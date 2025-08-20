Crimen y Justicia

Emitieron una alerta roja de Interpol para capturar a uno de los sospechosos por crimen de Milagros Basto en Córdoba

Se trata de Jorge Javier Grasso quien se encuentra prófugo desde hace una semana. El cadáver de la víctima estaba envuelto dentro de un ropero

Guardar
Milagros Micaela Basto, de 22
Milagros Micaela Basto, de 22 años de edad, estaba desaparecida desde agosto de 2024

La Justicia de Córdoba ordenó la captura internacional de Jorge Javier Grasso, una de las personas sospechadas de haber encubierto el asesinato de Milagros Basto, la joven cuyo cuerpo apareció oculto en un ropero de un edificio del centro de la ciudad. La decisión surgió debido a que el hombre está prófugo desde hace una semana, cuando las autoridades habían dispuesto su detención.

La medida, impulsada por la Fiscalía de Distrito I, se formalizó a través de la activación de la alerta roja de Interpol y el giro de notificaciones a todas las fuerzas de seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones, con el objetivo de acelerar la búsqueda ante la posibilidad de que el acusado haya abandonado territorio argentino. Así lo indicó el portal El Doce.

Los investigadores sostienen que Grasso ayudó a su hermano, Horacio Grasso —un ex policía que permanece detenido, imputado por otro crimen— a evitar la acción de la justicia. Respecto al paradero del sospechoso, consideran que podría encontrarse oculto tanto en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba como en zonas rurales o incluso en países limítrofes.

Asimismo, su pasado delictivo incrementa las alarmas y agrega complejidad a la pesquisa. En Paraguay lo detuvieron por robo y llegó a intentar eludir el proceso judicial fingiendo un cambio de identidad de género con el fin de ser alojado en una cárcel de mujeres, lo que retrasó temporariamente su extradición. Por este nuevo caso, el fiscal José Bringas había dispuesto su captura 14 de agosto por el delito de encubrimiento agravado, pero en esta oportunidad evadió a la policía y lleva varios días desaparecido.

Hermano del sospechoso de esconder un cuerpo en un placard espiando por las cerraduras en cordoba

Con la nueva orden de captura internacional, la Fiscalía apunta a esclarecer no solo el paradero del acusado, sino también los vínculos que Milagros Basto mantenía con los hermanos y el papel de cada uno en el crimen. El caso tuvo su punto de partida el pasado 5 de julio, día en que dos albañiles que trabajaban en un edificio de calle Buenos Aires al 300 alertaron a la Policía al percibir un fuerte olor nauseabundo proveniente de uno de los departamentos.

Los efectivos policiales, al llegar al tercer piso del inmueble, encontraron dentro de un ropero, envuelto en colchas y atado con un cable de televisor, el cuerpo en avanzado estado de descomposición de la joven. El ambiente estaba tapiado y sellado con cemento, lo que dificultó la tarea de los agentes y contribuyó a la descomposición acelerada del cadáver. Tras el hallazgo, el departamento —alquilado por Javier, pero habitado por Horacio— se convirtió en el centro de la investigación judicial.

Días previos al hallazgo del cuerpo, el ex agente hermano del prófugo, había sido trasladado a la cárcel de Bouwer por violar los límites del beneficio de prisión domiciliaria, de la que gozaba. Permanecía con tobillera en el departamento por el asesinato de Facundo Novillo Cancinos, un niño de 6 años que murió el 26 de marzo de 2007 al recibir un disparo de FAL en la cabeza durante una balacera entre bandas narco rivales en los barrios Colonia Lola y Miralta.

Hallaron un cadáver en el
Hallaron un cadáver en el departamento de un expolicía condenado en Córdoba (Google Maps)

Milagros tenía 22 años al momento de su muerte y vivía en el barrio Bajo Pueyrredón. Según fuentes judiciales y las declaraciones de la mamá, atravesaba una situación de vulnerabilidad y problemas de adicción, y sus allegados habían realizado repetidas denuncias y reclamos por su paradero. “Miles de veces le dije que se internara, que la iba a acompañar. Pero se hundía cada vez más”, admitió la mujer. “Nunca me imaginé un final así”, concluyó.

La identificación final de la víctima se logró mediante un análisis de genética forense solicitado al Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, con el aporte del área de antropología.

Vecinos del complejo describieron al hermano que es buscado como una persona conflictiva y temida dentro del consorcio: “Maltrataba a las chicas de limpieza, acosaba a quienes trabajaban en administración y espantaba a los residentes con su actitud”, relató un testigo. Además, se conoció un video en donde se lo veía deambulando y espiando a través de las puertas en otro edificio de la avenida Colón al 600.

Temas Relacionados

MilagrosBastoCadaverroperoCórdobaInterpolCapturasospechosoúltimas noticias

Últimas Noticias

Encontraron un cuerpo de una mujer en un aljibe en Chaco e investigan qué fue lo que sucedió con ella

El cuerpo fue encontrado en un pozo de cuatro metros. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias del deceso

Encontraron un cuerpo de una

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

El hallazgo ocurrió en una zona rural de El Nihuil, en San Rafael. Los restos corresponden a más de una persona. En el lugar también hallaron un celular sin chip

Una pareja caminaba por un

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

El oficial Maximiliano Joaquín Gargiulo tenía 33 años y era integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local. Agonizó por 26 días. Dos hermanos fueron arrestados la semana pasada en Florencio Varela por encubrimiento. Buscan al autor del homicidio

Murió el policía baleado en

El video de la cita de la viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

De 23 años, desde junio que está detenida en el penal de Ezeiza. La buscaban por un ataque a un hombre que conoció por una aplicación de citas

El video de la cita

Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen del secretario estudiantil de La Plata: su largo prontuario

Tiene 35 años y es señalado como uno de los hombres que ingresaron a la casa de Pedro Pablo Mieres y lo estrangularon para robarle

Detuvieron a un tercer sospechoso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el caso en CABA,

Tras el caso en CABA, investigan una ola de envenenamiento de perros en Neuquén

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

INFOBAE AMÉRICA
Joan Didion y el misterio

Joan Didion y el misterio de Linda Kasabian: el libro sobre la “Familia Manson” que nunca vio la luz

Spike Lee reúne a Denzel Washington y A$AP Rocky en una película sobre música, dinero y cultura urbana

La fascinante historia de los árboles y cómo su evolución modeló la vida humana

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

TELESHOW
Se conoció el video de

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”