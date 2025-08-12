Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

Los elementos hallados en el equipaje de la azafata

M.C.P., azafata de Aerolíneas Argentina de 64 años, fue sorprendida en las últimas horas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando intentaba contrabandear productos de alta gama en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La mujer viajaba rumbo a Miami por trabajo. Pero en su equipaje, se descubrió, llevaba joyas de lujo valuadas en más de 55 millones de pesos y otros accesorios en cantidades sospechosas por los cuales fue detenida.

Lo que expuso su accionar fue el escáner de equipaje, por el que pasan todas las valijas de los pasajeros y de la tripulación para evitar que se traslade alguno de los elementos prohibidos por ley.

La imagen que mostró la máquina fue tan confusa como clara a la vez: M.C.P. llevaba consigo varias cosas que había que, por lo menos, revisar. Cuando las autoridades abrieron sus bolsos, se encontraron con relojes de lujo, moneados de oro, joyas y 10 celulares iPhones.

La mujer tiene 64 años

Entre los elementos incautados se destacan dos pasaportes argentinos a su nombre y:

Cuatro relojes Rolex (uno con dial gris, agujas, bisel y corona dorados y malla plateada; otro plateado con dial azul; uno con dial negro, y otro blanco y bisel, agujas y corona doradas)

Un brazalete

Un anillo de oro con piedra color bordó

Un prendedor de oro en forma de águila

Dos cadenas (una dorada y otra platino con ciento veintinueve incrustaciones de diamantes)

Un par de aros dorados

Ocho monedas de oro (con una inscripción visible de “Estados Unidos Mexicanos”)

Un experto analizó las joyas y concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata

Un especialista inscripto en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peritó las joyas secuestradas y concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata, y su cotización es de más de 58 millones de pesos.

Además, la azafata llevaba diez teléfonos celulares de la marca Apple. En detalle, los teléfonos encontrados eran de distintos modelos que incluyen iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max, en distintos colores. Asimismo, se sumó un celular Samsung modelo SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado.

El dinero que llevaba en su valija

Todo lo secuestrado por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estaba en una cartera que llevaba la azafata y en el equipaje despachado en el vuelo AR-1304.

La tripulante de la aerolínea estatal quedó imputada por la Justicia por el delito de contrabando y prohibieron su salida del país mientras avanza la investigación en su contra. También renunció a su trabajo.

Su historia no terminó en Ezeiza: tras el sorprendente hallazgo en el equipaje de la mujer que iba rumbo a Miami, se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda y secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo.

Los celulares incautados

El procedimiento no solo se limitó a los objetos y dispositivos. Una vez descubierto el intento de contrabando, el juez Diego Alejandro Amarante ordenó un allanamiento en la casa de la azafata y se produjo la incautación de divisas extranjeras.

El desglose de los fajos de dinero:

133 billetes de 100 USD

18 billetes de 50 USD

5 billetes de 200 €

7 billetes de 100 €

66 billetes de 50 €

200 billetes de 50 €

98 billetes de 100 USD

Entre todo, la suma da un total de 93.920 dólares y 15.730 euros.

La imagen que mostró el escáner cuando se verificó el equipaje de la azafata (PSA)

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante y todavía permanece en etapa de instrucción, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación sobre el presunto intento de contrabando en el principal aeropuerto internacional de la Argentina.