Relojes, joyas y celulares: atraparon a una azafata de Aerolíneas Argentinas que intentaba contrabandear productos de alta gama

Una azafata de Aerolíneas Argentinas quiso contrabandear relojes de lujo, joyas y celulares de alta gama (REUTERS)

En lo que parecía ser un viaje de trabajo más para una azafata de Aerolíneas Argentinas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió un intento de contrabando que incluía relojes de lujo, moneados de oro, joyas valuadas en más de 55 millones de pesos y 10 iPhones. Tras el sorprendente hallazgo en el equipaje de la mujer que iba rumbo a Miami, se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda y secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo.

La mujer, identificada como M.C.P., tiene 64 años y se desempeñaba tripulante de la aerolínea estatal. Tras ser atrapada, la Justicia la imputó por el delito de contrabando y prohibieron su salida del país mientras avanza la investigación en su contra.

Según pudo averiguar Infobae, fue interceptada en la nueva terminal B de preembarque internacional cuando había despachado su equipaje para partir rumbo a Miami, en los Estados Unidos.

El hecho, que salió a la luz este lunes, ocurrió durante un procedimiento realizado el 4 de mayo a las 05:10 que involucró a la guardia de prevención de la Unidad Operativa de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza.

La imagen que mostró el escáner cuando se verificó el equipaje de la azafata (PSA)

El operativo permitió el secuestro de una variedad de objetos de valor y dispositivos electrónicos.

Entre los elementos incautados se destacan:

Cuatro relojes Rolex (uno con dial gris, agujas, bisel y corona dorados y malla plateada; otro plateado con dial azul; uno con dial negro, y otro blanco y bisel, agujas y corona doradas)

Un brazalete

Un anillo de oro con piedra color bordó

Un prendedor de oro en forma de águila

Dos cadenas (una dorada y otra platino con ciento veintinueve incrustaciones de diamantes)

Un par de aros dorados

Ocho monedas de oro (con una inscripción visible de “Estados Unidos Mexicanos”)

La azafata de Aerolíneas Argentinas intentó contrabandear relojes de lujo, joyas y monedas de oro escondidas en su equipaje (PSA)

Además, en el rubro tecnológico, la requisa arrojó la presencia de diez teléfonos celulares de la marca Apple, con modelos que incluyen iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max, en distintos colores. Asimismo, se sumó un celular Samsung modelo SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado.

El iPhone 14 Pro Max, uno de los celulares que la azafata intentó contrabandear, valuado en 1.200 dólares (REUTERS)

Por último, la documentación personal de la imputada también fue objeto de secuestro, incluyendo dos pasaportes argentinos a su nombre.

Todo lo secuestrado por el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estaba en una cartera que llevaba la azafata y en el equipaje despachado en el vuelo AR-1304.

La azafata está imputada por el delito de contrabando y tiene prohibida la salida del país (REUTERS)

El procedimiento no solo se limitó a los objetos y dispositivos. Una vez descubierto el intento de contrabando, el juez Diego Alejandro Amarante ordenó un allanamiento en la casa de la azafata y se produjo la incautación de divisas extranjeras.

El desglose de los fajos de dinero:

133 billetes de 100 USD

18 billetes de 50 USD

5 billetes de 200 €

7 billetes de 100 €

66 billetes de 50 €

200 billetes de 50 €

98 billetes de 100 USD

Entre todo, la suma da un total de 93.920 dólares y 15.730 euros.

En el allanamiento realizado en la casa de la azafata, las autoridades secuestraron un total de 93.920 dólares y 15.730 euros (PSA)

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante y todavía permanece en etapa de instrucción, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación sobre el presunto intento de contrabando en el principal aeropuerto internacional de la Argentina.

Ya se ordenó un peritaje para conocer el valor de las joyas secuestradas. Este proceso estuvo a cargo de un especialista inscripto en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata, y su cotización es de más de 58 millones de pesos.