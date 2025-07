Habló la vecina que intentó ayudar al policía retirado asesinado en La Matanza: “Lo acribillaron”

Nerina, la vecina del policía retirado asesinado

Cerca del mediodía de este martes, Nerina llegó a su casa ubicada en el barrio Aldo Bonzi, en La Matanza, luego de hacer unas compras. Antes de entrar a su vivienda, se cruzó con su vecino que estaba lavando el auto en la vereda. Era Alejandro Paulino Negri, el policía retirado que minutos después de ese encuentro fue asesinado por dos delincuentes en un intento de robo.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y justo después de que Nerina interrumpiera la charla casual que estaba teniendo con él para dejar las bolsas que estaba cargando. Fue la última que vio con vida al exagente que prestó servicios en las fuerzas de seguridad durante casi 38 años.

También fue la primera que intentó ayudarlo tras el episodio. “Yo recién llegaba, estuve charlando con él, que me vino a saludar, subí y dejé las bolsas que había hecho las compras y escuché un montón de tiros”, contó la mujer en diálogo con Crónica TV.

“Me asomé al balcón y un muchacho me dijo que un delincuente corrió y que había un hombre tirado ahí. ‘¿Quién, Alejandro?’, le digo. No sé por qué pensé que era él...Me dijo que sí, ahí bajé y ya estaba tirado“, continuó Nerina.

Asesinaron a un ex policía en La Matanza

Al verlo tendido en el suelo, la mujer hizo un desesperado pedido de auxilio. Solicitó una ambulancia urgente y alertó que Alejandro había sido baleado.

Según describió, el policía retirado estaba a unos 10 metros de la casa. Cuando lo vio, estaba tirado boca arriba. “Le dispararon por la espalda porque yo no le vi sangre por delante. Medio se estaba ahogando”, señaló la mujer. Luego confirmó: “Lo acribillaron”.

Nerina contó que Alejandro vivía solo con dos perros hace al menos 4 años, cuando su esposa falleció y él quedó viudo. Su casa está a metros de la de ella, por eso habían entablado una relación cercana de charlas cotidianas. Según dijo, él siempre llevaba su arma por cuestiones de seguridad, a pesar de que en 2018 se había retirado como policía.

En este sentido, señaló que la zona sufre de hechos de inseguridad cotidianamente, pero que pensó que a Alejandro nunca le iba a pasar nada porque “siempre estaba atento”.

La víctima, sin embargo, falleció en el mediodía de este martes tras ser baleado durante un intento de robo cuando lavaba su auto. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el hecho tuvo lugar en la calle Fonrouge al 1700. Ocurrió frente a la puerta de la casa de la víctima.

En ese contexto, dos asaltantes menores de edad lo interceptaron para intentar robarle su BMW gris. En consecuencia, el ex agente se identificó como personal policial y provocó la inmediata reacción de los delincuentes, que estaban armados.

Negri intentó escapar, pero los jóvenes extrajeron rápidamente su arma de fuego y comenzaron a dispararle. La víctima, por su parte, alcanzó a defenderse con su pistola marca Bersa 9 mm, pero no puedo evitar el impacto de dos balas que resultaron mortales.

El tiroteo quedó registrado en las imágenes de una cámara de seguridad de la zona. Según se determinó a partir de las filmaciones, en total se efectuaron unos 11 disparos en poco más de 10 segundos. Uno de ellos impactó en el abdomen del ex policía y el otro en su pierna.

El hecho fue denunciado por un vecino de la víctima, quien fue testigo del episodio y relató lo sucedido a las autoridades que llegaron al lugar pocos minutos después. Según su denuncia, tras el intento de robo los sospechosos huyeron a pie y se subieron a un colectivo. Están prófugos.

A la escena también arribó una ambulancia del SAME, que trasladó de urgencia a la víctima hacia el Hospital Ballestrini. A pesar de recibir asistencia médica inmediata, los profesionales constataron que el hombre ingresó ya sin signos vitales y murió a causa de sus graves lesiones.