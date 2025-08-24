Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

El video del brutal choque tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

En un confuso y violento episodio registrado este domingo en el barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, al menos cuatro personas fueron atropelladas por un auto tras una pelea ocurrida frente a un after party que, según denuncian los vecinos, funciona de manera clandestina desde hace años en el lugar. Pero, cuando la Policía provincial llegó, ya no había rastros de lo sucedido y el único herido no quiso hacer la denuncia, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Todo se desató pasadas las 8, en la intersección de Rincón de Luna y Arroyo Cabral, cuando una discusión iniciada dentro del boliche conocido como “La Casita”, que había sido clausurado meses atrás, pero continuaba operando; se trasladó a la calle.

Según el caso desnudado por el portal La Voz del Interior y en base a fuentes consultadas por este medio, el conductor de un vehículo, que habría participado en la pelea, regresó en su auto al lugar y arremetió contra un grupo de jóvenes, entre ellos dos motociclistas. Luego del impacto, se dio a la fuga.

"Discutieron adentro del boliche y siguieron afuera. Pelea va, pelea viene, entre el del auto y el chico de la moto. El conductor volvió con todo y los chocó“, relató Hernán, un vecino de la zona, quien además aseguró que los heridos fueron retirados del lugar antes de que llegara la Policía de Córdoba.

La secuencia ocurrió frente a un after en Córdoba que había sido clausurado por falta de habilitación

“Los subieron a un auto para que no los vea la Policía y no se den cuenta de que el quilombo fue en el after”, agregó el vecino en diálogo con La Voz.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un vecino muestran el momento exacto en que el auto embiste a una moto en la que iban dos personas, y a otros jóvenes que se encontraban sobre la calle. Una cuarta víctima, que estaba parada cerca de la vereda, también fue alcanzada por el coche, que pasó a toda velocidad.

La secuencia terminó con corridas, gritos y una rápida huida de todos los implicados. De acuerdo con fuentes del caso consultadas por Infobae, la primera llamada a la Policía se registró alrededor de las 8. Cuando los uniformados arribaron al lugar, no había nadie ni señales evidentes de que se hubiera producido un incidente.

Una hora más tarde, ingresó un nuevo aviso al 911 y los agentes volvieron a presentarse en la zona. Una vez más, no encontraron heridos ni vehículos ni restos del siniestro.

El conductor del auto había discutido previamente con un motociclista dentro del local y luego volvió para embestirlo

El herido que no denunció

Mientras tanto, un joven de 19 años ingresó por sus propios medios al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado a unos 15 minutos del lugar del hecho, con una fractura en el brazo y una lesión en la nariz.

Cuando iba a ser derivado a otro centro, sus padres se presentaron en el hospital y el joven se negó a realizar la denuncia, indicaron las fuentes.

"Guardaron todo, como que no sucedió nada. Hasta un poco más y te barren la calle“, describió Hernán, al señalar la rapidez con la que los organizadores del evento y los asistentes se retiraron.

“Se llevaron a los heridos, levantaron los plásticos, los vidrios, las cosas que quedaron en la calle. Nadie se hizo presente, hicieron todo rápido”, denunció.

La Casita

El boliche conocido como “La Casita” ya había tenido problemas el pasado 5 de julio, cuando personal de la Policía de Córdoba y del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad desarticularon una fiesta con más de 300 personas, entre ellas menores de edad.

En aquel operativo, se constató que el lugar no contaba con habilitación ni condiciones mínimas de seguridad e higiene, como disyuntores, matafuegos o cableado adecuado.

También se detectó venta ilegal de entradas y bebidas alcohólicas, y se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico por la presencia de estupefacientes.

Según los vecinos, estas situaciones se repiten todos los fines de semana y llevan más de una década. “Esto ocurre desde hace 11 años. Tiene que suceder algo muy grave, como esto, para que pongan un freno”, expresó Hernán.