Detuvieron a dos hombres que robaron una camioneta con mercadería en Ingeniero Budge

Tras varios allanamientos en el partido de Lomas de Zamora, los agentes recuperaron objetos robados y elementos policiales

La Policía recuperó objetos robados y elementos policiales durante los allanamientos

Este lunes, dos hombres fueron detenidos en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, tras una serie de allanamientos vinculados al robo de mercadería en tránsito ocurrido el jueves pasado. Durante los operativos, los efectivos recuperaron objetos robados y elementos policiales.

La investigación se inició el jueves cuando un transportista de la empresa Flecha Log denunció haber sido víctima de un asalto en la calle Marsella al 1700, en el partido de Lomas de Zamora.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, un vehículo Peugeot 307 azul sin patente visible interceptó su Fiat Fiorino y dos individuos armados lo obligaron a descender bajo amenazas, para luego huir con el vehículo y 35 paquetes de mercadería por la calle Marsella en dirección a la Avenida Presidente Perón.

A partir de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial Lomas de Zamora dispuso la judicialización de las tareas investigativas. Estas diligencias permitieron identificar a los presuntos autores y los posibles lugares donde se ocultaban tanto los sospechosos como los objetos sustraídos.

Como resultado, se emitieron órdenes de detención para D. M. T. (24 años) y E. R. C. (27), así como cuatro órdenes de allanamiento. Ambos fueron arrestados y puestos a disposición de la Justicia.

Durante los procedimientos realizados en la localidad de Ingeniero Budge, los agentes secuestraron una serie de elementos de interés para la causa.

Entre ellos se encuentran un chaleco antibalas, un cubre chaleco con el escudo de la provincia de Buenos Aires, prendas de Policía de la Ciudad (quepí, pantalón, camisa y remera con escudo), dos cargadores calibre 22 vacíos, una camiseta de Los Andes roja y blanca, una moto Honda Storm 125 gris (con pedido de secuestro activo a requerimiento de la Comisaría La Matanza 9° y la UFI 3 por robo de motovehículo), el DNI de un hombre, $83.500 en efectivo y 12 municiones calibre 9 mm.

Los elementos secuestrados por la DDI Lomas de Zamora
Los elementos secuestrados por la DDI Lomas de Zamora

