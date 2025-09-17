Asesinaron a quemarropa a un joven en plena calle en Neuquén e investigan si se trató de un crimen narco

El ataque se produjo sobre la calle Belgrano, cerca de la esquina de Río Colorado (Google Maps)

Un joven fue asesinado de dos disparos frente a su hermano cuando se encontraba en una esquina de la localidad de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén. El episodio tuvo lugar este martes y de acuerdo con lo que trascendió, el ataque se produjo después de una pelea a pocos metros de donde ocurrió el crimen.

El incidente se habría originado luego de una discusión vinculada a la compra de drogas en un “kiosco” de la zona. Tras retirarse del lugar, la víctima y su hermano de 18 años fueron abordados por dos hombres en motocicleta, en el cruce de Belgrano y Río Colorado.

Según detalló el portal LMNeuquén, las autoridades pudieron reconstruir cómo fue la dinámica del ataque. Así, se sabe que el acompañante descendió del rodado y agredió físicamente a uno de los hermanos, inmediatamente extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos a corta distancia contra la víctima.

La Policía provincial acudió tras recibir un aviso y encontró a la persona herida sobre la vía pública, sobre la calle Belgrano. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero pocas horas después murió a causa de las heridas sufridas.

Al arribar al lugar, la Dirección de Seguridad Interior Añelo, acordonaron la zona para que el personal de Criminalística pudiera recolectar pruebas. Los investigadores secuestraron restos de proyectiles y realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad para reunir material vinculado al caso.

Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal (MPF), encabezado por la fiscal Rocío Rivero, ordenó la captura del principal sospechoso, del cual no trascendió mayor información. A su vez, solicitaron la autopsia sobre el cuerpo del chico en la capital provincial y los agentes detuvieron a un hombre y una mujer para determinar si tuvieron alguna vinculación con el hecho. La fiscalía afirmó que las investigaciones se encuentran en curso y que el hermano de la víctima se encuentra a resguardo para prestar declaración.

Al momento, el principal sospechoso permanece prófugo, por lo que permanecen activos varios controles en diversos puntos de la ciudad y zonas rurales próximas para evitar la fuga.

Mataron a dos adolescentes en Neuquén y los detenidos quedaron bajo prisión preventiva

La medida tendrá un plazo de dos meses, según lo dispuesto por el juez Pombo

El Juzgado de Garantías de Neuquén dictó prisión preventiva por dos meses para los dos imputados por el doble homicidio de los adolescentes Junior Riquelme, de 18 años, y Nicolás Piovesán, de 16. La medida, solicitada por los fiscales Gastón Liotard y Federico Cuneo, fue convalidada por el tribunal revisor, que respaldó el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) respecto al riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según lo dispuesto por el juez Ignacio Pombo, se considera que los acusados intentaron obstaculizar la pesquisa mediante el ocultamiento de armas y del vehículo utilizado en el hecho.

Los detenidos, identificados como C. A. V., de 22 años, y J. J. C., de 23, permanecerán arrestados hasta que se lleve a cabo el juicio, con el fin de resguardar la integridad de las declaraciones de testigos y asegurar el avance de la causa, tal como informó LMNeuquén. La causa se inició después del hallazgo de los cuerpos de los adolescentes con heridas de bala en el barrio Nehuen Che, en Cutral Co, durante la madrugada del 26 de agosto.

El crimen se produjo tras un enfrentamiento entre bandas rivales, originado en incidentes previos en la misma zona. Según la reconstrucción oficial, el 23 de agosto se registró un primer ataque armado, cuando J. J. C. se desplazó en un auto dorado hasta una vivienda asociada a las víctimas y disparó, sin causar heridas. Los jóvenes que se encontraban allí respondieron poco después, también sin que se registraran lesiones.

Tres días más tarde, Riquelme y Piovesán fueron perseguidos por un automóvil negro manejado por C. A. V., en el que además viajaba J. J. C. En ese contexto, comenzaron los disparos, lo que provocó tres impactos de bala en uno de los adolescentes, mientras que el otro sufrió dos heridas incluyendo una en el cuello.

Durante la audiencia, los fiscales imputaron a los acusados por homicidio doblemente agravado, por alevosía y uso de armas de fuego, en calidad de coautores.