“Se hundía cada vez más”: habló la madre de Milagros Basto, la joven encontrada muerta en un ropero en Córdoba

La desaparición de Milagros había sido reportada entre noviembre y diciembre de 2024

Después de que la Justicia de Córdoba confirmara que el cuerpo encontrado en un ropero sellado dentro de un departamento pertenecían a Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida a finales del año pasado, se conoció su dura historia de vida. Fue su mamá de corazón, Mauricia, quien repasó las tragedias que la marcaron y su consumo problemático.

A los tres meses de haber nacido, la vida le dio su primer golpe al haber sido abandonada por su madre biológica. También había enfrentado problemas a causa del consumo de drogas, por lo que Mauricia y su familia decidieron abrirle las puertas de su casa.

“La criamos lo mejor que pudimos, le dimos amor, cariño, como a nuestros hijos“, aseguró la mujer, también madre de otros siete hijos. No obstante, reconoció que la situación empeoró con la llegada de la adolescencia de Milagros al señalar que ”a los 12 años comenzó a irse de casa y la buscábamos, no se quedaba quieta".

Durante una entrevista para El Doce.tv, Mauricia confirmó que la joven “consumía desde chica”, y que tampoco terminó sus estudios obligatorios. Asimismo, desmintió que estuviera en situación de calle al momento de desaparecer, debido a que siempre tuvo un lugar disponible en la casa familiar.

La joven era madre de un nene de 6 años

“Ella tenía un hogar acá, tenía amor, hermanos, pero la decisión de alejarse la tomó ella”, afirmó la madre de la joven, tras hacer hincapié en una tragedia que cambió por completo su rumbo: la muerte de su pareja y padre de su hijo que, actualmente, tiene 6 años.

“Todo se agravó cuando su pareja se suicidó hace tres años. Fue un golpe muy fuerte para ella y la llevó al fondo”, relató Mauricia, para contar que la Milagros solía andar por las zonas del Bajo Pueyrredón y había dejado de aparecer en la casa.

A pesar de que ya no los visitaba, la mujer recordó que solía verla a ella y a su nieto en una feria, en donde solía vender mercadería. “Pasó cosas muy duras, pero yo siempre le decía que las puertas de mi casa estaban abiertas”, reiteró.

“Miles de veces le dije que se internara, que la iba a acompañar. Pero se hundía cada vez más”, admitió su madre al remarcar que, pese a todo, Milagros “era muy amorosa conmigo, es el recuerdo que me queda”. Y apuntó: “Tengo la paz de que hice hasta donde yo pude”.

Luego de que la joven pasara tantos meses desaparecida, Mauricia confesó: “Nunca me imaginé un final así”. Sin embargo, al ser consultada sobre si tenía conocimiento de un vínculo entre su hija con el ex policía condenado Horacio Grasso o su hermano Javier Grasso, respondió no saber la procedencia del nexo y cómo su cuerpo terminó descompuesto dentro de un placar tapiado.

El edificio donde se encontraban ocultos los restos de Milagros

“Tengo la certeza de que nos vamos a encontrar en el Cielo. Dios va a hacer justicia y no vamos a parar hasta encontrar justicia”, sostuvo la mujer. Por el momento, el caso permanece bajo investigación de las autoridades judiciales locales, mientras la familia de la víctima reclama avances y respuestas.

El hallazgo de los restos de Milagros se dio el 7 de julio de 2025, cuando unos albañiles denunciaron haberlos encontrado mientras limpiaban el departamento alquilado por Horacio Grasso, en donde había cumplido con una prisión domiciliara tras haber sido encontrado culpable del crimen de Facundo Novillo, un nene que fue asesinado en un tiroteo ocurrido en 2006.

Hasta ese momento, la identidad de la víctima era desconocida, debido a que el nivel de descomposición ni siquiera permitía confirmar si se trataba de un hombre o una mujer. Finalmente, el 14 de agosto el análisis genético realizado por el Instituto de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba encontró la compatibilidad con las muestras tomadas de ADN tomadas a sus familiares directos.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito I Turno VI, a cargo del fiscal José Bringas, que buscará establecer el contexto en que ocurrió la muerte de Milagros. También intentarán determinar el vínculo con Grasso y si se habría tratado de un femicidio.