicó además que el médico cuenta con una trayectoria profesional cercana a cuatro décadas y posee reconocimiento en la ciudad de Olavarría por su actividad clínica.

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Posibles derivaciones judiciales y repercusiones políticas

De acuerdo con Kablan, aún no existe una denuncia penal confirmada, aunque planteó que podrían analizarse figuras vinculadas con amenazas o intimidación.

El periodista también mencionó que la evaluación de una eventual investigación dependerá de la interpretación que realicen las autoridades competentes sobre el alcance de las expresiones denunciadas.

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El caso también llegó al ámbito político local. El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó un pronunciamiento de repudio con el acompañamiento de todos los bloques representados en ese cuerpo.

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