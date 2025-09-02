Crimen y Justicia

Villa Fiorito: mató a golpes a su beba de dos meses y fue condenado a prisión perpetua

Matías David Pueblas fue hallado culpable por jurado popular días atrás y ahora el TOC Nº5 de Lomas de Zamora confirmó su pena. Los detalles del aberrante crimen

El homicidio ocurrió en General
El homicidio ocurrió en General Conesa al 2500 (Google Maps)

Matías David Pueblas, el hombre que había sido declarado culpable de asesinar a golpes a Ahitana, su hija de dos meses, y luego intentar incendiar su casa en Villa Fiorito, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora.

La pena fue confirmada por los jueces en las últimas horas, luego de que a comienzos de agosto, un jurado popular lo hallara culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. En consecuencia, el tribunal aplicó la única pena posible para ese delito: prisión perpetua.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, el sangriento episodio ocurrió el 15 de septiembre de 2023 en una vivienda ubicada en General Conesa al 2500, en la intersección con la calle Darwin, en Villa Fiorito.

El crimen se desató luego de una discusión entre Pueblas y su pareja, la madre de la nena. Durante la pelea, el acusado golpeó a Ahitana en la cabeza, que le terminaría provocando la muerte. Al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, el hombre intentó incendiar la vivienda y hacer explotar la propiedad con una garrafa de gas.

Matías David Pueblas, el condenado.
Matías David Pueblas, el condenado.

En el momento que la Policía se hizo presente en el lugar de los hechos, lo encontraron alterado, armado con un cuchillo, y con intenciones de autolesionarse.

Mientras los efectivos intentaban controlar al hombre, los Bomberos Voluntarios de Villa Fiorito sofocaron el principio de incendio y hallaron a la beba en estado crítico.

La menor de tan solo dos meses fue trasladada de urgencia al Hospital Allende de Ingeniero Budge, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Ya había llegado a la institución sin signos vitales. Según el informe forense, la causa de la muerte de Ahitana fue un traumatismo craneal severo.

Durante el proceso judicial, Pueblas no solo que se declaró inocente, sino que intentó culpar a la madre de la nena.

Por otro lado, en sus declaraciones ante la policía, la mujer comentó que la discusión con Pueblas comenzó porque él, consumidor habitual de drogas, estaba atravesando una crisis de abstinencia que provocó un episodio de extrema violencia.

El Hospital Oscar Allende, de
El Hospital Oscar Allende, de Lomas de Zamora

Tras la pelea, el ahora condenado intentó quemar la casa con su mujer y su otro hijo de un año dentro. En ese momento dieron aviso al 911 y, rápidamente, los efectivos del Comando de Patrullas se hicieron presentes en el lugar.

Allí encontraron a Pueblas con un arma blanca en la mano y, al instante, lograron reducirlo para poder detenerlo.

Dadas las circunstancias, se abrió un expediente para establecer si era víctima de violencia de género. Durante la investigación, una vecina relató todo el drama que le tocó vivir a la mujer junto a su pareja.

“Estuvo siendo golpeada toda esa tarde por el tipo”, confirmó otra vecina. Además, agregó: “Ella era prostituida por él”. También contó que la mujer le dijo que tuvo que ir a comprarle drogas a Pueblas porque estaba amenazando con matar a su hija.

“Estábamos acostados con mi marido y salimos a la calle para ver si le estaban robando a alguien porque escuchamos gritos. Cuando salimos vemos a la chica que tenía a la beba colgada y pedía ayuda. La beba estaba sin pañal y tenía moretones en la cabeza, estaba muy golpeada”, narró.

