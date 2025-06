Los padres de Uma Aguilera hablaron tras la sentencia: “Nos condenaron a vivir una ausencia perpetua”

María Eugenia y Eduardo, padres de Uma, hablaron tras la condena (Video: Telefe)

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora condenó este miércoles a prisión perpetua a los responsables del asesinato de Uma Aguilera, la niña de 9 años, hija de un custodio de Patricia Bullrich, asesinada en un intento de robo en enero de 2024. Tras esto, los padres de la menor aseguraron: “Nos condenaron a vivir una ausencia perpetua”.

Durante la jornada del miércoles, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20), Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20) y Ariel Acuña Vega (21) fueron hallados culpables de disparar contra el vehículo cuando intentaban perpetrar un robo. La investigación probó que los condenados actuaron en banda, armados y en un lugar poblado, además de estar acompañados por un menor de edad, cuya situación procesal comenzará a ser tratada el próximo 12 de agosto.

“Hoy tuvimos un placebo, la Justicia hizo justicia”, remarcó Eduardo Aguilera, quien el día del ataque se encontraba en el auto con su hija e intentó evadir a los ladrones.

Durante el desarrollo del juicio, se acreditó que los imputados abordaron el vehículo familiar. En un diálogo con Telefé Noticias, la mamá de Uma, María Eugenia Rodríguez, relató la primera parte de la secuencia en la que ve llegara los individuos. “Cuando ellos —los delincuentes— descienden del vehículo y veo que llevaban armas, lo primero que atino a hacer es que no disparen y que me dejaran bajar a la bebé del auto”, recordó sobre aquella fatídica mañana del 22 de enero y agregó: “Uma estaba atada en el asiento trasero”.

Uma Aguilera fue asesinada de un disparo en 2024. Los acusados del crimen fueron condenados a cadena perpetua (Romina Gay)

“Lamentablemente, vamos a tener una ausencia perpetua”, sostuvo el agente. Desde su casa, el lugar donde un año y cinco meses atrás tuvo lugar el crimen, repasó una vez más lo ocurrido. “Esa mañana yo no estaba como policía, estaba como papá de familia. Salíamos a hacer un trámite, y cuando saco el auto de frente, me sorprenden del lado de la ventanilla izquierda”, narró Eduardo.

“Cuando escucho la primera detonación, acelero el auto”, dijo. Y explicó que su impulso se debió a que trató de sacar a Uma de la línea de fuego: “Cuando me di cuenta los 20 metros, la nena se me apagó”. No obstante, la secuencia continuaba en la calle con María Eugenia.

Al mirar por el espejo retrovisor, el hombre vio que “uno de estos pibes la estaba apuntando a mi señora con la intención de quererse meter a la casa y yo tuve que decidir entre la vida de mi esposa y la vida de mi hija en menos de un segundo”. Para ese momento, el impacto de bala había alcanzado a la nena de 9 años.

Mientras los agresores escapaban, los padres intentaban parar la hemorragia que Uma había sufrido por los disparos. “Yo tenía que pensar que tenía que asistirla y a la vez que era mi hija”, enfatizó Eduardo. A pesar de los esfuerzos de la familia y de los médicos del Hospital Gandulfo, la niña falleció. “Hicimos todo lo posible y la culpa a los dos mucho tiempo nos costó“. ”La culpa es terrible. Es terrible porque vivimos con eso todos los días", lamentó el hombre.

Así escapaban los asesinos de Uma

Respecto a cómo sobrellevan los días desde aquel fatal desenlace, la pareja indicó que siguen adelante por sus otras dos hijas, aunque aseguraron: “Nos condenaron a nosotros a vivir una ausencia perpetua”.

La decisión del Tribunal incluyó también la orden de detención inmediata de Nahuel Santiago Coman, encontrado culpable como partícipe secundario del mismo delito y sentenciado a cinco años de prisión. Coman fue hallado responsable por su apoyo logístico y su presencia en la escena, sin participación directa en el disparo fatal.

La prisión perpetua para los tres principales implicados respondió a la calificación penal de robo calificado por el empleo de arma de fuego, cometido en lugar poblado y en banda, agravado por la participación de un menor. A Rojas y Molina también se les sumó la atribución de otro hecho delictivo.