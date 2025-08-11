Mataron a dos hombres con 15 kilómetros de diferencia en Salta y creen que fueron víctimas del mismo asesino

La zona en donde aparecieron los cuerpos de dos personas asesinadas (Google Maps)

En horas del mediodía de este domingo, una seguidilla de violentos hechos ocurrieron en la ciudad salteña de Tartagal, donde dos personas fueron halladas sin vida a la vera de la Ruta Nacional 86. Las autoridades buscan al presunto autor que permanece prófugo.

Los episodios se registraron en un lapso de pocas horas y a escasa distancia uno del otro, en donde ambas víctimas sufrieron un ataque con armas de fuego. Los investigadores no descartan que los dos homicidios hayan sido perpetrados por la misma persona. Sin embargo, todavía no pudieron dar con el autor.

El primero de los hechos ocurrió poco después del mediodía, cuando vecinos de la zona cercana a la comunidad Lapacho del corredor vial alertaron a las autoridades sobre la presencia de un automóvil blanco detenido en la banquina, cerca de un asentamiento. De acuerdo con lo que relataron, varias detonaciones se habían escuchado minutos previos a que el vehículo apareciera en el lugar y un hombre se diera a la fuga caminando.

La secuencia derivó en un episodio aún más grave cuando se acercaron al sitio y encontraron el cuerpo de un hombre sin vida y ensangrentado en el interior del modelo Fiat blanco. El personal policial llegó rápidamente al lugar, pero la víctima no pudo ser identificada en el momento, debido a la magnitud de las heridas en su rostro.

Mientras continuaba el operativo junto al automóvil donde se halló el primer cadáver, un nuevo crimen sucedió a quince kilómetros del sitio. Según señaló el portal El Tribuno los agentes recibieron un alerta del hallazgo de otro hombre muerto sobre la misma ruta.

La persona tenía una herida de bala y las primeras versiones señalaron que se había tratado de un robo. Las autoridades presumen, a partir de los testimonios y la secuencia temporal, que el autor del crimen es la misma persona que ejecutó el primer asesinato.

La hipótesis principal plantea una relación directa entre los dos hechos violentos, aunque no han trascendido declaraciones por parte de las fuerzas de seguridad. Solo se han limitado a realizar los operativos en ambos puntos y el inicio de las investigaciones para tratar de establecer la identidad tanto de las víctimas como del agresor, además de clarificar las circunstancias de cada episodio.

Respecto al sospechoso, un vecino de la ciudad comentó que un hombre armado le había robado su motocicleta de 150 cc bajo amenaza directa. En su relato mencionó a un delincuente que lo había interceptado para robarle su vehículo, aunque no trascendió lo que ocurrió posteriormente con ese hecho.

Asesinaron a un camionero en Zárate

A comienzo de junio, el hallazgo de un hombre muerto con un disparo en el pecho dentro de un camión sobre la Ruta 9, se registró en el kilómetro 82,5, a la altura de Zárate. Una persona notificó a las autoridades sobre la presencia de un vehículo detenido con alguien desvanecido en el asiento del conductor.

Hallaron muerto en un camión sobre la Ruta 9, en Zárate, a un hombre con un disparo en el pecho

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que en el interior del camión Iveco blanco, perteneciente a la firma Transporte Provenzano, se encontraba el cuerpo de Darío Gustavo Kirer, de 39 años. Según fuentes policiales, la víctima trabajaba como mecánico para la empresa transportista propietaria del rodado. Una médica del sistema de emergencias certificó el fallecimiento en el lugar y corroboró que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la zona del pecho, por la tetilla izquierda.

Un dato llamativo de la escena fue el estado de la ventanilla del lado del acompañante, que estaba destruida, aparentemente, por el impacto de una piedra. Sin embargo, la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo comenzó a perder fuerza desde el principio. En la cabina del camión se encontraron la billetera de Kirer con 240 mil pesos, además de toda su documentación personal, la del vehículo y distintas herramientas de trabajo.

La investigación se encuentra en curso y los peritos trabajan para esclarecer el móvil del crimen, ya que, a pesar del violento desenlace, el dinero y los objetos de valor de la víctima no fueron sustraídos.