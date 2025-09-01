Crimen y Justicia

Sigue la búsqueda del violador de Mariano Acosta que agarró de los pelos a una mujer y la abusó en un baldío

La víctima tiene 26 años. El video previo al ataque y que es clave en la causa

Guardar
Volvía de trabajar y un hombre borracho la agarró de los pelos y abusó de ella en un baldío de Mariano Acosta (Primer Plano On line)

La Policía Bonaerense, a través de la Departamental Merlo, mantiene un intenso operativo para dar con el sospechoso acusado de la violación de una mujer en la localidad de Mariano Acosta. Hasta el momento, cuando pasaron tres días del abuso, no se logró identificar al agresor.

No hay nada, ni un dato de la persona. Por lo menos, por ahora no, no tienen nada para identificarlo. Así que se sigue investigando”, aseguraron fuentes de la investigación a Infobae.

El episodio ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 20:30, cuando la víctima, de 26 años, regresaba caminando a su casa tras finalizar su jornada laboral.

Aún le faltaban seis cuadras para llegar a su vivienda cuando fue interceptada en la intersección de Belén y Amado Nervo por un hombre, aparentemente, en estado de ebriedad.

Las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública registraron al sospechoso instantes antes del ataque. En esas imágenes se lo ve caminando de manera tambaleante y con evidentes signos de intoxicación alcohólica. Apenas unos metros detrás de él aparece la víctima, que llevaba una bolsa en la mano.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el hombre comenzó a dirigirle obscenidades. Ella, alarmada, decidió llamar por teléfono a su madre, pero mientras conversaba fue sorprendida: “Escuché gritar a mi hija y que alguien le tapaba la boca”, relató la mamá en su declaración.

En ese momento, el atacante tomó a la víctima violentamente del cabello y la arrastró hasta un descampado cercano, ubicado en la esquina de Tilcara y Gavilán, a muy pocos metros del lugar donde había iniciado el forcejeo.

La reconstrucción oficial del caso describe que “una vez en el descampado, la siguió arrastrando de los cabellos, le arrancó el pantalón y le bajó su ropa interior”.

La víctima, mientras era sometida, alcanzó a distinguir las luces de los autos que pasaban por la zona, aunque no pudo pedir auxilio. Tras consumar la violación, el agresor escapó corriendo y la dejó abandonada en el terreno baldío.

Vecinos del barrio se acercaron rápidamente al escuchar los gritos y fueron quienes auxiliaron a la joven. Una mujer incluso le entregó un pantalón para que pudiera cubrirse. Luego fue trasladada de urgencia al hospital Luis Lagomarsino, en Mariano Acosta, donde recibió profilaxis y asistencia psicológica inmediata.

La denuncia se radicó en la Comisaría 6ª de Merlo, y la causa quedó en manos del fiscal Javier Ghesi, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Morón. La calificación penal asignada es la de abuso sexual con acceso carnal.

La víctima describió a su agresor como un hombre robusto, de 1,70 metros de altura, con cabello corto tipo militar, de aproximadamente 30 años, vestido con una campera deportiva roja y jeans oscuros. Esa misma vestimenta pudo corroborarse en los registros fílmicos aportados a la causa. Sin embargo, la joven no pudo dar mayores precisiones sobre su rostro.

El video de las cámaras de seguridad se convirtió en una pieza clave para la investigación, ya que permite observar con claridad la vestimenta del sospechoso, no así sus facciones. Los investigadores continúan con el análisis de las grabaciones, además de las declaraciones de testigos y el relevamiento de la zona para obtener nuevos datos.

Mientras tanto, la búsqueda del presunto abusador continúa. La policía mantiene un despliegue en Mariano Acosta y zonas aledañas, aunque hasta el momento no hay avances concretos sobre su identidad ni paradero.

