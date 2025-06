Violento robo a una vecina de Merlo: la arrojaron a una zanja y le dieron una paliza salvaje en la puerta de su casa

Violento robo a una vecina de Merlo: la arrojaron al piso y le dieron un violento castigo

Una vecina de 27 años del barrio Albatros, en el partido bonaerense de Merlo, fue víctima de la inseguridad que reina en el conurbano este miércoles, cuando fue abordada por dos delincuentes mientras estaba por ingresar a su casa a bordo de su moto. Tras ser sorprendida por la espalda, Melisa, la víctima, fue arrojada a una zanja y recibió un duro castigo por parte de los asaltantes, que finalmente escaparon sin concretar el robo, al advertir que familiares de la chica habían escuchado sus gritos.

El video que encabeza esta nota, filmado por una cámara de seguridad vecinal, da cuenta de la brutalidad del ataque. “Me duele todo el costado izquierdo de mi cuerpo, desde los pies a la cabeza. Pero nunca me di cuenta de que me pegaron tanto”, declaró hoy Melisa, en diálogo con el canal de noticias LN+.

Las imágenes hablan por sí solas. Melisa, quien demoró unos segundos más de lo habitual en ingresar a su casa, fue abordada por dos motochorros armados que pretendían robarle la moto y otras pertenencias de valor.

Tras posicionarse a la par de Melisa, el conductor de la moto la apuntó con un arma en la cabeza, mientras que su cómplice, que viajaba en el asiento trasero, descendió del rodado, tomó a la joven de sus ropas y la arrojó al piso.

Los motochorros escaparon al advertir que tres familiares de Melisa habían escuchado los gritos de la víctima.

Indefensa, Melisa sufrió una pesadilla que se extendió por 22 segundos, pero para ella fueron horas de sufrimiento. Durante ese periodo, los ladrones le propinaron golpes de puño y patadas en todo el cuerpo, con el objetivo de que depusiera su actitud y entregara las llaves de su moto y otros objetos de valor.

Al notar que Melisa se resistía al robo, uno de los atacantes la arrastró a una zanja cercana, pero ella continuó firme en su postura, a pesar del riesgo que conllevaba.

El calvario que vivió Melisa finalizó cuando tres familiares salieron corriendo de su casa para auxiliarla, luego de advertir los gritos que provenían de la calle. Sin embargo, unos segundos antes temió por su vida. “Cuando me tiran al piso y me quedo de rodillas, me empiezan a ahorcar con el casco. En ese instante uno de ellos, el que manejaba la moto, le dice al otro: ‘Pegale un tiro’”, comentó, aún dolorida por la golpiza recibida.

“No se llevaron nada. Ni mochila, ni celular, ni casco. Solo se dedicaron a pegarme”, aseguró hoy la víctima, durante una entrevista televisiva.

Y al ser consultada por los hechos de inseguridad que se registran en el partido de Merlo, señaló: “En tema de inseguridad está todo muy, muy jodido”.

Violenta entradera en Merlo

Una banda de cinco delincuentes irrumpió violentamente en una vivienda en Merlo durante la madrugada del último viernes, cuando atacó a un matrimonio y huyó tras la intervención de la hija de las víctimas, quien logró escapar y pedir auxilio a los vecinos.

Según informó Primer Plano Online, el grupo delictivo ingresó a la casa mientras la pareja dormía, tras forzar una ventana y extraer una reja de protección. Los asaltantes, que no portaban armas de fuego, emplearon una barreta para golpear con extrema violencia al dueño de la vivienda, causándole heridas en el rostro y la cabeza. La esposa también sufrió agresiones físicas. Durante el período existencia de dinero en efectivo en la propiedad.

La reacción de la hija del matrimonio resultó determinante para frustrar el robo. La joven de 23 años logró salir por una puerta lateral y comenzó a gritar en busca de ayuda, lo que alertó a los vecinos. A partir de los gritos desesperados, se repitieron los llamados al 911 y diferentes familias salieron a la calle para brindarle contención. Esta acción provocó que los delincuentes abandonaran la vivienda y escaparan rápidamente antes de la llegada de la Policía.

Los asaltantes huyeron en dos automóviles: un Ford Fiesta blanco y un Chevrolet Ónix claro. Las cámaras de seguridad de la zona permitieron a los investigadores identificar los vehículos y sus dominios, aunque se comprobó que las patentes no correspondían a los rodados, ya que se trataba de autos “lateados”, es decir, con matrículas falsas.

Los peritos que acudieron al domicilio no levantaron huellas dactilares de los agresores, que usaron guantes para no dejar evidencias.

El matrimonio debió ser trasladado a un hospital debido al estado de shock y las lesiones sufridas durante el asalto. Tanto el hombre como la mujer se encuentran fuera de peligro y ya recibieron el alta médica.

El caso quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI Nº 8 de Morón, quien dirige la investigación para dar con los responsables.

Durante el robo, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y otros objetos de valor. La rápida reacción de la hija de las víctimas y la colaboración de los vecinos resultaron claves para evitar consecuencias más graves.