Crimen y Justicia

Relojes, joyas y celulares: atraparon a una azafata de Aerolíneas Argentinas que intentaba contrabandear productos de alta gama

La mujer de 64 años intentó llevar los objetos de valor a Miami. Tras el sorprendente hallazgo, se realizó un allanamiento en la casa de la tripulante de cabina e incautaron casi 94 mil dólares y más de 15 mil euros

Por Leonel David

Guardar
Una azafata de Aerolíneas Argentinas
Una azafata de Aerolíneas Argentinas quiso contrabandear relojes de lujo, joyas y celulares de alta gama (REUTERS)

En lo que parecía ser un viaje de trabajo más para una azafata de Aerolíneas Argentinas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió un intento de contrabando que incluía relojes de lujo, moneados de oro, joyas valuadas en más de 55 millones de pesos y 10 iPhones. Tras el sorprendente hallazgo en el equipaje de la mujer que iba rumbo a Miami, se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda y secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo.

La mujer, identificada como M.C.P., tiene 64 años y se desempeñaba tripulante de la aerolínea estatal. Tras ser atrapada, la Justicia la imputó por el delito de contrabando y prohibieron su salida del país mientras avanza la investigación en su contra.

Según pudo averiguar Infobae, fue interceptada en la nueva terminal B de preembarque internacional cuando había despachado su equipaje para partir rumbo a Miami, en los Estados Unidos.

El hecho, que salió a la luz este lunes, ocurrió durante un procedimiento realizado el 4 de mayo a las 05:10 que involucró a la guardia de prevención de la Unidad Operativa de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza.

La imagen que mostró el
La imagen que mostró el escáner cuando se verificó el equipaje de la azafata (PSA)

El operativo permitió el secuestro de una variedad de objetos de valor y dispositivos electrónicos.

Entre los elementos incautados se destacan:

  • Cuatro relojes Rolex (uno con dial gris, agujas, bisel y corona dorados y malla plateada; otro plateado con dial azul; uno con dial negro, y otro blanco y bisel, agujas y corona doradas)
  • Un brazalete
  • Un anillo de oro con piedra color bordó
  • Un prendedor de oro en forma de águila
  • Dos cadenas (una dorada y otra platino con ciento veintinueve incrustaciones de diamantes)
  • Un par de aros dorados
  • Ocho monedas de oro (con una inscripción visible de “Estados Unidos Mexicanos”)
La azafata de Aerolíneas Argentinas
La azafata de Aerolíneas Argentinas intentó contrabandear relojes de lujo, joyas y monedas de oro escondidas en su equipaje (PSA)

Además, en el rubro tecnológico, la requisa arrojó la presencia de diez teléfonos celulares de la marca Apple, con modelos que incluyen iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max, en distintos colores. Asimismo, se sumó un celular Samsung modelo SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado.

El iPhone 14 Pro Max,
El iPhone 14 Pro Max, uno de los celulares que la azafata intentó contrabandear, valuado en 1.200 dólares (REUTERS)

Por último, la documentación personal de la imputada también fue objeto de secuestro, incluyendo dos pasaportes argentinos a su nombre.

Todo lo secuestrado por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estaba en una cartera que llevaba la azafata y en el equipaje despachado en el vuelo AR-1304.

La azafata está imputada por
La azafata está imputada por el delito de contrabando y tiene prohibida la salida del país (REUTERS)

El procedimiento no solo se limitó a los objetos y dispositivos. Una vez descubierto el intento de contrabando, el juez Diego Alejandro Amarante ordenó un allanamiento en la casa de la azafata y se produjo la incautación de divisas extranjeras.

El desglose de los fajos de dinero:

  • 133 billetes de 100 USD
  • 18 billetes de 50 USD
  • 5 billetes de 200 €
  • 7 billetes de 100 €
  • 66 billetes de 50 €
  • 200 billetes de 50 €
  • 98 billetes de 100 USD

Entre todo, la suma da un total de 93.920 dólares y 15.730 euros.

En el allanamiento realizado en
En el allanamiento realizado en la casa de la azafata, las autoridades secuestraron un total de 93.920 dólares y 15.730 euros (PSA)

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante y todavía permanece en etapa de instrucción, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación sobre el presunto intento de contrabando en el principal aeropuerto internacional de la Argentina.

Ya se ordenó un peritaje para conocer el valor de las joyas secuestradas. Este proceso estuvo a cargo de un especialista inscripto en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata, y su cotización es de más de 58 millones de pesos.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional de EzeizaAerolíneas ArgentinasAzafataContrabandoArgentinaEstados UnidosMiamiPolicía de Seguridad AeroportuariaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

Relató que conoció tanto a la víctima como a Cristian Graf en un colegio que recibía alumnos repetidores y expulsados. Allí describió un episodio ocurrido en el baño cuando él tenía 14 años y acusó al fallecido

Un ex compañero de Diego

Horror en Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja embarazada

También lesionó a su cuñado. Luego, se quitó la vida. Las víctimas tenían 13 y 21 años, el mayor con una discapacidad

Horror en Posadas: un hombre

Nueva condena para “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos: acumula 139 años de cárcel

Preso en el penal federal de Marcos Paz, recibió otra pena este lunes por haber participado en extorsiones al dueño de agencias de quiniela de Rosario. A su esposa la sentenciaron por otra trama intimidatoria

Nueva condena para “Guille” Cantero,

“Por ser curiosos cavamos más”: habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima

Fue uno de los que encontraron los restos durante la excavación en la ex casa de Gustavo Cerati. Este martes deberá presentarse ante el fiscal

“Por ser curiosos cavamos más”:

Se refuerza la hipótesis del crimen por error de la peluquera asesinada frente a su hijo en Rosario

Los investigadores creen que la confundieron con una vendedora de drogas. María Florencia González fue ejecutada a tiros frente a un búnker denunciado por vecinos

Se refuerza la hipótesis del
ÚLTIMAS NOTICIAS
El extraño caso de la

El extraño caso de la adolescente que tenía una bola de pelo gigante en el estómago y fue operada de urgencia

Un ex compañero de Diego Fernández Lima hizo una grave acusación que deberá refrendar ante la Justicia

Continúa la polémica en Tucumán por la avenida que pasó de llamarse Julio Argentino Roca a Néstor Kirchner

Christian Asinelli presentó su libro con propuestas para América Latina: revolución tecnológica y pensar a largo plazo

“Superó las expectativas”: revelan detalles inéditos de la expedición submarina en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: más de

Crisis en Cuba: más de un millón de personas carecen de servicio de agua potable por la sequía y las averías

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplían su ventaja a días de las elecciones

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

TELESHOW
El conmovedor saludo de los

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires