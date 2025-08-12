Crimen y Justicia

Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

La mercadería fue detectada por el escáner de equipaje. La mujer tiene 64 años y fue descubierta cuando iba rumbo a Miami

Guardar
Los elementos hallados en el
Los elementos hallados en el equipaje de la azafata

M.C.P., azafata de Aerolíneas Argentina de 64 años, fue sorprendida en las últimas horas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando intentaba contrabandear productos de alta gama en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La mujer viajaba rumbo a Miami por trabajo. Pero en su equipaje, se descubrió, llevaba joyas de lujo valuadas en más de 55 millones de pesos y otros accesorios en cantidades sospechosas por los cuales fue detenida.

Lo que expuso su accionar fue el escáner de equipaje, por el que pasan todas las valijas de los pasajeros y de la tripulación para evitar que se traslade alguno de los elementos prohibidos por ley.

La imagen que mostró la máquina fue tan confusa como clara a la vez: M.C.P. llevaba consigo varias cosas que había que, por lo menos, revisar. Cuando las autoridades abrieron sus bolsos, se encontraron con relojes de lujo, moneados de oro, joyas y 10 celulares iPhones.

La mujer tiene 64 años
La mujer tiene 64 años

Entre los elementos incautados se destacan dos pasaportes argentinos a su nombre y:

  • Cuatro relojes Rolex (uno con dial gris, agujas, bisel y corona dorados y malla plateada; otro plateado con dial azul; uno con dial negro, y otro blanco y bisel, agujas y corona doradas)
  • Un brazalete
  • Un anillo de oro con piedra color bordó
  • Un prendedor de oro en forma de águila
  • Dos cadenas (una dorada y otra platino con ciento veintinueve incrustaciones de diamantes)
  • Un par de aros dorados
  • Ocho monedas de oro (con una inscripción visible de “Estados Unidos Mexicanos”)
Un experto analizó las joyas
Un experto analizó las joyas y concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata

Un especialista inscripto en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peritó las joyas secuestradas y concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata, y su cotización es de más de 58 millones de pesos.

Además, la azafata llevaba diez teléfonos celulares de la marca Apple. En detalle, los teléfonos encontrados eran de distintos modelos que incluyen iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max, en distintos colores. Asimismo, se sumó un celular Samsung modelo SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado.

El dinero que llevaba en
El dinero que llevaba en su valija

Todo lo secuestrado por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estaba en una cartera que llevaba la azafata y en el equipaje despachado en el vuelo AR-1304.

La tripulante de la aerolínea estatal quedó imputada por la Justicia por el delito de contrabando y prohibieron su salida del país mientras avanza la investigación en su contra. También renunció a su trabajo.

Su historia no terminó en Ezeiza: tras el sorprendente hallazgo en el equipaje de la mujer que iba rumbo a Miami, se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda y secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo.

Los celulares incautados
Los celulares incautados

El procedimiento no solo se limitó a los objetos y dispositivos. Una vez descubierto el intento de contrabando, el juez Diego Alejandro Amarante ordenó un allanamiento en la casa de la azafata y se produjo la incautación de divisas extranjeras.

El desglose de los fajos de dinero:

  • 133 billetes de 100 USD
  • 18 billetes de 50 USD
  • 5 billetes de 200 €
  • 7 billetes de 100 €
  • 66 billetes de 50 €
  • 200 billetes de 50 €
  • 98 billetes de 100 USD

Entre todo, la suma da un total de 93.920 dólares y 15.730 euros.

La imagen que mostró el
La imagen que mostró el escáner cuando se verificó el equipaje de la azafata (PSA)

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante y todavía permanece en etapa de instrucción, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación sobre el presunto intento de contrabando en el principal aeropuerto internacional de la Argentina.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional de EzeizaAerolíneas ArgentinasAzafataContrabandoArgentinaEstados UnidosMiamiPolicía de Seguridad AeroportuariaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, ya tomó declaración a algunos de los obreros que hallaron los restos óseos en la casona de avenida Congreso al 3.700 y a excompañeros de colegio del joven

Caso de Diego Fernández Lima,

El polémico exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por estafas

El letrado es investigado por supuestas maniobras irregulares durante su desempeño como interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor en la localidad correntina de Esquina.

El polémico exabogado de la

Misterio en Coghlan: declara el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

El testimonio del obrero busca aportar detalles clave al avance de la investigación por la desaparición ocurrida hace 41 años

Misterio en Coghlan: declara el

Castelar: balearon a dos hombres que tomaban alcohol en la vereda e investigan un ajuste de cuentas

Las víctimas sufrieron heridas en las piernas y el torso. Una de ellas está grave. No se descarta un ataque al azar

Castelar: balearon a dos hombres

Persecución, choque e incendio en Villa Soldati: tres menores de edad robaron un auto y chocaron contra una vivienda

La Policía de la Ciudad siguió por varias cuadras a un vehículo robado por jóvenes de entre 15 y 17 años. Fueron asistidos por el SAME, trasladados a un hospital y detenidos

Persecución, choque e incendio en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Créditos UVA vs alquileres: cuál

Créditos UVA vs alquileres: cuál es la cuota inicial que cobra cada banco por un préstamo hipotecario

Así escribe Fito Páez en su primer libro de poemas

Vuelven las cuotas sin interés para viajar: arranca el Travel Sale 2025 con promociones para destinos locales y del exterior

“El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

INFOBAE AMÉRICA
E = mc²: qué significa

E = mc²: qué significa la fórmula más famosa de Einstein y cómo cambió la ciencia

Así escribe Fito Páez en su primer libro de poemas

Los Macocos celebran 40 años de humor y contracultura con un libro y una muestra sobre su historia

Próxima Asamblea Legislativa de Bolivia: encuestas anticipan minoría de la izquierda y fragmentación

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

TELESHOW
Wanda Nara mostró el comienzo

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”