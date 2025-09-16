La Policía recuperó objetos robados y elementos policiales durante los allanamientos

Este lunes, dos hombres fueron detenidos en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, tras una serie de allanamientos vinculados al robo de mercadería en tránsito ocurrido el jueves pasado. Durante los operativos, los efectivos recuperaron objetos robados y elementos policiales.

La investigación se inició el jueves cuando un transportista de la empresa Flecha Log denunció haber sido víctima de un asalto en la calle Marsella al 1700, en el partido de Lomas de Zamora.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, un vehículo Peugeot 307 azul sin patente visible interceptó su Fiat Fiorino y dos individuos armados lo obligaron a descender bajo amenazas, para luego huir con el vehículo y 35 paquetes de mercadería por la calle Marsella en dirección a la Avenida Presidente Perón.

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial Lomas de Zamora dispuso la judicialización de las tareas investigativas. Estas diligencias permitieron identificar a los presuntos autores y los posibles lugares donde se ocultaban tanto los sospechosos como los objetos sustraídos.

Como resultado, se emitieron órdenes de detención para D. M. T. (24 años) y E. R. C. (27), así como cuatro órdenes de allanamiento. Ambos fueron arrestados y puestos a disposición de la Justicia.

Detuvieron a dos hombres que robaron una camioneta con mercadería en Ingeniero Budge

Durante los procedimientos realizados en la localidad de Ingeniero Budge, los agentes secuestraron una serie de elementos de interés para la causa.

Entre ellos se encuentran un chaleco antibalas, un cubre chaleco con el escudo de la provincia de Buenos Aires, prendas de Policía de la Ciudad (quepí, pantalón, camisa y remera con escudo), dos cargadores calibre 22 vacíos, una camiseta de Los Andes roja y blanca, una moto Honda Storm 125 gris (con pedido de secuestro activo a requerimiento de la Comisaría La Matanza 9° y la UFI 3 por robo de motovehículo), el DNI de un hombre, $83.500 en efectivo y 12 municiones calibre 9 mm.

Los elementos secuestrados por la DDI Lomas de Zamora

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne en Villa Fiorito

El robo de un camión repleto de mercadería mientras se encontraba en pleno recorrido desencadenó una investigación policial que permitió recuperar los elementos y la detención de tres personas en la localidad de Merlo, tras un operativo de urgencia coordinado por la DDI Lomas de Zamora y la SUBDDI Lomas de Zamora.

El procedimiento, autorizado por la UFI N° 11 bajo la dirección del Dr. Ricardo Silvestrini, se desencadenó luego de que el vehículo fuera sustraído a mano armada en Villa Fiorito.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho se originó cuando varios individuos armados interceptaron el camión en la intersección de Ejército de los Andes y Antonio Filardi, en el barrio Villa Centenario.

La denuncia fue presentada por dos hombres, quienes reportaron la sustracción del vehículo y su carga. A partir de este episodio, las fuerzas policiales iniciaron tareas de vigilancia y seguimiento encubierto para localizar tanto a los responsables como al camión robado.

Las pesquisas permitieron determinar que el Mercedes Benz Atego 1726 se encontraba oculto en un frigorífico identificado como La Favorita, ubicado en Eva Perón al 3500, en Merlo.

Ante esta información, se dispuso una consigna policial en el lugar y, tras mantener comunicación con la Fiscalía interviniente, el Dr. Ricardo Silvestrini ordenó el allanamiento.

Durante el operativo, los agentes lograron la aprehensión de F. R. P. (40 años), O. M. F. (37) y J. C. B. (23).

Además, se procedió al secuestro del camión sustraído, junto con noventa reses, veinticuatro mochos, dos teléfonos celulares, dos inhibidores de señal y tres baterías para inhibidores de señal. Estos elementos fueron incautados como parte de la investigación y constituyen pruebas relevantes en la causa.

La instrucción policial dispuso que tanto el camión como la mercadería recuperada fueran restituidos a su propietario en el estado en que se encontraban al momento del hallazgo. Las actuaciones se labraron bajo la carátula de robo agravado de mercadería en tránsito, quedando los detenidos a disposición de la justicia.