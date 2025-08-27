Crimen y Justicia

Mataron a dos adolescentes de 16 y 18 años en una violenta balacera en Neuquén: buscan a los asesinos

El menor tenía tres impactos de bala en la espalda, mientras que el mayor, uno en el cuello y otro en la zona intercostal

Las víctimas, de 16 y
Las víctimas, de 16 y 18 años, fueron asesinadas en el barrio Nehuen Che de Neuquén

Un violento episodio ocurrió en la ciudad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, este martes a la madrugada. Dos adolescentes fueron asesinados durante una balacera en el barrio Nehuen Che. Las víctimas tenían 16 y 18 años y fueron alcanzados por múltiples impactos de bala. Uno de ellos tenía antecedentes penales.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Neuquén para la realización de las autopsias, dispuestas por la fiscal de turno Gabriela Macaya, que investiga el doble crimen.

Las tareas de investigación quedaron bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de la Policía Provincial, que desde las primeras horas buscan reconstruir la secuencia de los hechos que derivaron en los homicidios.

Los allanamientos para intentar dar con los responsables de la balacera fatal continuaron hasta este mismo martes a la noche. Sin embargo, no lograron dar con sospechosos ni está claro el móvil del ataque.

El subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento, explicó que en la escena del crimen se secuestraron más de 20 vainas servidas de distintos calibres. Sin embargo, aclaró que no se encontraron indicios que permitan sostener que se trató de un enfrentamiento armado entre dos grupos, es por eso que hasta ahora el caso se trata como una balacera: un ataque directo.

El caso

Todo ocurrió alrededor de las 2 de este martes. Una ráfaga de disparos despertó a los vecinos, quienes comenzaron a llamar de inmediato a las fuerzas de seguridad.

La alerta fue recibida por el Comando Radioeléctrico, que desplazó hasta el barrio Nehuen Che y se encontraron con las víctimas adolescentes acribilladas a tiros. Cuando los médicos llegaron a la escena, constataron que ya nada se podía por los dos chicos: estaban fallecidos.

Según fuentes del caso, el menor de las víctimas presentaba tres impactos de bala en la espalda, mientras que el mayor tenía un disparo en el cuello y otro en la zona intercostal izquierda.

Los peritos de Criminalística ubicaron las vainas servidas sobre otra calle, Agrimensor Baka, a pocos metros de donde fueron hallados los cuerpos. En ese mismo sector también fue encontrado el asiento de una moto.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores es la distancia que había entre los cuerpos: estaban separados por unos 100 metros sobre la misma calle. Por eso, las autoridades creen que uno puede haber corrido en un intento de salvarse.

Según las fuentes del caso, en esa misma zona se habían realizado en los últimos meses allanamientos por microtráfico de drogas. Sin embargo, el motivo del crimen aún es materia de investigación.

Ambas víctimas eran del mismo barrio y se conocían. En cuanto al fallecido de 18 años, se certificó que tiene antecedentes judiciales y penales.

